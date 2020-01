Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 2 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 2 gennaio, in TV su Sky. Commedie, biografici e tanto altro

Film thriller da vedere stasera in TV

La fredda luce del giorno, ore 21:25 Sky Cinema Uno

Film thriller del 2011 diretto da Mabrouk El Mechri, con Henry Cavill, Sigourney Weaver, Bruce Willis, Verónica Echegui e Roschdy Zem. Durante una vacanza a Madrid la famiglia di un broker americano viene rapita da un gruppo di spie alla ricerca di una misteriosa valigetta. Un action movie ricco di complotti e di adrenalina.

Dylan Dog - Il film, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film thriller del 2010 diretto da Kevin Munroe, con Brandon Routh, Sam Huntington, Anita Briem, Taye Diggs, David Jensen e Randal Reeder. L'eroe del fumetto italiano è protagonista di un'avventura infernale. Dylan Dog lascia Londra per New Orleans, dove rimane invischiato in una guerra fra zombie, vampiri e licantropi.

A bigger splash, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film thriller diretto da Luca Guadagnino, con Ralph Fiennes, Dakota Johnson, Matthias Schoenaerts, Tilda Swinton e Aurore Clément. Una rockstar in convalescenza e il suo compagno passano le loro giornate a bordo piscina o lungo le cale di Pantelleria. Marianne ha subito un intervento alle corde vocali, Paul è sopravvissuto al suicidio. Ricevono la visita di Harry, ex iperbolico e logorroico che si accompagna a Penelope, figlia ventenne emersa dal passato.

L'ombra del diavolo, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film thriller del 1997 diretto da Alan J. Pakula, con Brad Pitt, Harrison Ford, Treat Williams, David O'Hara, Natascha McElhone e Margaret Colin. Un giovane irlandese appartenente all’Ira viene mandato a New York per acquistare una partita di armi necessaria alla causa indipendentista del suo paese. Ad accoglierlo nella grande mela vi è un poliziotto di origini irlandesi, ignaro della vera identità del ragazzo.

Film western da vedere stasera in TV

I fratelli Sisters, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film western del 2018 diretto da Jacques Audiard, con John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed e Jóhannes Haukur Jóhannesson. Per conto del padrino locale, due fratelli devono uccidere un cercatore d’oro conosciuto per i suoi modi molto eccentrici. L’uomo, infatti, ha messo a punto un processo chimico per separare l’oro dagli altri minerali su cui si vuole mettere le mani.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Creed - Nato per combattere, ore 21:15 Sky Cinema Rocky

Film drammatico e sportivo del 2015 diretto da Ryan Coogler, con Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Phylicia Rashad e Tony Bellew. Spin-off di “Rocky”, la pellicola racconta la storia di Adonis Creed, figlio illegittimo di Apollo, che chiede al celebre pugile di diventare il suo allenatore.

Nemiche amiche, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Un film del 1998 diretto da Chris Columbus con Julia Roberts, Ed Harris, Susan Sarandon, Jena Malone, Liam Aiken e Mary Louise Wilson. Il rapporto tra una madre naturale e una matrigna è complicato. Tutto cambierà quando Jackie scoprirà di essere malata di tumore: le due donne diventeranno amiche e alleate, pronte a collaborare per amore di chi sta loro accanto.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Rex - Un cucciolo a palazzo, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione britannico del 2019 diretto da Ben Stassen e Vincent Kesteloot. Rex è il cane prediletto dalla Regina d’Inghilterra, ma tra un’avventura e l’altra finisce per perdere il suo status. Viene abbandonato in un canile e sarà costretto ad affrontare molti pericoli per riguadagnare il favore di Sua Maestà.

