Programmi TV da non perdere stasera, domenica 17 novembre

Le Kardashian, ore 19:35 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Continua su Sky Uno “Le Kardashian”, il reality che segue la vita di una delle famiglie più high-profile di Hollywood. Protagoniste sono le sorelle Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West e Khloé Kardashian, insieme alle sorellastre Kendall e Kylie Jenner e alla loro “Momager” Kris Jenner. Kris, Kim, Kourtney e Khloé sono anche produttrici esecutive della serie.

Mix & Match, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Su Sky Uno un’altra puntata della nuova stagione di “Mix & Match”, il programma condotto da Lodovica Comello con Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair Italia. 4 donne si sfidano in una gara a colpi di stile. Le concorrenti devono cercare un outfit a tema sul portale YOOX e poi affrontare delle prove a eliminazione. Ospite della puntata, Myss Keta.

Scomparsi, ore 21:05 Crime investigation

Pietro Orlandi riapre i più oscuri casi di persone svanite nel nulla, che sono ancora insoluti, tra cui quello di Mirella Gregori, 15enne scomparsa nel 1983.

Michael Jackson - Pop Star, ore 21:15 Sky Arte

Il documentario che cerca di far luce sulle ultime 24 ore di vita di Michael Jackson. Tra le tante interviste anche l'ultima fatta al padre della pop star, Joe Jackson.

Giochi da matti, ore 21:00 Blaze

Lancio delle uova, corsa con mogli sulle spalle, tuffi in acque putride, zucche che diventano canoe, lancio di sassi e tanto altro ancora. La nuova produzione originale firmata Blaze ci trasporta in alcune delle più incredibili gare del pianeta. Attore, atleta e mattatore delle bizzarre Olimpiadi di Blaze è Matteo Nicoletta, che prende personalmente parte a ogni sfida.

Most ridiculous, ore 20:55 Comedy Central

Su Comedy Central “Most ridiculous”, lo show che passa in rassegna i video più demenziali che navigano indisturbati sul web. Ogni episodio è monografico e affronta gli argomenti più disparati e in voga in rete: dai cuccioli ai gattini, dai bambini ai matrimoni, dagli epic fail ai disastri nel campo della moda.

Un dottore a domicilio, ore 21:00 lei

In questa puntata di “Un dottore a domicilio”, i medici Christian e Sara sono oggi a Blackpool, dove fra i molti pazienti visitano un barista sofferente di mal di schiena e un ex campione di pugilato in sovrappeso.

Come fanno gli animali, ore 21:00 Discovery Channel

Gli animali fanno cose incredibili, sono dotati di superpoteri. Ma come riescono a fare tutto ciò? E perché hanno sviluppato determinate capacità? La serie indaga su questi misteri.

Disastri in presa diretta, ore 20:55 National Geographic

Con il supporto delle immagini, analizziamo i disastri in presa diretta per osservare l'incredibile potere della natura, tra cui una frana in California.

Universo ai raggi X, ore 21:05 Discovery Science

Le tempeste sul pianeta Terra non sono nulla comparate ai giganteschi fenomeni che si verificano sugli altri pianeti del Sistema Solare. Studiamo come si formano.

La minaccia delle superbombe, ore 21:00 History

Grazie ad un accesso esclusivo al Pentagono e ai siti di test militari, scopriamo la tecnologia e il potere devastante di quella che è stata definita come “la madre di tutte le bombe”.

Il mese degli Oceani, ore 21:10 Nat Geo Wild

L'Antartide è il luogo più freddo del pianeta. Per molte forme di vita, sopravvivere in questo posto è difficile. Ma sott'acqua, la vita è completamente diversa.

Serie TV in onda stasera

Watchmen (versione originale sottotitolata), ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Su Sky Atlantic rivediamo in replica e in versione originale sottotitolata, “Watchmen”, la serie targata HBO basata sull'omonimo fumetto della DC Comics. Con Regina King, Don Johnson e Jeremy Irons.

The Big Bang Theory, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo invece gli episodi dell’undicesima stagione di “Big Bang Theory”, la serie che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

Rizzoli & Isles, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life, altri due episodi della quinta stagione di “Rizzoli & Isles”, la serie con protagoniste Jane Rizzoli, detective della polizia di Boston e Maura Isles, brillante medico legale del Commonwealth del Massachusetts.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime vediamo gli episodi della terza stagione di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

Gone, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime rivediamo “Gone”, la serie creata da Matt Lopez e basata sul romanzo “One Kick” di Chelsea Cain. Kit “Kick” Lannigan è un’agente speciale che si dedica a risolvere casi di rapimenti e persone scomparse. A volerla nella sua squadra è Frank Novak, l’agente che l’aveva salvata da bambina, quando era sopravvissuta a un sequestro di minori.

Last man standing, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories alle 21:15, due episodi della settima stagione di “Last man standing”. La serie racconta la storia di Mike Baxter, padre di famiglia dalle idee molto conservatrici, che si trova alle prese con la sua famiglia composta esclusivamente da donne eccetto suo nipote Boyd di due anni.

Supergirl, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo la quarta stagione di “Supergirl”, la serie tv incentrata sulle avventure di Kara Zor-El, cugina kryptoniana di Superman che lavora come reporter alla C.A.T.C.O. WorldWide Media ma in segreto lavora al DEO con la sorella e protegge National City nei panni di Supergirl.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

A tutto reality: azione!, ore 20:50 DeA kids

I 14 concorrenti dello show ambientato in uno studio cinematografico abbandonato ogni settimana affronteranno sfide ispirate a un genere di film.

Team Jay, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr vediamo la serie tv animata ispirata a Fy, la mascotte della Juventus. Una zebra dal cuore d’oro che passa le giornate con i suoi simpatici compagni d'avventura: Matteo, Cami, lo scoiattolo volante Wushu e Duke il criceto.

I Thunderman, ore 21:15 Nickelodeon

Alle 21:15 su Nickeolodeon, torna “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Tom & Jerry: Fast & Furry, ore 21:00 Boomerang

Pronti, partenza, via! Tom e Jerry sono come sempre avversari, ma questa volta fuori dalle mura di casa, in una gara automobilistica a tutto gas.

PJ Masks - Super Pigiamini, ore 20:55 Disney Junior

La serie anglo-francese narra le avventure di tre bambini di 7 anni: Connor, Amaya e Greg, che di giorno vivono vite normali e di notte si trasformano in Gattoboy, Gufetta e Geco e affrontano vari supercriminali.

