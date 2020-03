Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 25 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 25 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

Nove lune e mezza, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia con protagonisti Claudia Gerini e Giorgio Pasotti. Livia decide di accettare la richiesta di sua sorella. Quest’ultima intende avere un bambino e vorrebbe sfruttarla come madre surrogata. I rispettivi fidanzati però non ne hanno idea.

Nelle tue mani, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Commedia con protagonisti Lambert Wilson e Kristin Scott. Trama che ruota attorno a un chiaro concetto: la voglia di riscatto da una vita difficile. Protagonista un giovane ragazzo delle banlieu, che stupisce il Conservatorio di Parigi con le sue incredibili doti da pianista.

Un tuffo nel passato, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Un viaggio nel tempo che vede coinvolti John Cusack, Chevy Chase e non solo. Durante un bagno in una jacuzzi, un gruppo di quarantenni, nostalgici del proprio passato, si ritrova catapultato di colpo negli anni Ottanta.

Indovina chi sposa mia figlia!, ore 21:15 su Premium Comedy

Un ragazzo tedesco e una giovane italiana decidono di sposarsi. Lei discende da una famiglia di emigrati pugliesi e i due decidono di viaggiare nel suo paesino d’origine per dirsi sì dinanzi a tutti i suoi cari.

Film horror da vedere stasera in TV

Noi, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Il regista di “Scappa – Get Out” propone un nuovo film a metà strada tra thriller e horror. Una famiglia decide di concedersi una vacanza nei luoghi dell’infanzia della madre. Questa vive una profonda ansia e non sa cosa aspettarsi. Durante la prima notte l’intero gruppo verrà aggredito da dei sosia assetati di sangue.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Spider-Man: Homecoming, ore 21:15 su Sky Cinema Spider-Man

Tom Holland interpreta Spider-Man nel primo film totalmente dedicato al personaggio Marvel di questo nuovo ciclo. La pellicola fa i conti con gli eventi del primo film degli Avengers. Nella New York disastrata dopo la battaglia, un uomo ritrova elementi delle navi aliene e decide di sfruttarli. Organizza una banda di ladri e si fa chiamare l’Avvoltoio. Peter dovrà riuscire a fermarlo, cimentandosi nella prima prova senza l’appoggio di Tony Stark.

Film tratti da storie vere da vedere stasera in TV

Zoo – Un amico da salvare, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un’emozionante storia vera ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Belfast è duramente colpita dai bombardamenti nazisti e il dodicenne Tom e i suoi amici intendono salvare un piccolo elefante dagli orrori della guerra.

Act of valor, ore 21:14 su Premium Energy

Versione romanzata di una storia realmente accaduta. Sguardo puntato su una rischiosa azione militare, portata a termine da un gruppo di navy seals.

Romanzo criminale, ore 21:15 su Premium Emotion

Film tratto dal best seller di De Cataldo, che racconta la storia, romanzata in parte, della banda della Magliana, che scosse dalle fondamenta Roma negli anni ’70 e ’80.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The Bourne Ultimatum, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Matt Damon torna a vestire i panni di Jason Bourne. Ancora in fuga, l’agente segreto si ritrova la CIA alle calcagna. Nulla però potrà fermarlo nella ricerca sulla verità sul suo passato.

Die Hard – Duri a morire, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Terzo capitolo della celebre saga action con protagonista Bruce Willis. Stavolta il poliziotto McClane è affiancato da Samuel L. Jackson, che per puro caso si ritrova coinvolto in un caso molto delicato. I due dovranno evitare una strage, assecondando le richieste di uno psicopatico.

Film thriller da vedere stasera in TV

Altitude – Paura ad alta quota, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film ricco di suspense, ambientato nei cieli, con Dolph Lundgren e Denise Richards. Un agente dell’FBI riceve una proposta milionaria. Dovrà salvare un passeggero su di un volo dirottato da una banda criminale. In cambio riceverà 75 milioni di dollari.

American Hangman – Colpevole o Innocente, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Il web si trasforma in una vera e propria aula di tribunale in questo thriller con protagonista Donald Sutherland. Un uomo prende in ostaggio due completi sconosciuti, rivolgendosi poi alla rete. Il “pubblico” da casa dovrà decidere se salvarli o condannarli.

Film romantici da vedere stasera in TV

Ritorno a Cold Mountain, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Storia d’amore ambientata al tempo della Guerra di Secessione, con protagonisti Nicole Kidman e Jude Law. Un soldato, ferito al fronte, decide di disertare per cimentarsi in un tormentato viaggio per far ritorno dalla propria amata.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Lawrence d’Arabia (versione restaurata), ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Kolossal con Peter O’Toole, vincitore di 7 Premi Oscar e 6 Golden Globe. Nel 1916 un agente inglese viene spedito al Cairo per riuscire a guidare la rivolta degli arabi contro i turchi.

Adele e l’enigma del Faraone, ore 21:15 su Premium Cinema

Dal fumetto al cinema, con la regia di Luc Besson, che propone una sorta di Lara Croft come protagonista, anche se in una trama ambientata durante la Belle Epoque. Si tratta dell’avventuriera Adele Blanc-Sec, intrepida giornalista alle prese con svariate mummie nell’antico Egitto.

