Programmi TV da non perdere stasera, martedì 21 aprile

Programmi TV in onda stasera

E poi c'è Cattelan - 1ª TV, ore 21:15 Sky Uno

In onda l'episodio 3: Alessandro Cattelan torna sullo schermo di Sky Uno con una nuova puntata dell’alternativo late night show, per una serata ricca di spettacolo, clip, gag comiche e tante interviste esclusive a ospiti famosi.

Il delitto Varani, ore 21:10 Crime Investigation

La mattina del 4 marzo 2016 Luca Varani, 23 anni, viene assassinato dopo una notte di inumate e brutali torture. Con l’aiuto di diverse testimonianze, Crime Investigation tenta di ricostruire i terribili eventi di un crimine frutto di una follia insensata, fatta di alcol, droga e sesso.

The 2000's: Yes, We Can - Arriva Obama - 1ª TV, ore 21:15 Sky Arte

Una nuova puntata della serie prodotta da Tom Hanks, Gary Goetzman e Mark Herzog e incentrata sugli anni compresi fra il 2000 e il 2009, con i fatti cruciali che hanno caratterizzato la presidenza di Barack Obama e la crisi finanziaria che ha minacciato l’economia mondiale.

Generation Cool, ore 21:20 Blaze

Stagione 1, episodio 4 “Affari a Long Beach”. Su Blaze vi aspetta una nuova puntata della serie TV con protagonisti Slobby Robby e J.R., proprietari di un negozio dedicato a rarità della vintage pop culture. In questo episodio, Slobby e il suo team sono pronti per partire per Long Beach, dove li aspettano grandi affari nel corso di una Convention.

La dottoressa Cathy - 1ª TV, ore 21:00 Lei

Stagione 1, episodio 5 “Trattamenti bomba”. La dottoressa Cathy è pronta ad affrontare nuovi casi e ad aiutare nuovi pazienti. In questa puntata si occupa di un giovane ragazzo coinvolto nello scoppio di una bomba da bambino e di una donna che non ha le sopracciglia.

The Aquarium, ore 21:00 Discovery Channel

Stagione 1, episodio 3 “L’otaria”. Un nuovo episodio della serie dedicata al Georgia Aquarium, un centro specializzato nella conservazione di specie marine e habitat acquatici di molte parti del mondo. In questo episodio il team di esperti tenta di capire perchè la lontra asiatica Pinkie sanguina dal naso. Nel frattempo, arrivano dei nuovi ospiti: si tratta di piccoli alligatori a cui la squadra deve insegnare a mangiare.

Europa: le meraviglie dall’alto, ore 20:55 National Geographic

Una nuova avventura alla scoperta del Vecchio Continente con National Geographic. In questa puntata viaggerete sui cieli dei Paesi Bassi, tra gli antichi mulini e le serre futuristiche di terre meravigliose.

Misteri dal sottosuolo, ore 21:05 Discovery Science

Stagione 2, episodio 5 “Atlantide”. Rob e Stefan sono alla ricerca di prove che dimostrino che la città sommersa di Atlantide si trovi, in realtà, nel continente americano. Un viaggio tra misteri e curiosità dalle Bahamas alla Louisiana.

Ti presento Giulio Cesare, ore 21:00 History

Per gli amanti della storia romana e dei grandi generali, dittatori e politici dell’antichità, arriva su History una nuova e affascinante puntata. Mary Beard vi rivela i segreti del grande imperatore Giulio Cesare, analizzando la sua figura e la sua persona da un punto di vista del tutto inedito.

L'incredibile Dr. Pol, ore 21.10 NatGeo Wild

“Gli alani delle nostre vite” è la nuova puntata che vi porta nella clinica veterinaria di Weidman, in Michigan, diretta dal dottor Jan Pol, con la sua famiglia e con le dottoresse Brenda Grettenberger e Emily Thomas. Il team di veterinari lavora senza sosta per far fronte alle emergenze notturne. Nel frattempo, il dottor Pol deve curare uno dei suoi cani.

Serie TV in onda stasera

Spartacus - Sangue e sabbia, ore 21:15 Sky Atlantic

Stagione 1, episodio 9: “La maschera di Diana”. Su Sky Atlantic arriva una nuova puntata della serie TV statunitense incentrata sulle gesta di Spartaco. In questo episodio, al protagonista viene richiesto di soddisfare i desideri di Licinia, la donna più potente e ricca di Roma.

S.W.A.T. - 1ª TV, ore 21.00 Fox

Stagione 2, episodio 21 “Sotto accusa”. Su Fox vi aspetta una nuova puntata della serie TV statunitense prodotta Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan, remake dell’omonima fiction andata in onda dal 1975 al 1976 e incentrata sulla squadra speciale anticrimine. In questo episodio la S.W.A.T. finisce sotto inchiesta per l’uccisione di un civile durante un’operazione finalizzata alla cattura del criminale più pericoloso della città.

