Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 11 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 11 marzo, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Non ci resta che il crimine, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film del 2019 per la regia di Massimiliano Bruno, con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli. Un gruppo di tre amici escogita un metodo per fare soldi facili. Uno strano scherzo del destino, però, li fa viaggiare indietro nel tempo. I tre si ritroveranno negli anni ‘80, alle prese con la Banda della Magliana. Un’interessante commedia italiana.

La partita perfetta, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di William Dear, con Clifton Collins, Cheech Marin, Moises Arias e Gabriel Morales. Nel 1957, una piccola squadra di baseball di ragazzi messicani scampati alla strada vince ben tredici partite in una sola stagione. Guidati da un prete e da un ex allenatore caduto in disgrazia in circostanze poco chiare, i ragazzi sbarcano negli Stati Uniti per giocarsi il campionato del mondo. Film per tutta la famiglia, tratto da una storia vera. L’esaltante impresa di un gruppo di piccoli campioni.

L’incredibile viaggio del fachiro, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

“L’incredibile viaggio del fachiro”, un viaggio rocambolesco per la regia di Ken Scott. Nel cast: Dhanush, Bérénice Bejo, Erin Moriarty, Barkhad Abdi, Gérard Jugnot, Ben Miller. Dopo la morte della madre, l'indiano Aja parte per Parigi sulle tracce del padre mai conosciuto. Giunto a destinazione, si rifugia in un negozio Ikea e, non avendo un posto per dormire, si nasconde in un armadio. Peccato che l'armadio venga prelevato e trasportato, con Aja dentro, verso l'Inghilterra. Da qui inizia la sua avventura. Film tratto dal best-seller francese di Romain Puértolas, la storia di come un semplice viaggio può diventare straordinario.

Io vi dichiaro marito e... marito, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Regia di Dennis Dugan, con Adam Sandler, Kevin James, Jessica Biel, Ving Rames, Steve Buscemi, Dan Aykroyd. Chuck Levine e Larry Valentine sono due vigili del fuoco eterosessuali che, per convenienza economica, si trovano a dover inscenare una relazione gay con tanto di matrimonio. A mettere i bastoni tra le ruote ai due, ci pensa anche la sensualità della bellissima avvocatessa Alex McDonough, che rischia di far saltare la loro copertura. Una commedia leggera e divertente.

Matrimonio a Parigi, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Claudio Risi, con Massimo Boldi, Massimo Ceccherini, Rocco Siffredi, Anna Maria Barbera, Enzo Salvi. Un imprenditore del nord, che vende i suoi prodotti in televisione su un canale minore senza pagare tasse, e un finanziere del sud, ligio al dovere e sempre a caccia di evasori, entrano in contatto perché i loro figli, entrambi artisti, condividono un appartamento a Parigi. Il giorno della consegna dei diplomi dell’istituto d’arte frequentato dai due sarà la scusa per un viaggio nella capitale francese in cui si incroceranno vite, destini e amori di due famiglie apparentemente inconciliabili. Un’esilarante commedia italiana.

Film horror da vedere stasera in TV

The Nest, ore 21:15 Sky Cinema Due

In prima TV su Sky Cinema Due arriva “The Nest”, esordio alla regia di Roberto De Feo, con Francesca Cavallin e i giovanissimi Justin Korovkin e Ginevra Francesconi. Samuel, un ragazzo costretto su una sedia a rotelle, vive insieme alla sua arcigna madre a Villa dei Laghi. Lì tutto sembra ingessato da rigide norme che nessuno può trasgredire: “regola delle regole” è quella di non poter uscire da quella casa e dal parco che la circonda. L’arrivo dell'adolescente Denise scardinerà gli equilibri della famiglia, dando a Samuel la forza di opporsi alle restrizioni imposte da sua madre e di cercare la verità sul mondo che lo circonda. Horror d’atmosfera.

