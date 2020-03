Il mondo dello spionaggio ha da sempre affascinato l’universo cinematografico. Tante le pellicole ricche di agenti segreti, intrighi e azione, dalla classe di James Bond all’atletismo sfrenato di Ethan Hunt. Quest’ultimo è l’assoluto protagonista della saga “Mission Impossible”, il cui secondo capitolo compie ben 20 anni nel 2020. Ecco dunque i migliori agenti segreti al cinema.

Nikita – Nikita, 1990

REGIA: Luc Besson

ATTORI: Anne Parillaud, Tchéky Karyo, Jean-Hugues Anglade, Jeanne Moreau, Philippe Leroy, Jean Reno, Patrick Fontana, Roland Blanche, Jacques Boudet, Jean Bouise, Marc Duret, Philippe Du Janerand

Nikita è una giovane tossicodipendente che vive a Parigi e decide di mettere a segno una rapina. Lo fa con dei complici e al solo scopo di ottenere i soldi necessari per procurarsi altra droga. Giunge la polizia e Nikita si fa prendere dal panico. Spara e uccide un agente. In seguito viene condannata all’ergastolo. Le sue doti straordinarie vengono però notate dal governo, che incarica i servizi segreti di farne un agente. Le viene dunque offerta la libertà, a patto di tramutarsi in una macchina assassina. Un processo mentalmente e fisicamente probante, che darà il via a una concatenazione di eventi imprevedibile.

Jason Bourne – Serie di Jason Bourne, 2002

REGIA: Doug Liman

ATTORI: Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Gabriel Mann, Julia Stiles, Orso Maria Guerrini, Tim Dutton, Denis Braccini, Nicky Naude, Russell Levy, Anthony Green, Katie Thynne, Josh Hamilton, Walt Goggins

Il primo film della saga dedicata a Jason Bourne, agente segreto interpretato da Matt Damon, risale al 2002 e ha come titolo “The Bourne Identity”. Il protagonista ha dimenticato il proprio passato e vanta delle abilità che non riesce a spiegarsi. Si ritroverà in fuga dalla legge e braccato da chi intende farlo fuori una volta per tutte.

Ethan Hunt - Mission Impossible, 1996

REGIA: Brian De Palma

ATTORI: Tom Cruise, Jon Voight, Emmanuelle Béart, Henry Czerny, Jean Reno, Ving Rhames, Kristin Scott Thomas, Vanessa Redgrave, Dale Dye, Ion Caramitru, Ingeborge Dapkunaite

Il primo capitolo della longeva saga di “Mission Impossible” ci presenta Ethan Hunt, interpretato da Tom Cruise. Questi è un agente segreto dalle incredibili doti atletiche, in grado di compiere imprese impensabili per altri. Nel film diretto da De Palma, Hunt è accusato di tradimento e dovrà dimostrare d’essere finito al centro di una cospirazione.

George Smiley - La talpa, 2011

REGIA: Tomas Alfredson

ATTORI: Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy, Mark Strong, Ciarán Hinds, John Hurt, Benedict Cumberbatch, David Dencik, Stephen Graham, Simon McBurney, Toby Jones, Kathy Burke, Konstantin Khabensky

George Smiley è la rappresentazione ideale di come una spia non debba necessariamente avere un fisico performante per riuscire a portare a termine una missione. Smiley è un agente da ufficio, che però tesse ragnatele incredibilmente fitte. Basato sul romanzo di John le Carré, viene proposto un complesso gioco di intrighi, dove nulla è come sembra.

James Bond – James Bond, 1962

REGIA: Terence Young

ATTORI: Sean Connery, Ursula Andress, Joseph Wiseman, Jack Lord, Bernard Lee, Anthony Dawson, Zena Marshall, John Kitzmiller, Lois Maxwell, Eunice Gayson, Peter Burton, Yvonne Shima

James Bond è senza dubbio la spia più famosa del mondo del cinema. Il primo film della saga è giunto al cinema nel lontano 1962, con l’agente creato da Ian Fleming nei suoi romanzi che ha il volto di Sean Connery. Tanti gli attori susseguitisi, così come le cosiddette “bond girl”, fino alla saga con Daniel Craig, che ha cambiato un po’ le carte in tavola, proponendo un agente un filo meno gentiluomo e più rozzo e pronto all’azione.