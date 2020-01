Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 2 gennaio

Programmi TV in onda stasera

Il Natale è servito, ore 17.10 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua su Sky Uno “Il Natale è servito”. Paul Ainsworth e Catherine Fulvio si uniscono insieme ad alcuni ospiti speciali per creare deliziose specialità natalizie, condividendo i loro segreti culinari.

MasterChef Italia, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua la nona edizione di MasterChef Italia. Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri valutano i piatti di nuovi aspiranti chef, che tentano di aggiudicarsi il titolo di MasterChef italiano.

Delitti a circuito chiuso, ore 21:05 Crime investigation

Sempre più spesso è grazie alle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso che i colpevoli più insospettabili vengono incastrati e i casi apparentemente irrisolvibili vengono ricostruiti. Grazie ai filmati originali, alle ricostruzioni e alle testimonianze di investigatori e familiari delle vittime, il programma risolve alcuni casi di omicidio che sembravano destinati a restare irrisolti.

Le ninfee di Monet - Un incantesimo di acqua e luce, ore 21:15 Sky Arte HD

Il film dedicato al padre dell'Impressionismo e alla sua ossessione per le ninfee, con la partecipazione straordinaria dell'attrice Elisa Lasowski.

Ax Men - Duri come il legno, ore 21:00 Blaze

Ogni giorno superano i propri limiti tentando di sfidare le difficoltà imposte da Madre Natura: sono gli Ax Men. A Nord-Ovest degli Stati Uniti, diverse compagnie di taglialegna si sfidano ogni giorno per assicurarsi il più alto numero di legname da vendere.

Grassi contro magri, ore 21:00 lei

Reality show televisivo di produzione britannica che mette a confronto i regimi alimentari di due persone, una in sovrappeso e una sottopeso. Nella clinica del dr. Christian grassi e magri si scambiano le diete.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che ci regala un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di comunissimi oggetti, dando per scontato tutto il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Disastri in presa diretta, ore 20:55 National Geographic

Il 1° ottobre 2015 una nave cargo scompare dopo essersi trovata in mezzo all'uragano Joaquin. Le indagini mostrano che la nave è affondata al largo delle Bahamas.

Supercar: auto da sogno, ore 21:05 Discovery Science

Vediamo da vicino le fabbriche che danno vita alle auto dei sogni. Seguiamo, passo per passo, la costruzione di alcune delle auto più famose del mondo, veri e propri gioielli a quattro ruote. Dalla Pagani Huayra all’Alfa Romeo 4C, passando per la Bugatti Veyron: gioielli a quattro ruote per pochi eletti!

Dietro la Grande Guerra, ore 21:00 History

Nonostante la fine, la guerra segnerà per sempre le vite di coloro che l'hanno combattuta in prima linea.

Wild: dall’alba al tramonto, ore 21:10 Nat Geo Wild

Un viaggio lungo un giorno intero, tra il susseguirsi di luci e ombre, per osservare la vita di animali unici e straordinari. Andiamo in Alaska dove orsi, balene, salmoni, orche e castori si preparano ad affrontare la stagione più fredda.

Serie TV in onda stasera

Gomorra - La serie, ore 21:15 Sky Atlantic

Sky Atlantic ripropone la seconda stagione di “Gomorra - La serie”. Prodotta da Sky, da un’idea di Roberto Saviano e la regia di Stefano Sollima. L'era del clan Savastano sembra giunta al termine spalancando un vuoto di potere che Ciro e Salvatore Conte vogliono riempire stringendo nuove alleanze.

American Horror Story - 1984 - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Torna la serie antologica vincitrice di 2 Golden Globes e 16 Emmy Awards, questa volta con un incubo ambientato durante il campeggio di cinque ragazzi nell'estate del 1984.

Marvel’s Inhumans, ore 21:50 Fox

Basata sui personaggi degli Inumani della Marvel Comics, la serie è ambientata all'interno del Marvel Cinematic Universe. “Marvel’s Inhumans” è incentrata sul personaggio di Freccia Nera, interpretato da Anson Mount e sui membri della famiglia reale inumana. Fanno parte del cast principale anche Serinda Swan, Ken Leung, Eme Ikwuakor, Isabelle Cornish, Ellen Woglom e Iwan Rheon.

Bones, ore 21:00 Fox life

Su Fox life rivediamo la nona stagione delle vicende appassionanti della geniale antropologa forense Temperance “Bones” Brennan e del suo compagno, l'agente dell'FBI Seeley Booth.

The Murders - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

Su Fox crime continua “The Murders”, la serie canadese che ha come protagonisti Kate Jameson, un'investigatrice alle prime armi che prova a riscattarsi dopo una tragedia causata dalla sua negligenza, e il suo collega Mike Huntley.

Forever, ore 21:15 Premium crime

Su Premium Crime rivediamo “Forever”, la serie fantasy-poliziesca con protagonista il dottor Henry Morgan, medico legale di New York che ha oltre 200 anni ed è immortale. Ogni volta che muore, il suo corpo scompare e l'uomo "rinasce", nudo, nelle acque dell'East River.

Manifest, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories, tornano gli episodi della prima stagione di “Manifest”, la serie tv realizzata dal premio Oscar Robert Zemeckis. Tutto parte da quando il volo 828 diretto al JKF di New York scompare dai radar dopo una violenta turbolenza. L’aereo e i 191 passeggeri a bordo non vengono mai più ritrovati.

The 100 - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action vediamo la sesta stagione di “The 100”, la serie americana “post apocalittica” creata da Jason Rothenberg e basata sull'omonimo romanzo scritto da Kass Morgan.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Spirit: Riding free, ore 21:15 DeA kids

Su DeA kids va in onda “Spirit: Riding free”, la serie tv in computer grafica basata sul film d'animazione del 2002 candidato all'Oscar, “Spirit - Cavallo selvaggio”.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Alle 20:50 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Game Shakers, ore 21:15 Nickelodeon

Su Nickeolodeon continuano gli episodi di “Game Shakers”, la sitcom creata da Dan Schneider. Babe e Kenzie creano, per un progetto scolastico, il loro primo videogioco, Sky Whale. Il successo inaspettato fa sì che le due ragazzine creino una società con l’amico Hudson, la Game Shakers.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo e la maledizione del tredicesimo fantasma, ore 21:25 Boomerang

Scooby-Doo e il resto della banda hanno catturato 12 dei fantasmi più terrificanti che il mondo abbia conosciuto. Ma che cosa è successo al fantasma numero 13?

Fancy Nancy Clancy, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

