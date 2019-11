“Un giorno di pioggia a New York”, il trailer del film

Timothée Chalamet ed Elle Fanning sono due giovani innamorati, giunti a New York per un’intervista accordata alla giovane: Woody Allen firma un film sul tempo e sul destino.

Il 28 novembre arriva nelle sale cinematografiche italiane “Un giorno di pioggia a New York”, l’ultimo lavoro di Woody Allen. Commedia sentimentale con protagonisti Timothée Chalamet ed Elle Fanning, il film ambientato nella Grande Mela annovera nel cast anche Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna e Liev Schreiber.

Così, con oltre un anno di ritardo sulla tabella di marcia, i fan di Woody Allen hanno di che gioire: “Un giorno di pioggia a New York” promette lacrime, sorrisi ed emozioni.

“Un giorno di pioggia a New York”: il trailer

Girato nel 2017, “Un giorno di pioggia a New York” sarebbe dovuto uscire nel 2018. Poi, con l’esplosione del movimento MeToo, la sua produzione è rallentata. Ad ogni modo, seppure diversi mesi dopo la data prevista, l’ultimo film di Woody Allen ha finalmente visto la luce. E si è subito fatto notare, fin dal suo trailer.

Già uscito in diversi Paesi (dalla Russia al Sud America), “Un giorno di pioggia a New York” vede Woody Allen collaborare ancora una volta col direttore della fotografia Vittorio Storaro, come già era successo per “Café Society” e “La ruota delle meraviglie”.

E, ancora una volta, il celebre regista affronta il tema del destino. Un destino che, ora, permette una libertà di riscatto, a patto di essere sinceri con se stessi e con un mondo la cui bellezza deve essere inseguita. Perché è proprio quando gli eventi della vita sembrerebbero giustificare un atteggiamento pessimistico, che la speranza emerge. E quasi squarcia quella pioggia che - secondo Allen - regala a New York fascino e bellezza.

“Un giorno di pioggia a New York”: la trama

Gatsby e Ashleigh (Timothée Chalamet ed Elle Fanning) sono due giovani innamorati, giunti a New York per l’intervista - ottenuta dalla giovane - al regista in crisi Roland Pollard (Liev Schreiber).

Il giorno dell’intervista, i ricchi genitori di Gatsby - con cui lui non va d’accordo - organizzano una festa. I due si separano davanti al Soho Hotel, dove Ashleigh ha appuntamento con Pollard, con la promessa di rivedersi a pranzo. Ma tutti i loro piani andranno in fumo: il regista ha in serbo uno scoop per la ragazza, che si trova così costretta ad annullare l’appuntamento col fidanzato. E sarà solo il primo, questo, di una serie di inconvenienti, imprevisti e fuori programma.

Ashleigh non riesce ad andare a conoscere i genitori di Gatsby in quanto in cerca della notizia perfetta, e finisce per trascorrere del tempo col divo sudamericano Francisco Vega (Diego Luna), mentre Gatsby ottiene una parte in un film accanto alla bellissima Shannon (Selena Gomez), e comincerà a riflettere sulla sua relazione con la fidanzata. Nulla di quello che i due avevano programmato della loro vacanza nella Grande Mela si verifica e mentre il tempo scorre (nel film il tempo è un tema importante, motivo per cui si sa sempre che ore sono ed è spesso presente l’orologio), i ragazzi saranno costretti a fare i conti con se stessi e coi loro sentimenti.