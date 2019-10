Doctor Sleep, le prime reazioni del sequel di Shining

di Floriana Ferrando

Doctor Sleep è degno successore di Shining. Il film ispirato all’omonimo romanzo di Stephen King, sequel di Shining, portato sugli schermi da Stanley Kubrick nel 1980 arriverà nelle sale il 31 ottobre, ma stampa americana e addetti al settore hanno già potuto assistere all’anteprima e alzano il pollice verso l’alto, lodando cast e regia.

Mike Flanagan, l’erede di Stanley Kubrik

Fra It: Chapter 2 e Doctor Sleep, il 2019 è stata una grande annata per i riadattamenti horror e Mike Flanagan fa un ottimo lavoro, “forse il migliore”, come si legge su Twitter. Lo stesso Stephen King condivide il giudizio positivo: "Mike Flanagan è un regista di talento, ma è anche un eccellente narratore. Il film è un buon lavoro. Ti piacerà se ti è piaciuto Shining, ma ti piacerà anche se ti è piaciuto Le ali della libertà. È coinvolgente!”. Insomma, la pellicola sa essere non solo piacevole, ma è anche rispettosa sia del romanzo, sia del primo film: "È un adattamento eccellente e fedele che apporta cambiamenti intelligenti, fondendo il film degli anni Ottanta e il libro del sequel, con un cast fenomenale".

Doctor Sleep Vs. Shining

Certo, il confronto fra il maestro dell’horror Stanley Kubrick e il novellino del genere, Flanagan, è inevitabile, ma il regista ne esce bene, come testimonia un tweet condiviso online: “La scelta più audace qui è che Mike Flanagan non provi nemmeno a imitare Kubrick. Realizza un film di Mike Flanagan: spettrale, emotivo, in definitiva... ottimista. Non solo un sequel di Shining, ma una risposta ad esso, un tentativo di riconciliare King e Kubrick. Lo amo”. Insomma, se vi è piaciuto il film al cardiopalma degli anni Ottanta, non potrete far altro che rimanere incollati allo schermo di fronte a Doctor Sleep: “I fan di #TheShining adoreranno davvero #DoctorSleep. Inizia lentamente e avanza verso la follia, proprio come il suo predecessore. Una scena in particolare è davvero orribile, ci sono alcuni forti spaventi e funziona su tutta la linea”.

Doctor Sleep, Ewan McGregor convince

Doctor Sleep porta in scena il personaggio di Danny, il figlio di Dan Torrance, ormai adulto e alle prese con gli stessi demoni del padre. Ad interpretare la parte è Ewan McGregor: l’attore (GUARDA LE FOTO più belle) aveva già dimostrato il suo talento in pellicole di alto spessore come Fargo, Trainspotting, Star Wars, ma in Doctor Sleep incanta. Nei panni del tormentato Danny la star risulta "brillante, inquietante, impressionante, intelligente, emotiva, sorprendente", offrendo una performance “assolutamente fantastica e piena di sentimento”.

Doctor Sleep, ode a Rebecca Ferguson

Vestirà pure i panni di un personaggio secondario, ma Rebecca Ferguson dà un contributo fondamentale alla pellicola. Nei panni della cattiva del film, Rose Cilindro, la star (GUARDA LE FOTO) riesce a mantenere alta l’attenzione intorno al suo personaggio per l’intera durata della pellicola, portando in scena “il vero malvagio della storia, con un look che funziona”.

Doctor Sleep arriverà nelle sale italiane il 31 ottobre.

