Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 8 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 8 gennaio, in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Modalità aereo, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Commedia italiana diretta da Fausto Brizzi, con Pasquale Petrolo (Lillo) e Paolo Ruffini. Nel cast anche Violante Placido, Dino Abbrescia e Caterina Guzzanti. Le vite di Diego e Ivano cambiano per sempre dopo la perdita di un cellulare lasciato per diverse ore in "modalità aereo”. Un film divertente, ideale per una serata di relax insieme a tutta la famiglia.

Nelle tue mani, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film commedia diretto da Ludovic Bernard, con Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas, Jules Benchetrit, Karidja Touré e Elsa Lepoivre. Mathieu Malinski è un ragazzo che vive di espedienti nella banlieue di Parigi. Custodisce però un segreto: è un pianista di talento. Questa dote gli permetterà di raggiungere gli ambienti socialmente più elevati e di lasciare il degrado da cui proviene.

I delitti del BarLume - Il telefono senza fili, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film commedia del 2016 diretto da Roan Johnson, con Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti e Enrica Guidi. Tratta dall’omonimo romanzo del 2014, la pellicola è un episodio della serie “I delitti del BarLume”, ambientato in una fantasiosa città tra Pisa e Livorno. A Pineta è estate: il barista Massimo e la commissaria Fusco si ritrovano a investigare sull’omicidio del mago Atlante, scienziato dell’occulto che sapeva troppo. Un film divertente che mescola giallo e commedia.

I Flintstones, ore 21.00 Sky Cinema Family

Film commedia del 1994 ispirata ai simpatici cartoni animati dedicati agli uomini preistorici. Regia di Brian Levant, con John Goodman, Elizabeth Taylor, Elizabeth Perkins, Rick Moranis e Halle Berry. A Bedrock, nell’azienda dove lavorano Fred e Barnie, si vuole scovare un nuovo dirigente tra gli operai. Per non far fare brutta figura a Fred, Barnie scambia il suo test attitudinale con quello dell’amico, così Fred si ritrova con una paga da nababbi, mentre l'amico viene licenziato. Agli inizi i Flintstones ospitano la coppia amica, ma poi Fred si fa prendere la mano dal denaro. Raggirato da un superiore tramite una dark lady niente male finisce col litigare con Barnie. Alla fine ci sarà uno scontro tra il cattivo e Fred che deve salvare i propri bambini.

Un marito di troppo, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film commedia del 2008 diretto da Griffin Dunne, con Colin Firth, Uma Thurman, Keir Dullea, Brooke Adams e Sam Shepard. La dottoressa Emma Lloyd è in procinto di sfondare sul mercato con il libro “Amore vero” e di sposare il suo editore, Richard. La trasmissione radiofonica che tiene quotidianamente ha un successo incredibile, i consigli sentimentali che ha dispensato hanno rincuorato centinaia di donne e impedito unioni ad alto tasso d’incompatibilità. Come quella tra Sophia e Patrick Sullivan, un vigile del fuoco. Determinato a vendicarsi della donna che ha mandato all’aria la sua storia d’amore, Patrick mette mano all’archivio online del municipio di New York e fa sì che Emma e Richard non possano convolare a nozze.

One for the Money, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia diretto da Julie Anne Robinson, con Katherine Heigl, Jason O’Mara, Daniel Sunjata, John Leguizamo e Sherri Shepherd. Stephanie Plum è da poco single e divorziata. Nel corso di un pranzo in famiglia rivela ai genitori, a sei mesi dal licenziamento, di essere senza lavoro e di lì a poco anche senza auto. La nonna riesce a procurarle un impiego dal cugino, il quale si occupa di recupero crediti. Il suo primo incarico come cacciatrice di taglie è ritrovare Joe Morelli, un poliziotto ricercato per aver ucciso un uomo. Una commedia sentimentale con sfumature dell’action movie e del thriller.

Il lupo di mare, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 1987 diretta da Maurizio Lucidi, con Gigi Sammarchi, Andrea Roncato, Kara Donati, Serena Bennato e Valentina Visconti. Gigi e Andrea sono Marco e Silvestro, cameriere e maître su una nave da crociera, noleggiata da una ditta di cosmetici, con avvenenti rappresentanti e clienti. I due però, di innamorano di Lara e Marilù scatenando l'ira delle altre. Navigando tra la Grecia e la Turchia, i due si accaseranno, dopo una serie di avventure goliardiche e esilaranti.

