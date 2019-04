Rebecca Ferguson: le foto più belle dell'attrice

Rebecca Ferguson, attrice attualmente al cinema nei panni di Fata Morgana nel film “Il ragazzo che diventerà re” di Joe Cornish, ispirato alla leggenda di Re Artù, è considerata una delle attrici più promettenti degli ultimi anni. Figlia di padre svedese e madre inglese, ha studiato a Stoccolma e ha cominciato a lavorare come modella fin da giovanissima. L’attrice vive ancora in Svezia, a Simrishamn insieme al marito Rory e alla loro figlia Saga, nata nel maggio del 2018. Con loro, vive anche Isac, nato nel 2007 da una precedente relazione di Rebecca.

Il debutto cinematografico arriva nel 2004 con l’horror “Drowning Ghost - Oscure presenze” di Mikael Håfström ma il successo arriva con il ruolo di Elizabeth Woodville nella serie tv britannica “The white Queen”, per cui ottiene la nomination ai Golden Globe come miglior attrice in una serie tv. La popolarità data dalla serie le spalanca le porte di Hollywood, dove entra a far parte del cast di “Hercules: Il guerriero”, “Mission: Impossible - Rogue Nation” con Tom Cruise, “La ragazza del treno” e “The Great Showman”, solo per citarne alcuni. Nel 2017, Rebecca Ferguson è la protagonista, accanto a Jake Gyllenhaal e Ryan Reynolds, del film di fantascienza diretto da Daniel Espinosa “Life - Non oltrepassare il limite”. L’attrice è anche nel cast di “Men in Black: International”, spin-off della serie di film Men in Black. Diretta da F. Gary Gray, la pellicola vede come protagonisti Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson ed Emma Thompson. Il film uscirà nelle sale americane a giugno 2019.

Una delle passioni di Rebecca Ferguson è sempre stata il ballo, fin da bambina ha studiato balletto, tip tap e tango argentino, disciplina in cui si è specializzata fino a diventare insegnante.