Pupazzi alla riscossa – UglyDolls, la trama del film

Il 14 novembre 2019 giunge in sala un esilarante film d’animazione, Pupazzi alla riscossa – UglyDolls, diretto da Kelly Asbury, con un ricco cast di doppiatori, nella versione americana come in quella italiana. Da Pitbull e Nick Jonas ad Achille Lauro ed Elio.

Pupazzi alla riscossa – UglyDolls, la trama

Pupazzi alla riscossa – UglyDolls è ambientato a Uglyville, un mondo ricco di pupazzi dalle forme bizzarre, tra i quali si distinguono Moxy, Mandy, UglyDog, Ox e Lucky Bate. La loro vita scorre serena, all’interno di una quotidianità però fin troppo squadrata. Moxy vorrebbe scoprire cosa si cela dall’altra parte della montagna che racchiude Uglyville. Si cimenta dunque in un viaggio avventuroso con i suoi cari amici, così da scoprire se ci sia dell’altro. Si ritrovano a fare i conti con un nuovo mondo, Perfezione, una città dove le bambole convenzionali ed esteticamente perfette vengono addestrate secondo certi protocolli, così da essere inviate nel mondo reale, dove potranno essere affidate a dei bambini. Il gruppo si ritrova così a fare i conti con la propria diversità, soggiogato dalle manipolazioni di Lou, la bambola che addestra le altre reclute.

Pupazzi alla riscossa – UglyDolls, il cast

Per il doppiaggio di Pupazzi alla riscossa – UglyDolls si è guardato particolarmente al mondo della musica. Moxy ha infatti la voce di Federica Carta, cantante classe 1999 con tre album in studio all’attivo: Federica, Molto più di un film e Popcorn. A 17 anni partecipa alle selezioni per il talent Amici di Maria De Filippi. Presenta per la prima volta i suoi tre brani inediti e accede alla fase serale del programma, sotto la guida di Elisa, che scrive con lei il singolo Dopotutto. Prende parte inoltre al Festival di Sanremo 2019 con Senza farlo apposta, in coppia con Shade.

Anche questi fa parte del variegato gruppo di doppiatori, interpretando UglyDog. È un rapper classe 1987, con alle spalle tre album. La sua carriera ha inizio da giovanissimo, nel 2005, ma è il 2013 l’anno della svolta. Vince infatti il programma MTV Spit, condotto da Marracash, battendo Nitro in finale. Nel 2015 pubblica il suo primo album in studio, Mirabilansia, seguito dopo un anno da Clownstrofobia. La sua notorietà raggiunge vette altissime con il brano Bene ma non benissimo nel 2017, che raggiunge 22 milioni di visualizzazioni su YouTube in pochi mesi. Nel 2018 viene infine pubblicato Truman, suo terzo album.

Achille Lauro è invece Lucky Bat. Il cantante è nato nel 1990 ma ha già all’attivo ben 5 album in studio: Achille Idol Immortale, Dio c’è, Ragazzi madre, Pour l’amour e 1969. Negli ultimi anni si è affermato nel panorama nazionale, prendendo parte al Festival di Sanremo nel 2019 con Rolls Royce, brano che conquista tutti, collezionando milioni di visualizzazioni su YouTube. Spazio poi a Diletta Leotta. La nota conduttrice televisiva e radiofonica fa il suo debutto al cinema, prestando la voce a Mandy. Ox è invece Elio, ex leader degli Elio e le Storie Tese, tra i gruppi più celebri del panorama musicale italiano, con ben 27 album all’attivo, per una carriera che li ha visti collezionare successi dagli anni ’80.