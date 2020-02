Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 10 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 10 febbraio, in TV su Sky. Commedie, fantasy e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Ted Bundy – Fascino criminale, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film americano del 2019 per la regia di Joe Berlinger, con Zac Efron, Lily Collins, Kaya Scodelario e John Malkovich. 1969: Ted Bundy è un uomo affascinante, carismatico e bello. Liz è una mamma single che non riesce a resistere al tuo charme. Tutto va a rotoli quando un giorno Ted viene arrestato con l’accusa di essere un serial killer. Nel vortice del terrore, Liz dovrà fare i conti con l’idea di aver convissuto con un pazzo sociopatico.

La partita perfetta, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film americano del 2009 per la regia di William Dear, con Clifton Collins, Cheech Marin, Moises Arias e Gabriel Morales. Nel 1957, una piccola squadra di baseball di ragazzi messicani scampati alla strada vinse ben tredici partite in una sola stagione. Guidati da un prete e da un ex allenatore caduto in disgrazia in circostanze poco chiare, i ragazzi sono sbarcati negli Stati Uniti per giocarsi il campionato del mondo.

Pazzi da amare, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film drammatico del 2013 per la regia di Sarah Siegel-Magness, con Virginia Madsen, Sam Trammell, Amanda Crew, Zach Gilford, Graham Rogerts e Anthony LaPaglia. Giorgie Iris lascia la moglie Augusta per un’altra donna. Da quel momento, i figli Matthew ed Henry non sanno più cosa fare perché la loro madre non lascia più la camera da letto per la depressione. La situazione cambia quando nella vita di questa famiglia distrutta entrano Bette e Jeff.

Saturno contro, ore 21:15 su Premium Cinema

Film italiano del 2007 per la regia di Ferzan Ozpetek con Pierfrancesco Favino, Margherita Buy, Stefano Accorsi, Ambra Angiolini e Luca Argentero. Davide è disperato a causa della malattia del suo compagno, Lorenzo. Gli amici accorrono per dargli sostegno e salvarlo dalla depressione. Nel frattempo, i problemi cominceranno ad arrivare da ogni direzione. Un film emozionante e intenso.

Pallottole in libertà, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film francese del 2018 per la regia di Pierre Salvadori, con Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard e Vincent Elbaz. Yvonne è un ufficiale di polizia. Un giorno scopre che Santi, il defunto marito, conduceva una doppia vita attraverso l’interrogatorio di un criminale locale. La scoperta sconvolge la sua esistenza al punto che devono trattenerla per evitare che la ragazza riveli a tutti la verità.

Film commedia da vedere stasera in TV

Domani è un altro giorno, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia italiana del 2019 per la regia di Simone Spada, con Marco Giallini, Valerio Mastrandrea, Anna Ferzetti e Andrea Arcangeli. La storia della grande amicizia tra Giuliano e Tommaso. Tra momenti divertenti e grandi problemi: drammi, humour, complicità e commozione. I due amici si ritroveranno a trascorrere quattro indimenticabili giorni insieme.

L’appartamento, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Un film del 1960, capolavoro del regista Billy Wilder, con Jack Lemmon e Shirley MacLaine. La storia dell’introverso Bud Baxter, impiegato in una società di assicurazioni, che riesce a far carriera prestando il suo appartamento ai superiori che vogliono procurarsi qualche scappatella extraconiugale. Le cose per lui si complicano troppo quando si innamora di Fran Kubelik. Un film senza tempo, assolutamente da vedere. Ha ottenuto 10 candidature e vinto 5 premi Oscar.

Uno di famiglia, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Commedia italiana del 2018 per la regia di Alessio Maria Federici, con Pietro Sermonti, Lucia Ocone, Nino Frassica e Sarah Felberbaum. Luca, quarantatreenne mite e innocuo, tira a campare insegnando dizione. Un giorno salva la vita a Mario, suo allievo, giovane desideroso di fare l’attore a cui bisognerà correggere una forte inflessione dialettale. A insaputa di Luca, però, il ragazzo è il rampollo di una potente famiglia malavitosa calabrese, ora in debito con lui. Le cose andranno in maniera un po’ diversa da quello che Luca, ignaro, aveva immaginato.

