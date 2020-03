Dai fumetti DC a Marvel: Christian Bale sarà in Thor 4. QUIZ

Ha vestito i panni dell’eroe per la prima volta nell’universo DC Comics e ora approda nel comic movie Marvel: l’attore depone le vesti di Batman per recitare nel prossimo Thor: Love and Thunder . GIOCA CON NOI: RISPONDI AL QUIZ INTERATTIVO

di Floriana Ferrando

Il cattivo di Thor: Love and Thunder avrà il volto di Christian Bale. La notizia arriva dalla collega Tessa Thompson, che ha rivelato la partecipazione dell’attore alla pellicola.

Da supereroe a villain dei fumetti

In un mondo, quello targato DC, veste i panni del supereroe; in quello Marvel, è l’antagonista del Dio del Tuono. L’attore Christian Bale abbandona il mantello scuro dell’Uomo Pipistrello, fra gli eroi più amati dei fumetti DC Comics, per entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe: secondo quanto riportato da CNET, la star di American Psycho darà del filo da torcere a Chris Hemsworth alias Thor nel quarto capitolo del film diretto da Taika Waititi. A confermare i rumors che si rincorrevano online da qualche settimana, è stata Tessa Thompson, nella pellicola nelle vesti di Valchiria, che ha commentato entusiasta: “Sarà fantastico”. Thor: Love and Thunder è atteso nelle sale nel novembre del 2021.

Il Batman di Christian Bale

È passato qualche tempo da quando Bale ha messo in garage la Batmobile: l’ultima volta che lo abbiamo visto in un film DC era il 2012, sul set di The Dark Knight Rises. L’attore veste i panni di Batman nell’intera trilogia diretta da Christopher Nolan, ispirata alle avventure del supereroe DC: tutto è iniziato nel 2005 con Batman Begins, per proseguire con Il cavaliere oscuro (2008) e Il cavaliere oscuro - Il ritorno (2012). Le pellicole hanno raccolto un ottimo successo di pubblico e critica, arrivando a conquistare al box office 371 milioni di dollari il primo titolo e più di un miliardo di dollari ciascuno i film seguenti. Al fianco di Christian Bale troviamo Michael Caine (Alfred Pennyworth), Gary Oldman (James Gordon), Morgan Freeman (Lucius Fox).

Da Batman v Superman a Loki

Christian Bale non è certo la prima celebrità a saltare da un fumetto all’altro sul grande schermo, intanto anche la serie prodotta da Disney+ ispirata alle vicende di Loki (il cattivo interpretato da Tom Hiddleston nella serie su Thor e in quella sugli Avengers) ospita un’attrice comparsa in un altro comic movie: Wunmi Mosaku, che in Batman v Superman: Dawn of Justice di DC è Kahina Ziri, la donna di Metropolis, farà parte del cast della serie. Il suo ruolo è avvolto nel mistero, come d'altronde tutto quel che riguarda la serie: il direttore creativo dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha dichiarato che Loki si collegherà direttamente al prossimo Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

