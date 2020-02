Programmi TV da non perdere stasera, martedì 4 febbraio

Programmi TV in onda stasera

Best Bakery - Pasticcerie d’Italia, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua la nuova edizione di “Best Bakery - Pasticcerie d’Italia”, con un’altra puntata. Il viaggio dei giudici prosegue nella provincia di Pavia. Le pasticcerie Paulina - pasticceria d'autore, Gusto e Latteria rappresentano il volto più moderno del territorio.

Online - Connessioni pericolose, ore 21:05 Crime investigation

Quali sono i problemi legati alle informazioni pubblicate in rete attraverso i social media e i vari motori di ricerca? Laura e Fabio si conoscono su un sito di incontri, ma Laura decide di lasciare quel ragazzo troppo geloso. Una decisione che Fabio non vuole accettare.

Sette meraviglie, ore 21:15 Sky Arte HD

Rivediamo le puntate dell’edizione di “Sette meraviglie” dedicata a Roma. Il programma Sky racconta la scoperta dei grandi simboli del patrimonio artistico italiano realizzata con le più moderne tecniche di ripresa. Ci accompagna nel viaggio, la voce di Filippo Timi.

A caccia di tesori, ore 21:00 Blaze

Su Blaze tornano Mike Wolfe e Frank Fritz, che viaggiano attorno agli Stati Uniti a bordo di un Mercedes Sprinter in cerca di oggetti d'antiquariato e da collezione da acquistare. Con loro, anche Danielle Colby-Cushman, che dirige l'ufficio del loro business.

La clinica del dottor Christian, ore 21:00 lei

Su lei alle ore 21:00, un’altra puntata di “La clinica del dottor Christian”. In questa puntata il dottor Christian Jessen e il suo team si occupano di Kirsty, che soffre di un disturbo che la porta a strapparsi i capelli, e di John, la cui lingua diventa nera.

Lo zoo degli Irwin, ore 21:00 Discovery Channel

Mamma Terry e i due figli adolescenti Bindi e Robert portano avanti l'eredità di Steve Irwin, naturalista e documentarista noto anche come Crocodile Hunter. La famiglia Irwin continua a proteggere e prendersi cura degli animali attraverso il lavoro quotidiano nell'ampio zoo australiano, di loro proprietà.

Sul filo della morte, ore 20:55 National Geographic

Nel programma “Sul filo della morte” seguiamo i racconti di storie drammatiche da tutto il mondo di incidenti e situazioni al limite della morte, ricostruiti attraverso filmati realizzati dai soccorsi in tempo reale.

Le tracce della Storia, ore 21:05 Discovery Science

Il Sacro Graal rappresenta un leggendario oggetto di potere. Cosa si cela dietro questa storia e perché numerose persone hanno intrapreso questa difficile ricerca?

Il fuoco di spade, ore 21:00 History

Su History riprende la sfida tra i migliori fabbri d’America, che ripercorre la storia delle armi dall'inizio della civiltà. Stasera quattro concorrenti devono realizzare delle lame. Solo due di loro accederanno in finale e avranno l'opportunità di ricreare la spada dei moschettieri.

L’incredibile Dr. Pol, ore 21:10 Nat Geo Wild

Su Nat Geo Wild un’altra puntata del reality show con protagonista il dr. Jan Pol, che gestisce una clinica veterinaria in Michigan con sua moglie Diane e suo figlio Charles. Nella serie, seguiamo il lavoro che il dottore svolge quotidianamente, aiutato dalle dottoresse Brenda Grettenberger ed Emily Thomas.

Serie TV in onda stasera

Rome, ore 21.15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic rivediamo “Rome”, la serie creata da Bruno Heller, John Milius e William J. MacDonald ambientata a Roma nella seconda metà del I secolo a.C. I protagonisti sono Kevin McKidd e Ray Stevenson nei panni di Lucio Voreno e Tito Pullo. Nella serie si alternano e si intrecciano le storie di personaggi storici realmente esistiti.

Mac Gyver, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 continuano gli episodi della terza stagione di “Mac Gyver”, reboot della celebre serie televisiva ideata da Peter M. Lenkov e andata in onda negli anni dal 1985 al 1992. La serie ha come protagonista Angus MacGyver interpretato da Lucas Till, che lavora in un'organizzazione governativa statunitense segreta, dove usa il suo talento per risolvere i problemi e salvare vite umane.

911, ore 21:00 Fox life

Su Fox life rivediamo la terza stagione di “911”, la serie che narra le vicende estreme di un gruppo di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco, sempre in prima linea per salvare vite nelle condizioni più difficili. Negli Stati Uniti 911 è il numero per le emergenze.

Beck is back!, ore 21.05 Fox crime

Su Fox crime rivediamo invece la seconda stagione di “Beck is back!”, la divertente serie tv tedesca incentrata sulle vicende di un padre di quattro figli che decide di cambiare vita in seguito a una delusione. L’uomo torna a fare l’avvocato dopo numerosi anni di assenza.

Stalker, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo la prima (e unica) stagione di “Stalker”, la serie tv sullo stalking. Protagonisti sono il tenente Beth Davis (interpretata da Maggie Q) e il detective Jack Larsen (interpretato da Dylan McDermott), che indagano su vari casi di persecuzioni personali per la Threat Assessment Unit del dipartimento di polizia di Los Angeles.

God friended me, ore 21:15 Premium stories

Rivediamo su Premium stories “God friended me”, la serie che racconta la vita di Miles, un ateo a cui viene inviata una richiesta di amicizia su Facebook da un account chiamato "Dio". Dio gli invia anche dei suggerimenti per conoscere nuovi amici a New York. Miles decide di accettare questi suggerimenti per aiutare le persone.

Supernatural, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo la dodicesima stagione di “Supernatural”, la serie tv di genere paranormale girata a Vancouver. I protagonisti sono Dean e Sam Winchester, due fratelli che sono stati educati dal padre alla ricerca di un demone che avrebbe ucciso la loro madre incendiando la casa.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New school, ore 21:20 DeA kids

Su DeA kids un’altra puntata di “New School”, la sit com per ragazzi incentrata sulle vicende di un gruppo di “primini” della McGaffin International Middle School, una scuola media internazionale in cui esiste un fantomatico WC in cui è custodito il Wall Of Celebrities, un muro sul quale sono appese le foto delle 12 Leggende della scuola.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr. va invece in onda “Blaze e le mega macchine”, la serie animata educativa che racconta le avventure di un monster truck rosso, Blaze, e di AJ, un bambino molto intelligente. Accanto a loro, Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

I Thunderman, ore 21:15 Nickelodeon

Alle 21:15 su Nickelodeon, torna la famiglia di supereroi protagonista della serie “I Thunderman”. Nonostante i superpoteri, la famiglia cerca di vivere una vita normale nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Su Cartoon Network vediamo “Lo straordinario mondo di Gumball”, la serie che racconta le avventure del giovane Gumball e della sua numerosa e bizzarra famiglia.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang alle 21:00, va in onda “Wacky Races”, il reboot dell’omonima serie prodotta dalla Hanna-Barbera nel 1968, incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

Puppy Dog Pals, ore 20:50 Disney Junior

Alle 20:50 su Disney Junior le avventure di Bingo e Rolly, due adorabili fratelli cuccioli di carlino.

