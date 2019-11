La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film commedia da vedere stasera in TV

Outing – Fidanzati per sbaglio, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia italiana del 2013 per la regia di Matteo Vicino, con Nicolas Vaporidis, Andrea Bosca, Massimo Ghini e Claudia Potenza. Il playboy di periferia Federico e l'esperto di design Riccardo sono due amici pugliesi legati da un rapporto di stima fraterna. Costretto a Milano per un lavoro lontano dai suoi sogni, Riccardo scopre di poter realizzare il desiderio di aprire un atelier di moda grazie a un finanziamento della Regione Puglia e convince Federico a divenire suo compagno di avventura. Quando scoprono che il provvedimento è indirizzato solo alle coppie omosessuali, Riccardo e Federico decidono di fingersi gay andando incontro a ogni genere di fraintendimento.

Show Dogs – Entriamo in scena, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Regia di Raja Gosnell, con Will Arnett, Natasha Lyonne, Omar Chaparro, Oliver Tompsett, Andy Beckwith, Giampaolo Morelli. “Show dogs – Entriamo in scena” è la storia di Max, eccezionale cane poliziotto, e Frank, agente dell’FBI. Tra i due non è certo amore a prima vista, ma a metterli insieme è un’indagine a dir poco scottante, incentrata su una gang di contrabbandieri di animali. Una spy comedy basata su un grande classico dei set cinematografici che sembra non conoscere mai periodi di stanca: l’accoppiata poliziotto/cane.

L’incredibile Burt Wonderstone, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Regia di Don Scardino, con Steve Carell, Jim Carrey, Gillian Jacobs, Steve Buscemi, Brad Garrett, James Gandolfini. Un tempo sulla cresta dell'onda, il mago di Las Vegas Burt Wonderstone e il suo assistente Anton Lovecraft vedono il loro spettacolo di lungo corso diventare stantio, mentre l'emergente Steve Gray sta rubando loro le luci della ribalta. Un cast stellare per un film satirico carino e godibile dall’inizio alla fine.

Footloose, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Regia di Herbert Ross con Kevin Bacon, Lori Singer, Dianne Wiest, Sarah Jessica Parker, John Laughlin. Un film diventato un cult: un ragazzo con la passione per il rock è costretto a lasciare Chicago per vivere in un paesino dominato dal moralismo. Conosce la bella figlia del severo pastore e scatta il colpo di fulmine. Una colonna sonora perfetta e una recitazione fresca e convincente per trascorrere una serata divertente.

Piovuto dal cielo, ore 21:05 su Premium Cinema Emotion

Film del 2003 per la regia di Jeff Balsmeyer, con Rhys Ifans, Miranda Otto, Justine Clarke e Rhys Muldoon. Dopo che la sua vacanza è andata in fumo per colpa di Trudy, Danny decide di andarsene a bordo di una sedia a sdraio sollevata da palloni aerostatici. A causa di un temporale, finisce però a Clarence, dove incontra Glenda, avvenente poliziotta.

Film di spionaggio da vedere stasera in TV

Skyfall, ore 21:15 su Sky Cinema 007

Celebre film di spionaggio “007” del 2012 per la regia di Sam Mendes, con Daniel Craig, Javier Bardem, Ralph Fiennes, Naomie Harris e Bérénice Marlohe. Una minacciosa figura appartenente a un misterioso passato di cui nessuno è a conoscenza, torna a tormentare M, chiamata a dar prova della sua lealtà nei confronti dell'intero corpo di agenti segreti MI6, che ha da sempre diretto con coraggio e determinazione. Con l'obiettivo di salvare il gruppo, noncurante dell'alto costo personale che la missione comporta, l'agente 007 non esita a mettersi in azione per aiutare M e rintracciare chi la vuole fuori dai giochi, provando a liberarsene prima che sia troppo tardi.

Film horror da vedere stasera in TV

Slumber – Il demone del sonno, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film horror del 2017, diretto da Jonathan Hopkins, con Maggie Q, William Hope, Will Kemp, Sam Troughton e Sylvester McCoy. Da bambina Alice è stata testimone della morte del fratellino sonnambulo, preda di strane visioni. Adesso Alice, felice madre di famiglia, è una dottoressa e si occupa di disturbi del sonno in un ospedale specializzato. Una famiglia molto turbata, i Morgan, viene a chiedere il suo aiuto professionale. Uno dei loro figli è morto nel sonno e un altro, Daniel, cammina e parla nel sonno, a volte urla. Ma tutta la famiglia, compresa la sorellina di Daniel, soffre di turbe del sonno.

