La Disney prosegue nella realizzazione di live action, dopo i grandi successi ottenuti al botteghino con i titoli già portati in sala, come Aladdin e Il re leone. La lista dei film in programmazione è molto lunga, così come lo è quella dei classici del passato e dei cosiddetti “instant classic” del presente. Ecco i prossimi tre titoli che potrebbero giungere in sala.

Bambi

La Disney conferma come Bambi sia stato aggiunto alla lista di live action da portare al cinema. Il classico del 1942, che ha commosso il mondo, tornerà sul grande schermo con una veste grafica totalmente modificata. Un giovane cerbiatto tutto solo e costretto a fronteggiare la dura realtà della foresta. Sua madre lo ha lasciato troppo presto, vittima dell’uomo. Un percorso tortuoso, che porterà Bambi a divenire il nuovo principe della foresta.

Alle prese con la scrittura del nuovo film live action vi sono due sceneggiatrici d’eccezione. La prima è Geneva Robertson-Dworet, nota per aver firmato lo script per Captain Marvel con Brie Larson. Ad affiancarlo c’è Lindsey Beer, autrice del film Sierra Burgess Is a Loser. Nonostante si parli di live-action, gli unici personaggi umani, che potrebbero offrire un ruolo ad attori in carne e ossa, sono i cacciatori. Per il resto si seguirà la scia de Il libro della giungla e Il re leone, proponendo in CGI il gran numero di animali presenti nella storia. Non è ancora stata diffusa una data o un anno di riferimento. La lista d’attesa sembra però ancora lunga, con Mulan e Crudelia che sembrano essere i prossimi della lista.

Il gobbo di Notre Dame

Chi non ha amato Il gobbo di Notre Dame? Una storia straziante, ricca di momenti drammatici, che ha però conquistato il cuore di adulti e bambini. La Disney lo aggiunge al calderone dei live-action in preparazione, per la gioia dei fan. Alla sceneggiatura lavorerà David Henry Wang, pluripremiato drammaturgo.

L’idea è quella di seguire in parte l’esempio tracciato da La Bella e la Bestia, portando di fatto al cinema un vero e proprio musical, con colonna sonora composta da Alan Menken e Stephen Schwartz. Per quanto riguarda lo script, potrebbe trarre ispirazione sia dal film d’animazione del 1996 che dal romanzo originale di Victor Hugo. Voci circolano anche sul casting, con Josh Gad che potrebbe interpretare Quasimodo, dopo aver dato vita a Le Fou ne La Bella e la Bestia. L’attore sarà inoltre uno dei produttori del film.

Lilo & Stitch

Uno dei film d’animazione più amati della Disney è di certo Lilo & Stitch. Una storia commovente, che ruota attorno al concetto di famiglia, ambientata alle Hawaii e con due protagonisti, una bambina di nome Lilo e un temibilissimo alieno, Stitch, che lei crede essere un cane.

Una favola targata 2002, che la Disney ha annunciato essere in cantiere per una nuova versione in live-action. Il film presenterà ovviamente anche personaggi in CGI, ovvero tutti gli alieni che caratterizzano la trama. Un titolo in lavorazione dal 2018, con Dan Lin e Jonathan Eirich come produttori. Gli stessi nomi scelti per Aladdin, con Mike Van Waes alla sceneggiatura. Quest’ultimo, specializzato in horror, è al lavoro anche su una versione molto Dark de Il mago di Oz.