Film d’azione da vedere stasera in TV

A testa alta, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione diretto da Kevin Bray, con Dwayne Johnson, Neal McDonough, Johnny Knoxville, John Beasley e Barbara Tarbuck. Chris Vaughn è un soldato delle Forze Speciali statunitensi a riposo. Tornando a casa, scopre che le cose sono cambiate: il quartiere è un crocevia di crimini, droga e violenza. Maggiore artefice di questa situazione è Jay Hamilton, vecchio rivale di Chris, che ha trasformato la sua industria di legname in un covo di banditi. Chris diventa sceriffo della città grazie all'appoggio di Ray Templeton, suo vecchio amico, e inizia una crociata per porre fine ai loschi traffici di Hamilton.

Dante's Peak - La furia della montagna, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film d’azione del 1997 diretto da Roger Donaldson, con Pierce Brosnan, Linda Hamilton, Jamie Reneé Smith e Jeremy Foley. Harry è un vulcanologo in crisi dopo aver perso la moglie in un incidente, ma quando i suoi colleghi gli chiedono di studiare l’attività sismica nei pressi di Dante’s Peak, non si sente di rifiutare. La cittadina, governata da Rachel Wando, è nel frattempo sul punto di firmare un lucroso accordo con un miliardario.

Film musical da vedere stasera in TV

Hairspray - Grasso è bello, ore 21.00 Sky Cinema Romance

Commedia musicale del 2007 diretta da Adam Shankman, con John Travolta, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, Amanda Bynes e James Marsden. Nell’America degli anni ’60 un’adolescente orgogliosa della propria prosperosa forma fisica riesce a diventare una star della TV.

Film commedia da vedere stasera in TV

Un tuffo nel passato, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia canadese del 2010 diretta da Steve Pink, con John Cusack, Chevy Chase, Crispin Glover, Lizzy Caplan e Kate Walsh. Un quartetto di amici quarantenni trascorre una serata alcolica che culmina in un bagno in una hot tub, piccola piscina d’acqua riscaldata che però li trasporta in viaggio nel tempo, per l’esattezza nel 1986.

Non ci resta che il crimine, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Commedia italiana del 2019 diretta da Massimiliano Bruno, con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli. Un gruppo di tre amici escogita un metodo per fare soldi facili. Uno strano scherzo del destino, però, li fa viaggiare indietro nel tempo. I tre si ritroveranno negli anni ’80, alle prese con la Banda della Magliana.

Ti amo in tutte le lingue del mondo, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2005 diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni, con Marjo Berasategui, Giulia Elettra Gorietti e Giorgio Panariello. Gilberto è un professore di ginnastica appena separato dalla moglie, che si accorge di Paolina, allieva sedicenne, perdutamente innamorata di lui. La ragazza gli dichiara il suo amore in tutte le lingue del mondo e su foglietti che fa trovare dappertutto. E la sua gelosia sfuggirà presto di mano.

Nine months - Imprevisti d'amore, ore 21:00 Comedy Central

Film commedia del 1995 diretto da Chris Columbus, con Robin Williams, Julianne Moore, Hugh Grant, Jeff Goldblum e Joan Cusack. Un brillante psicologo di San Francisco entra in crisi quando apprende che la sua fidanzata è in attesa di un bambino. La futura nascita di un maschietto innescherà una serie di sequenze comiche e scatenerà la comicità del ginecologo.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Wonder Woman, ore 21:15 Premium Cinema

Film fantasy del 2017 diretto da Patty Jenkins, con Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Danny Huston e David Thewlis. Diana è la principessa delle Amazzoni, addestrata per essere una guerriera dalla forza incredibile. Dopo una vita trascorsa nella protezione della sua isola, un pilota che precipita nella sua terra le racconta del conflitto che infuria nel mondo esterno, convincendola a partire per salvare l’umanità.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

The Legend of Tarzan, ore 21:14 Premium Cinema +24 HD

Film d’avventura del 2016 diretto da David Yates, con Alexander Skarsgård, Samuel L. Jackson, Christoph Waltz, Margot Robbie e Djimon Hounsou. Tarzan è costretto a tornare in Congo come emissario del Parlamento dopo i tanti anni trascorsi dall’addio alla giungla africana. Una scelta sofferta, che lo vedrà svestire i panni di Lord Greystoke. Al suo fianco non mancherà l’amata moglie Jane.

