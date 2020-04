Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 21 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 21 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film avventura da vedere stasera in TV

Insurgent, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

In una futuristica Chicago, Tris è alla ricerca di alleati. Lei e Quattro sono in fuga, inseguiti dalla leader degli Eruditi, una fazione disposta a tutto per fermarli. Tris dovrà scoprire i motivi del sacrificio della propria famiglia e il segreto dietro la sete di potere degli Eruditi.

Lo Squalo, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 2

Capolavoro di Steven Spielberg, che vede un gigantesco squalo bianco terrorizzare una piccola comunità. Una vittima dopo l’altra, con il sindaco che è costretto ad ammettere il pericolo, con colpevole ritardo, dando il via a una caccia al killer degli oceani.

The Chronicles of Riddick, ore 21:15 su Premium Energy

Secondo capitolo dedicato al criminale spaziale Richard B. Riddick, intrepretato da Vin Diesel. Questi si ritrova nel mezzo di uno scontro tra due compagini rivali, in lotta per il potere. Da un lato una misteriosa setta e dall’altro una razza Elementare.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Dragged Across Concrete – Poliziotti al limite, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Mel Gibson e Vince Vaughn protagonisti di un action intrigante. Interpretano due poliziotti, un veterano e un giovane impetuoso. Un video li incastra, mostrando il loro modo brutale di confrontarsi con i criminali. Per questo vengono sospesi, ritrovandosi a dover scendere a patti col mondo che hanno sempre combattuto.

Film comici da vedere stasera in TV

Mi presenti i tuoi?, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Ben Stiller e Robert De Niro nel secondo capitolo della celebre trilogia. Stavolta Jack Byrnes e sua moglie faranno la conoscenza dei futuri consuoceri, i genitori di Greg. I due, interpretati da Dustin Hoffman e Barbra Streisand, sono dei personaggi al di fuori di ogni schema.

C’è tempo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Stefano è un quarantenne precario e molto immaturo, che lavora come osservatore di arcobaleni in un piccolo paesino di montagna. Scopre d’avere un fratellastro di 13 anni, alla morte del padre mai conosciuto. Stefano non ha alcuna intenzione di prendersene cura e accetta la custodia solo per ottenere il lascito del padre.

Diverso da chi?, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Piero, brillante politico apertamente gay, decide di prendere parte alle primarie del centrosinistra, tra i pregiudizi generali. Gli viene affiancata Adele, moderata e tradizionalista, contraria anche al divorzio. I due inizieranno a conoscersi meglio e, sorprendentemente, verranno travolti da un’attrazione che fa tremare le loro convinzioni.

Un weekend da bamboccioni, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Cast stellare, con Adam Sandler, Salma Hayek, Steve Buscemi e Kevin James. Cinque amici si ritrovano a onorare la memoria del proprio coach, 30 anni dopo aver vinto un torneo di basket. Partono però una località turistica, dove intendono spargere le ceneri dell’allenatore. Si ritroveranno però coinvolti in un weekend davvero assurdo.

Spie come noi, ore 21:14 su Premium Comedy

Due agenti americani, Austin ed Emmett, si ritrovano a fare da esca in Afghanistan, così da riuscire a sventare i piani del controspionaggio russo.

Film thriller da vedere stasera in TV

Survivor, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Kate è un’impiegata presso il Dipartimento di Stato americano. Si occupa della prevenzione degli attacchi terroristici presso l’ambasciata statunitense a Londra. Viene però accusata di omicidi che non ha commesso dopo essere sopravvissuta a un’esplosione in un negozio, che ha ucciso molte altre persone.

Puoi baciare lo sposo, ore 21:15 su Premium Cinema + 24

Antonio chiede a Paolo di sposarlo. I due dovranno però superare lo scoglio più difficile, ovvero comunicare la notizia ai rispettivi genitori.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Un’estranea fra noi, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Una poliziotta si ritrova nella comunità degli ebrei hassidic di New York, dovendo indagare su un brutale omicidio. Lo farà andando sotto copertura.

La scelta di Sophie, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Meryl Streep protagonista di un dramma ormai cult. Sophie è reduce dall’orrore dei campi di concentramento e porta con sé un segreto indicibile. Si ritrova ad alloggiare con Nathan e Stingo. Quest’ultimo è un aspirante scrittore, ben presto innamoratosi di Sophie, mentre il primo è l’amante della donna, affetto però da violente crisi, dovute all’orrore nazista.

Mio fratello rincorre i dinosauri, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 1

Alessandro Gassman e Isabella Ragonese in una pellicola di formazione. Un adolescente deve fronteggiare la disabilità del fratellino, affetto da sindrome di Down.

Film di guerra da vedere stasera in TV

Green Zone, ore 21:15 su Premium Cinema

Matt Damon protagonista di un film ambientato a Baghdad. Roy viene chiamato in città, insieme a un gruppo di ispettori dell’esercito, per cercare delle armi di distruzione di massa, che gli americani ritengono essere nascoste nel deserto. Il tutto prima dell’inizio del conflitto in Medio Oriente.

Film romantici da vedere stasera in TV

Third Person, ore 21:15 su Premium Emotion

Un ricco cast, con Liam Neeson, Mila Kunis, James Franco, Olivia Wilde e Adrie Brody. Tre storie d’amore, passione e tradimento, che si svolgono in tre città differenti: Parigi, New York e Roma. Coppie che paiono non avere nulla in comune, se non un quasi impercettibile legame.

