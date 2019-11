Film stasera in TV da non perdere oggi mercoledì 27 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 27 novembre, in TV su Sky. Commedie, azione e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Se son rose, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Commedia diretta a interpretata da Leonardo Pieraccioni, con Michela Andreozzi, Caterina Murino, Claudia Pandolfi, Antonia Truppo, Gabriella Pession, Elena Cucci. All’età di cinquant’anni, Leonardo lavora come giornalista sul web ed è ostinatamente single. Ha una figlia di quindici anni che ormai è stufa del suo infantilismo regressivo, così come di tutti quelli che gli stanno attorno. La figlia pensa però che una soluzione ci sia: il padre deve incominciare una relazione stabile, e decide di mandare a tutte le ex un sms in cui le invita a riprovare ad avere una relazione. Una commedia divertente, con un fil rouge di amore e risate.

Lei è troppo per me, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia di Jim Field Smith, con Trevor Eve, Mike Vogel, Lindsay Sloane, Adam LeFevre, Emily Martin. Kirk Kettner è un ragazzo esile e impacciato, impiegato come agente della sicurezza in aeroporto. Esperto nel gestire l’ordine sul lavoro, è al contrario un vero disastro nella vita privata, dove è piantato da una fidanzata petulante. Convinto di essere destinato a una vita senza amore, è folgorato al checkpoint da Molly, bella, bionda e decisa a dire di sì proprio a lui. I due ragazzi si innamorano tra lo stupore di amici e familiari, che credono improbabile l’unione di bellezza e ordinarietà. Per una serata all’insegna del divertimento e del relax.

Figli delle stelle, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film del 2010 diretto da Lucio Pellegrini, con Fabrizio Bentivoglio, Claudia Pandolfi, Edoardo Gabbriellini, Giorgio Tirabassi, Paolo Sassanelli. Un precario “cronico”, un giovane portuale di Marghera, un ricercatore universitario un po' stagionato, un’insicura giornalista tv ed un uomo appena uscito di galera, delusi dalla loro vita, decidono di passare all’azione e rapire un ministro. La convivenza tra gli improbabili rapitori e l’incredulo politico condurrà ad un’esilarante e surreale fuga tra le splendide montagne della Valle d'Aosta. Nel pieno stile della commedia italiana.

Io sono tu, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Seth Gordon. Un film con Jason Bateman, John Cho, Jon Favreau, Melissa McCarthy, Eric Stonestreet. Sandy Bigelow Patterson è un dirigente in procinto di ricevere una promozione mentre sta per nascergli il terzo figlio. Un giorno scopre che qualcuno gli ha rubato l'identità. Fino a quando però non sarà in grado di provarne l'attività e di presentarlo alla giustizia il suo ruolo di vice direttore di una nuova e brillante società finanziaria sarà in bilico. Commedia riuscitissima, con una coppia di attori affiatata e convincente.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Agente 007 - Bersaglio mobile, ore 21:15 Sky Cinema 007

Film del 1985 diretto da John Glen, con Roger Moore, Grace Jones, Tanya Roberts, Christopher Walken, Lois Maxwell. Ennesima missione per James Bond, agente 007 con licenza di uccidere: deve scoprire la produzione di sofisticati micro chips da computer. Anche i russi sono interessati, ma Bond, con la bionda di turno, ha la meglio. L'ultimo Bond per Roger Moore.

Outcast – L’ultimo templare, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Regia di Nick Powell. Un film con Nicolas Cage, Hayden Christensen, Yifei Liu, Andy On, Anoja Dias Bolt, Ron Smoorenburg. Ambientato nella Cina del XII secolo, due guerrieri crociati difendono il legittimo erede al trono imperiale dal perfido fratello maggiore. Un action movie, opera prima alla regia dello stuntman Nick Powell.

Four brothers - Quattro fratelli, ore 21:00 Sky Cinema Action

Diretto da John Singleton e interpretato da Mark Wahlberg, Garrett Hedlund, Tyrese Gibson, André Benjamin. Bobby, Angel, Jack e Jeremiah Mercer sono quattro ragazzi salvati da una vita di strada grazie all’adozione della generosa signora Evelyn Mercer. Ormai i quattro fratelli hanno preso le loro strade diventando un delinquente, un aspirante rockstar, un latin lover e un imprenditore con tanto di famiglia. Film a metà strada tra una pellicola d’azione mozzafiato e un western d’altri tempi, dove buoni e cattivi si fronteggiano in nome della vendetta.

Shark, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film d’azione del 2002 diretto da David Worth, con John Barrowman, Jennifer McShane, Ryan Cutrona, Jenny McShane, George Stanchev. Una centralina situata al largo della costa messicana smette di funzionare per una misteriosa avaria. La paleontologa Cataline Stone comprende che il guasto non è riconducibile a cause tecniche, ma a un esemplare di Megalodon, antenato preistorico dello squalo bianco creduto estinto da secoli. Una spedizione per stanare il Megalodon, che ha cominciato a far strage di imbarcazioni e bagnanti, mette gli uomini di fronte alla pericolosa realtà: il terribile predatore è soltanto un cucciolo in attesa dell'arrivo dei genitori. Un fanta-horror.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Novecento – Atto II, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di Bernardo Bertolucci, con Donald Sutherland, Sterling Hayden, Dominique Sanda, Burt Lancaster, Gérard Depardieu. La seconda parte di Novecento riprende dagli anni '30. Le strade di Olmo e Alfredo, i due protagonisti, si separano. Il primo, vedovo, continua la lotta, partecipando alle prime riunioni di partito; il secondo si rinchiude nel privato, disinteressato ai cambiamenti sociali che lo circondano. Il 25 aprile 1945, si processano i padroni, e i due protagonisti si ricongiungono nel ricordo della loro amicizia, anche se provenienti da classi sociali diverse. Da non perdere.

