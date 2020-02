Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 4 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 4 febbraio, in TV su Sky. Commedie, fantasy e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Backtrace, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film d’azione del 2018 diretto da Brian A. Miller, con Sylvester Stallone, Ryan Guzman, Matthew Modine, Christopher McDonald e Colin Egglesfield. Un detenuto non ricorda nulla del suo passato. Per fargli recuperare la memoria, un medico gli inietta un siero sperimentale. Gli effetti saranno imprevedibili.

City Hunter - Il film, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione del 1993 diretto da Jing Wong, con Jackie Chan, Joey Wang, Chingmy Yau, Richard Norton, Michael Wong e Gary Daniels. Il famoso detective e incallito playboy viene ingaggiato da un ricco magnate giapponese per ritrovare la figlia misteriosamente scomparsa. Pellicola tratta dall’omonimo fumetto manga.

Momentum, ore 21:15 Premium Cinema

Film d’azione del 2015 diretto da Stephen Campanelli, con Olga Kurylenko, Morgan Freeman, James Purefoy, Sabine Palfi e Jenna Saras. Alex si lascia convincere dal fidanzato a rubare dei diamanti. Il vero bottino, però, è una chiavetta USB.

L'uomo d'acciaio, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film d’azione diretto da Zack Snyder, con Diane Lane, Laurence Fishburne, Kevin Costner, Russell Crowe e Harry Lennix. Il pianeta Krypton ha esaurito le risorse naturali ed è condannato a implodere. A pochi giorni dalla fine e nei giorni del colpo di stato del generale Zod, nasce un bambino destinato a cambiare la vita di un pianeta più giovane e lontano: Kal viene imbarcato su una navicella e lanciato nello spazio e atterra in Kansas. Qui viene recuperato dai coniugi Kent, che lo educano con amore e senso etico. Diventato grande, Clark lascia la casa paterna in cerca delle proprie origini.

Film thriller da vedere stasera in TV

Hollywoodland, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film thriller del 2006 diretto da Allen Coulter, con Ben Affleck, Adrien Brody, Diane Lane e Bob Hoskins. Il misterioso suicidio di George Reeves, l'attore che ha impersonato Superman nel 1959, porta un detective nell’ambiguo mondo di Hollywood. Film ispirato a una storia vera.

Film di guerra da vedere stasera in TV

Lawrence d’Arabia, ore 21:15 Sky Cinema Oscar

Film colossal del 1962 diretto da David Lean, con Peter O'Toole, Alec Guinness, Anthony Quinn, Jack Hawkins e Omar Sharif. Ai funerali di Thomas Edward Lawrence, deceduto durante un incidente in modo, un giornalista chiede ai presenti notizie su di lui. Tutti gli intervistati concordano sulla straordinarietà del personaggio. La storia, a questo punto, va indietro nel tempo, a quando il giovane tenente inglese in servizio al Cairo guida una rivolta degli arabi contro i turchi. Il film ha vinto 7 Oscar e 6 Golden Globe.

Film commedia da vedere stasera in TV

Penelope, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film commedia diretto da Mark Palansky, con Christina Ricci, James McAvoy e Reese Witherspoon. A causa di una maledizione, una ragazza è nata con il naso da maialino. Per spezzare l’incantesimo, la giovane dovrà trovare il vero amore. Una favola moderna da guardare con tutta la famiglia.

Step Up 2 - La strada per il successo, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film commedia del 2008 diretta da Jon Chu, con Briana Evigan, Will Kemp, Cassie Ventura, Adam G. Sevani, Danielle Polanco e Christopher Scott. Secondo capitolo della saga dedicata alla danza e all’ Hip-Hop. La talentuosa Andy si allena con lo studente di danza Chase per vincere una sfida di ballo sulle strade di Baltimora.

Sua Maestà, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un’ironica commedia fantasy del 2011 diretta da David Gordon Green, con Natalie Portman, Danny McBride, James Franco e Zooey Deschanel. Fabious è un principe amato dal suo popolo e un coraggioso eroe. Al contrario, Thadeous, suo fratello, conduce una vita dissipata. Quando la futura sposa di Fabious viene rapita, il principino scansafatiche e donnaiolo dovrà superare una serie di insidie per liberarla.

Brave ragazze, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Commedia italiana del 2019 diretta da Michela Andreozzi con Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Silvia D'Amico e Luca Argentero. Quattro ragazze di Gaeta vogliono rapinare una banca travestite da uomini. Una pellicola ispirata alla storia vera di quattro rapinatrici francesi nella metà degli anni '80.

Una piccola impresa meridionale, ore 21:14 Premium Cinema +24 HD

Commedia italiana del 2012 diretta e interpretata da Rocco Papaleo, con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobulova, Sarah Felberbaum e Claudia Potenza. In un vecchio faro in disuso nella costa pugliese trova rifugio un gruppo di singolari personaggi che tentano di sbarcare il lunario in modi alquanto originali.

Un'estate al mare, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2008 diretta da Carlo Vanzina, con Lino Banfi, Enrico Brignano, Nancy Brilli, Massimo Ceccherini, Anna Falchi ed Ezio Greggio. Sette esilaranti storie di vacanze, amori e tradimenti tra il sole e il mare delle spiagge italiane.

Una donna in carriera, ore 21:00 Comedy Central

Commedia del 1988 diretta da Mike Nichols, con Melanie Griffith, Sigourney Weaver, Harrison Ford, Alec Baldwin, Olympia Dukakis. Tess McGill, una segretaria trentenne che tenta invano di sfondare nel mondo del lavoro, viene assunta in una società di investimenti di Wall Street. Quando il suo capo Katharine Parker si appropria di una sua brillante idea Tess farà di tutto per prendere il suo posto e concludere da sola l'affare.

Film horror da vedere stasera in TV

Ancora auguri per la tua morte, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film horror del 2019 diretto da Christopher Landon, con Jessica Rothe, Israel Broussard, Phi Vu, Ruby Modine e Suraj Sharma. Sequel dell’horror di successo targato Blumhouse. Tree è costretta a rivivere un incubo che sembrava finito quando il killer mascherato prende di mira un suo amico.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Freeheld: Amore, Giustizia, Uguaglianza, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2015 diretto da Peter Sollett, con protagoniste Julianne Moore ed Ellen Page. Laurel Hester è un detective e una malata terminale di cancro. Prossima alla morte, avvia una coraggiosa battaglia per cambiare la legge in vigore e poter destinare la propria pensione a Stacie Andree, la donna di cui è innamorata.

Il professore e il pazzo, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film biografico del 2019 diretto da Farhad Safinia, con Mel Gibson, Sean Penn, Eddie Marsan, Natalie Dormer, Jennifer Ehle e Steve Coogan. Nel 1879 James Murray riprende l’impresa di spiegare ogni parola inglese in un grande dizionario. Ad aiutarlo vi è anche W.C. Minor, un uomo colto rinchiuso in un manicomio per aver commesso un omicidio. La pellicola racconta la storia vera della nascita dell’Oxford English Dictionary.

Film gialli da vedere stasera in TV

Alibi e sospetti, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film giallo del 2018 diretto da Pascal Bonitzer, con Miou-Miou, Lambert Wilson, Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi e Anne Consigny. Durante un weekend tra amici nella dimora di un senatore, un uomo viene ritrovato morto. Pellicola ispirata a uno dei romanzi di Agatha Christie.