Film drammatici da vedere stasera in TV

The River Wild, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film drammatico del 1994 diretto da Curtis Hanson, con Kevin Bacon, Meryl Streep, David Strathairn e Benjamin Bratt. Il destino di una famiglia appassionata di rafting si intreccia con quello di due rapinatori in fuga.

Gone Baby Gone, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film drammatico del 2007 diretto da Ben Affleck, con Casey Affleck, Michelle Monaghan, Morgan Freeman, Ed Harris, John Ashton e Amy Ryan. Patrick Kenzie è un detective privato che viene aiutato nella professione dalla sua compagna Angie Gennaro. Un giorno i due giovani vengono contattati perché coadiuvino la polizia nelle ricerche di Amanda, una bambina di quattro anni scomparsa recentemente.

Le colline della morte, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2010, diretto da Jeremy Sims, con Brendan Cowell, Alan Dukes, Alex Thompson, Harrison Gilbertson e Duncan Young. La storia di Oliver Woodward, giovane eroe di guerra australiano che nel 1916 prese parte alle azioni della Prima Compagnia Australiana, impegnata a scavare gallerie sul fronte occidentale per minare le fortificazioni tedesche.

Napoli velata, ore 21.15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2017 diretto da Ferzan Özpetek, con Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto, Peppe Barra e Biagio Forestieri. In una Napoli tra magia, sensualità, ragione e follia, Adriana si trova ad una festa quando incrocia lo sguardo seducente di Andrea, giovane, attraente e sicuro di sé. Lei non riesce a sottrarsi e i due trascorrono la notte insieme, per poi innamorarsi. Ma Adriana verrà presto coinvolta in un delitto misterioso e inquietante che la porterà ad esplorare la sua indole e il lato più oscuro della sua personalità. Un film da non perdere.

Film thriller da vedere stasera in TV

Cold Blood - Senza pace, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film thriller diretto da Frédéric Petitjean, con Jean Reno, Sarah Lind, Joe Anderson e David Gyasi. L’arrivo di una donna sopravvissuta a un incidente interrompe la solitudine di un sicario che vive in una baita isolata. Una pellicola ambientata nella selvaggia natura canadese.

Split, ore 21:14 Premium Cinema +24 HD

Film thriller diretto da M. Night Shyamalan, con James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Jessica Sula e Haley Lu Richardson. Nel corpo di Kevin si agitano 23 personalità, tutte sottomesse alla 24esima: La Bestia. Così quando rapisce tre ragazze e comincia a perdere il controllo, tutto il suo mondo inizia a crollare.

Film documentari da vedere stasera in TV

Il mondo di Sorrentino, ore 21:15 Sky Cinema Due +24 HD

Documentario dedicato al regista premio Oscar Paolo Sorrentino, che ripercorre la sua carriera con interventi di Toni Servillo, Luca Bigazzi, Cristiano Travaglioli e Nicola Giuliano.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Jupiter - Il destino dell''universo, ore 21:15 Premium Cinema

Film di fantascienza del 2015 diretto da Andy e Lana Wachowski, con Channing Tatum, Mila Kunis, Sean Bean e Eddie Redmayne. In un mondo dove gli esseri umani sono sul gradino più basso nella scala evolutiva, Jupiter nasce sotto una buona stella e ha davanti un destino incredibile. Nelle sue mani c’è il destino del mondo, ma ancora non lo sa. Un film godibile e un’interessante parabola antiliberista e visionaria, con effetti speciali che risollevano la qualità complessiva del prodotto.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Samson - La vera storia di Sansone, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film d’azione del 2018 diretto da Gabriel Sabloff, Bruce McDonald, con Jackson Rathbone, Billy Zane, Taylor James, Rutger Hauer, Caitlin Leahy e Lindsay Wagner. Sansone è un ebreo e un uomo dotato di una grande forza fisica. Riceve da Dio l’incarico di eliminare la schiavitù, ma l’infatuazione per una giovane e bella filistea complica le cose. Nel frattempo, suo fratello organizza una rivolta.