Novecento – Atto I, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di Bernardo Bertolucci. Un film con Gérard Depardieu, Robert De Niro, Burt Lancaster, Sterling Hayden, José Quaglio. Atto I: in una fattoria dell'Emilia crescono insieme Olmo, figlio di contadini, e Alfredo, erede del padrone, nati nello stesso giorno del 1900. Dopo i primi scioperi nei campi e la guerra 1915-18, il fascismo agrario dà una mano ai padroni. I due giovani si sposano. Primo atto dell’opera di Bertolucci, tra i suoi migliori film.

Amore Inaspettato, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Michael Mailer, con Demi Moore, Alec Baldwin, Dylan McDermott. “Amore inaspettato” racconta la storia di Bill Oakland, scrittore di libri di successo, che perde la moglie e la vista in un incidente stradale. Cinque anni dopo, Suzanne Dutchman è costretta a prestar servizio sociale e deve per tale ragione recarsi a far visita a Bill tre volte a settimana per leggergli qualcosa. Ben presto, tra i due, nascerà una relazione sentimentale. Film delicato, con un’ottima scenografia e colonna sonora.

Confirmation, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film di Bob Nelson, con Clive Owen, Maria Bello, Patton Oswalt, Stephen Tobolowsky, Spencer Drever. Walt è un falegname che stenta a trovar lavoro e cerca di uscire dall'alcolismo. Anthony, suo figlio, è stato affidato alla madre dopo la separazione. La madre, che ormai convive con un nuovo compagno ed è prossima al matrimonio, cerca di crescerlo obbligandolo ad osservare i precetti cristiani. Si scopre che Walt, durante una confessione, non ha peccati da rivelare al sacerdote. Almeno fino a quando non trascorrerà il fine settimana col padre. Una sceneggiatura intelligente e profonda, che con delicatezza si eleva a parabola morale e laica.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Alpha - Un'amicizia forte come la vita, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film diretto da Albert Hughes, con Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Leonor Varela, Natassia Malthe, Priya Rajaratnam. Keda, figlio di Tau, sta attraversando i riti di formazione per entrare nella squadra di cacciatori e procacciatori guidata dal padre. Ha un talento innato per aguzzare le pietre e una buona intelligenza, ma è meno brutale di quello che richiede il mondo preistorico dove vive. Durante una caccia al bufalo, viene caricato da un animale e sbalzato giù da un crepaccio. Il suo corpo si ferma su una sporgenza nella roccia, ma gli altri pensano sia morto e lo abbandonano. Quando si riprenderà, finirà trascinato dall'acqua e dovrà difendersi da alcuni lupi. Con il loro capobranco ferito inizierà una sorta di rapporto di amicizia. Un’avventura che piacerà agli amanti degli animali.

Hunger Games, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Gary Ross. Un film con Lenny Kravitz, Jennifer Lawrence, Elizabeth Banks, Woody Harrelson, Brooke Bundy. In un'America post apocalittica, la ricca città di Capitol è circondata da 12 distretti poveri. Per punizione alle ribellioni del passato, ogni anno ogni distretto deve fornire un ragazzo e una ragazza tra i 12 e i 18 anni che partecipino agli Hunger Games, un evento in cui i giovani combattono tra loro fino alla sopravvivenza di uno solo. L'adattamento del fortunato romanzo di Suzanne Collins, su un reality show all'ultimo sangue.

Film thriller da vedere stasera in TV

The prodigy – Il figlio del male, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Diretto da Nicholas McCarthy, con Taylor Schilling, Jackson Robert Scott, Colm Feore, Peter Mooney, Paul Fauteux. Margaret fugge da una casa in cui era segregata e viene soccorsa da una automobilista che si accorge che la mano destra della ragazza è stata amputata. La polizia arriva alla casa di Edward Scarka, l'uomo che aveva rapito Margaret. Tra i migliori film thriller del 2019.

Film horror da vedere stasera in TV

The boy, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di William Brent Bell. Un film con Lauren Cohan, Rupert Evans, Jim Norton, Diana Hardcastle, Ben Robson, James Russell. In un isolato villaggio inglese Greta viene assunta da una coppia di anziani genitori per fare da babysitter al loro figlio di otto anni, Brahams. Ben presto Greta scoprirà che quel ragazzo altri non è che una bambola a grandezza naturale che i signori Heelshire trattano come un bambino vero. Tutto comincia ad incupirsi quando Greta, rimasta sola, ignora le rigide regole imposte dalla coppia e una serie di eventi inquietanti e inspiegabili, ai limiti del soprannaturale, la convincono che è circondata da un mistero terrificante. Horror con Lauren Cohan (Maggie di "The walking dead").