Lo chiamavano bulldozer, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Alle 21.00 su Sky Cinema Comedy, “Lo chiamavano Bulldozer”, film del 1978 con Bud Spencer, Raimund Harmstorf, Fortunato Arena, Riccardo Pizzuti, Renato Chiantoni diretto da Michele Lupo. Un ex campione di football americano ha lasciato il mondo agonistico disgustato dalla corruzione e che si guadagna da vivere come pescatore in Versilia. Torna però al suo vecchio amore quando gli chiedono di allenare una squadra di ragazzini sbandati. Una delle commedie più famose di Bud Spencer, ideale per trascorrere una serata tra le risate grazie al grande Bud.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Sotto assedio – White House Down, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Durante una visita guidata alla Casa Bianca, un gruppo di uomini armati ha preso in ostaggio il presidente Sawyer, uccidendo o lasciando scappare tutti gli altri. Cale, aspirante agente della sicurezza, rimane dentro per recuperare la figlia chiusa in bagno durante l'attacco. Regia di Roland Emmerich. Un film con un cast d’eccezione: Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal, Jason Clarke, Richard Jenkins. Nonostante un buon cast e un buon inizio, pecca un po’ di sceneggiatura.

Film horror da vedere stasera in TV

Escape Room, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Diretto da Adam Robitel, “Escape room” intrappola come il videogioco più ipnotico che esista. Nel cast: Taylor Russell, Logan Miller, Deborah Ann Woll. Sei sconosciuti vengono invitati alle escape room della Minos, una serie di stanze chiuse da cui si può uscire solo risolvendo enigmi. La posta in palio è di diecimila dollari, una bella vincita per un gioco che dovrebbe essere divertente, ma in realtà si rivela una trappola diabolica e potenzialmente mortale. Un action horror che vi terrà col fiato sospeso.

Film fantascientifici da vedere stasera in TV

A.I. – Intelligenza artificiale, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film americano del 2001 per la regia di Steven Spielberg, con Haley Joel Osmeny, Jude Law, Frances O’Connor e Sam Robards. In un lontano futuro i robot, componente essenziale della vita quotidiana, assicurano la maggior parte dei compiti domestici. Il professor Hobby vuole spingersi più in là e progettare il primo androide sensibile. Pochi giorni dopo, David, un robot di undici anni, fa il suo ingresso in casa di una coppia il cui figlio malato è stato criogenizzato in attesa di una cura. Quando il figlio naturale della coppia torna a casa per David non c'è più posto.

Film biografici da vedere stasera in TV

Red Joan, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film diretto da Trevor Nunn, con Judi Dench, Sophie Cookson, Stephen Campbell Moore e Tom Hughes. La pellicola porta sullo schermo le complicate e controverse vicende di Melita Norwood, spia britannica più longeva del KGB che ha lavorato per i sovietici per circa 40 anni, dagli anni '30 alla "pensione" nel 1972.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The prestige, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Un film diretto da Christopher Nolan, con Hugh Jackman, Christian Bale, Scarlett Johansson, Michael Caine, David Bowie, Rebecca Hall. Londra, età Vittoriana. Robert Angier e Alfred Borden sono due giovani maghi apprendisti, istruiti e seguiti da Cutter, un ingegnere illusionista ed ex mago. Durante un numero in cui una donna viene legata e messa in una cassa di vetro piena d'acqua, qualcosa va storto e Angier incolpa l'amico dell'accaduto, tentando di vendicarsi. Inizia così un crudele gioco di vendette tra i due ex amici che finirà anche peggio di come è cominciato. Un altro ottimo film a firma di Christopher Nolan, coinvolgente e con un cast d’eccezione.

Kick – ass 2, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Regia di Jeff Wadlow. Un film con Aaron Johnson, Christopher Mintz-Plasse, Chloe Moretz, Nicolas Cage, John Leguizamo. Kick-Ass si è appena unito a una squadra di fantastici supereroi, ma ci sono dei concorrenti: l’altro team, capitanato da The Mother Fucker, vuole acchiapparlo e ucciderlo. Sfacciataggine pop e colori saturi per il sequel di “Kick-Ass”.