The nun: la vocazione del male, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Regia di Corin Hardy. Un film con Taissa Farmiga, Bonnie Aarons, Charlotte Hope, Demiàn Bichir, Lili Bordán. In un'antica abbazia della Romania una giovane suora di clausura si toglie la vita. Un prete dal passato tormentato e un giovane novizio sulla soglia del sacerdozio vengono inviati dal Vaticano per far luce sull'evento. Horror ecclesiastico, spin-off di The Conjuring - Il caso Enfield.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Cocaine – La vera storia di White Boy Rick, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico del 2018 per la regia di Yann Demange, con Matthew McConaughey, Richie Merritt, Bel Powley, Jennifer Jasaon Leigh e Rory Cochrane. Richard Wershe Jr. inizia a lavorare come informatore dell’FBI all’età di 14 anni. Il lavoro lo obbliga però ad approfondire il suo rapporto col mondo della droga fino al punto da renderlo un importante narcotrafficante. Conducendo una doppia vita, si vedrà arrestato all’età di 17 anni e condannato a 30 anni di carcere.

A 30 secondi dalla fine, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film del 1985 per la regia di Andrej Konchalovskij, con Jon Voight, Eric Roberts, Rebecca De Mornay e John P. Ryan. Manny è già scappato due volte di galera. È per questo che Ranken il direttore del carcere di massima sicurezza Stonehaven, l’ha tenuto gli ultimi tre anni in segregazione. Manny però non si arrende e riesce a evadere di nuovo, questa volta attraverso le fogne, in compagnia di Buck. I due riescono a salire su un treno in partenza, vuoto. Ma il macchinista muore poco dopo la partenza per un infarto, lasciando così il treno senza guida, lanciato a folle velocità contro un impianto chimico.

La mappa del mondo, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Regia di Scott Elliott. Un film con Sigourney Weaver, Julianne Moore, Ron Lea, David Strathairn, Chloë Sevigny. Alice è una vigilatrice dell'infanzia che è andata a vivere in campagna con il marito e le due figlie. Il suo rapporto con la realtà scolastica è causa di qualche tensione, in particolare con la madre di Robert a cui rimprovera una scarsa attenzione al figlio. Un giorno l'amica Theresa le affida, come fa spesso, le proprie figlie. Una finisce nel laghetto antistante la casa e muore. Di lì a poco anche la madre di Robert la accuserà di molestie a minore ottenendone l'arresto. Un dramma umano e giudiziario.

Il Primo Re, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film di Matteo Rovere, in cui Alessio Lapice e Alessandro Borghi interpretano i fratelli protagonisti della leggenda sulla fondazione dell’antica Roma. “Il primo re” rivisita le vicissitudini attraversate da Romolo e Remo, arricchendo e ampliando la leggenda fino a trasformarla in un vero e proprio racconto epico. Il film è recitato in un protolatino ricreato con l’aiuto di studiosi, in modo da rendere in maniera ancora più realistica le atmosfere dell’epoca. Un film epico in cui tutto il cast si immerge letteralmente nei ruoli e negli ambienti ostili messi in scena.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Ghostbusters – Acchiappafantasmi, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Con la regia di Ivan Reitman e un cast composto da Sigourney Weaver, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Rick Moranis e Annie Potts, si va a caccia di fantasmi che infestano New York. L’aumentare delle “turbolenze ectoplasmatiche” fa comprendere che qualcosa di grosso sta succedendo in città e che un minaccioso dio dell’antichità ha l’intenzione di radere al suolo New York: sarà compito dei bizzarri scienziati salvare la città. Il film, campione di incassi in molto paesi, unisce l’interpretazione magistrale degli attori a effetti speciali di alto livello, con battute esilaranti e una sceneggiatura curata fin nei minimi particolari. Non perderlo questa sera su Sky Cinema Comedy!

Film thriller da vedere stasera in TV

Premonitions, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Come fermare un serial killer che prevede il futuro? Thriller americano del 2015 per la regia di Afonso Poyart, con Anthony Hopkins, Jeffrey Dean Morgan, Abbie Cornish e Colin Farrell. Un detective veterano dell’FBI e la sua giovane e ambiziosa partner ricorrono all’aiuto del solitario dottor Clancy, psichiatra in pensione, per risolvere una serie di curiosi omicidi. Quando gli eccezionali poteri di intuizione di Clancy li conducono sulle tracce di un serial killer, il medico realizza che le sue capacità sono poca cosa in confronto alle prodezze di cui è in grado quell’assassino.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The great Wall, ore 21:10 su Premium Cinema

Film cinese del 2016 per la regia di Zhang Yimou, con Matt Damon, Tian Jing, Pedro Pascal, Willem Dafoe e Hanyu Zhang. Nella Cina del XII secolo, alcuni guerrieri si imbattono nel mistero che circonda la realizzazione della grande muraglia. Si renderanno presto conto che la costruzione non è stata realizzata per tenere lontani non solo i mongoli ma anche qualcosa di più disumano e pericoloso.