Film western da non perdere stasera in tv

C'era una volta il West, ore 21:15 Sky Cinema Sergio Leone

Un classico del genere western italiano, diretto da Sergio Leone, con Paolo Stoppa, Fabio Testi, Gabriele Ferzetti, Frank Wolff, Conrado Sanmartin. Cinque personaggi si affrontano intorno a una sorgente d’acqua: Morton, magnate delle ferrovie, che ha bisogno dell’acqua per le sue locomotive e che fa eliminare i proprietari legittimi, i McBain, dal suo feroce sicario Frank; Jill, ex prostituta, da poco moglie-vedova di un McBain; il bandito Cheyenne, accusato della strage dei McBain; l’innominato dall’armonica che vuole vendicare il fratello, assassinato in condizioni atroci da Frank con i suoi sgherri. Il western che ha consacrato il mito di Sergio Leone.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Black sea, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di Kevin Macdonald, con Jude Law, Scoot McNairy, Tobias Menzies, Grigoriy Dobrygin, Ben Mendelsohn. Un ex ufficiale di sommergibili deve recuperare un carico d’oro che giace nel Mar Nero dal 1941. Una caccia al tesoro negli abissi per un’avventura da non perdere, con protagonista Jude Law in un ruolo duro e ruvido, fuori dalla comfort zone.

Film thriller da vedere stasera in TV

Brivido nella notte, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Un film di Clint Eastwood, con John Larch, Clint Eastwood, Jessica Walter, Donna Mills, Don Siegel. Una donna perseguita il DJ che l’ha sedotta e abbandonata dopo una notte di sesso. Esordio alla regia di Clint Eastwood.

Film sentimentali da vedere stasera in TV

Ho voglia di te, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Luis Prieto, con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Katy Louise Saunders, Filippo Nigro, Susy Laude. Tratto dall’omonimo romanzo di Federico Moccia, è il seguito di “Tre metri sopra il cielo”. Troviamo gli stessi protagonisti del primo film con una maggiore consapevolezza e maturità.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Qualcosa di buono, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di George C. Wolfe, con Hilary Swank, Emmy Rossum, Stephanie Beatriz, Josh Duhamel, Ali Larter. Kate è una trentenne affermata la cui vita perfetta viene stravolta da una devastante malattia, la SLA. Insieme al marito Evan, nella ricerca di un assistente a tempo pieno per Kate, si imbattono in Bec, studentessa che ha risposto impulsivamente all’annuncio pur non avendo alcuna esperienza. Bec è una ragazza confusionaria incapace di gestire relazioni stabili, ma nonostante tutto Kate la sceglie come “angelo custode”. Un’emozionante storia di coraggio.

The teacher, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di Jan Hrebejk. Un film con Zuzana Mauréry, Csongor Kassai, Peter Bebjak, Martin Havelka, Ondrej Malý. Bratislava, 1983: un’insegnante rivela il suo vero volto da manipolatrice chiedendo favori in cambio di buoni voti. Una pungente satira sul potere tratta da una storia vera.

Il pescatore di sogni, ore 21:15 Premium Cinema +24

Diretto dal regista di “Chocolat”, Lasse Hallström. Nel cast Ewan McGregor e Emily Blunt. Uno scienziato introverso riceve una curiosa proposta di lavoro: introdurre la pesca al salmone nello Yemen. Ottimo cast per una favola satirica e romantica.

Mai + come prima, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film prodotto e diretto da Giacomo Campiotti, con Laura Chiatti, Natalia Piatti, Lidia Broccolino, Marco Velluti, Marco Casu. Sei compagni di classe, sei ragazzi molto diversi, durante una vacanza in montagna vivranno un'esperienza drammatica, che ricorderanno per tutta la vita e li aiuterà a trovare la loro strada. Una pellicola amara e malinconica.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Animali fantastici – I Crimini di Grindelwald, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di David Yates e scritto da J. K. Rowling. Un film con Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller. Continuano le avventure di Newt, lo studioso di creature magiche alle prese con animali fantastici in fuga. La pellicola è il secondo episodio della serie Animali fantastici, spin-off e prequel della serie cinematografica di Harry Potter, ispirata all'omonimo libro di J. K. Rowling.

Film di guerra da vedere stasera in TV

Full metal jacket, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Stanley Kubrick, con Matthew Modine, R. Lee Ermey, Vincent D'Onofrio, Adam Baldwin. Un marine osserva gli effetti della guerra del Vietnam sui propri colleghi, sottoposti ad allenamenti estenuanti da parte del sergente Hartman. Ancora una volta Kubrick indaga e denuncia la follia della mente umana.