The Resident (v.o.) - 1ª TV, ore 21:00 FoxLife

Stagione 3, episodio 19 “Rete di supporto”. Versione originale sottotitolata del medical drama prodotto dalla 20th Century Fox con Matt Czuchry e Emily VanCamp. Nic cerca di fare il possibile per guarire un paziente che ha bisogno di un trapianto di rene. Nel frattempo, Cain viene a conoscenza di una situazione di emergenza che minaccia l’ospedale.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

Stagione 3, episodio 21 “Arriva l’uragano”. Una nuova puntata della serie ispirata alla vita del famoso psicologo, presentatore televisivo e consulente di processo statunitense Phil McGraw. Una guardia carceraria viene accusata di omicidio dopo l’annegamento di due detenuti durante un uragano. Bull aiuta a costruire una difesa che possa scagionarlo.

Veronica Mars - 1ª TV, ore 21:15 Premium Crime

Stagione 1, episodio 4 “Una mente esplosiva”. In prima visione TV su Premium Crime va in onda la serie adolescenziale noir con protagonista la brillante investigatrice e liceale Veronica Mars, interpretata da Kristen Bell. In questo episodio Veronica cerca di far luce su una violenta esplosione sulla spiaggia che ha causato un morto e 12 feriti.

God Friended Me (v.o.) - 1ª TV, ore 21:15 Premium Stories

Stagione 2, episodio 12 “Amici del cuore”. Versione originale sottotitolata della serie TV creata da Steven Lilien e Bryan Wynbrandt e incentrata sulle vicende di Miles, un ateo convinto, che un giorno riceve su Facebook una richiesta di amicizia da un account chiamato “Dio”, che gli invia suggerimenti e consigli. In questo episodio, in occasione del matrimonio tra Arthur e Trisha, l’account di Dio suggerisce a Miles l’amicizia con la figlia della sposa.

Batwoman - 1ª TV, ore 21:15 Premium Action

Stagione 1, episodio 5 “La mia è una lunga e triste storia”. Su Premium Action vi aspetta una serata di azione in prima visione TV con la nuova eroina di Gotham City e la sua squadra. Kate ripercorre insieme a Alice le tristi e tortuose vicende che hanno caratterizzato la sua vita nei giorni successivi all’incidente. Intanto Jacob e Sophie tentano di rintracciarle.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Special Guest Playlist con Francesco Bertoli, ore 21:00 DeA kids

Il cantante Francesco Bertoli torna a presentare interviste e videoclip dei big della musica su DeA kids. Una serata imperdibile per i giovani amanti della musica con l’ex concorrente di “Amici di Maria de Filippi”.

Blaze e le mega macchine, ore 21:10 Nick Jr.

Stagione 2, episodio 1 “Corsa sul tetto del mondo” - 1° parte. Blaze e i suoi amici gareggiano in una competizione molto impegnativa, che termina sulla vetta di una montagna altissima. Durante la gara, però, non tutti sono rispettosi delle regole: Crusher, infatti, imbroglia tentando di vincere.

I Thunderman, ore 20:45 Nickelodeon

Stagione 1, episodio 18 “Un assolo per due”. Su Nickelodeon va in onda un nuovo episodio della prima stagione de “I Thunderman”, la famiglia di supereroi che tenta di vivere una vita normale. In questa puntata Phoebe vuole avere la parte da solista nel coro della scuola, ma entra in competizione con Veronica che prova ad ostacolarla in ogni modo.

Power Players, ore 20:55 Cartoon Network

Stagione 1, episodio 12 “La scatola segreta” - 1° parte. Per riparare un giocattolo rotto, Axel si avventura nel laboratorio dello zio, che si trova nel seminterrato dove è severamente vietato entrare. Qui il protagonista finisce con il liberare alcuni giocattoli viventi.

Ben 10: Destroy All Aliens, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang arriva il film per ragazzi “Ben 10: Destroy All Aliens”, uscito nel 2012 e diretto da Victor Cook. La pellicola è il quarto capitolo della saga “Ben 10”. Il protagonista Ben finisce in un remoto angolo della galassia dove partecipa al programma “Immersione totale nella forma aliena”.

Vampirina, ore 21:05 Disney Junior

Stagione 1, episodio “Contessa Vi”. In questo capitolo la giovane vampira Vee Hauntley, trasferitasi dalla Transylvania negli Stati Uniti insieme alla famiglia, diventa contessa dopo essere stata nominata erede dello zio Dieter.

Guarda anche i film in onda stasera in TV