Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 25 ottobre

Film commedia da vedere stasera in TV

Arizona Junior, ore 21:15 Sky Cinema Due

Commedia dei fratelli Coen, con Nicolas Cage, Holly Hunter, Trey Wilson, John Goodman. Lei fa foto segnaletiche dei detenuti, mentre lui è un rapinatore. A forza di vedersi al penitenziario, si innamorano. La coppia non riesce ad avere figli, perciò i due sposini decidono di rapire uno dei gemelli neonati di un ricco industriale. Un film esilarante e divertentissimo.

Blonde Ambition – Una bionda a NY ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia americana per la regia di Scott Marshall, con Jessica Simpson, Luke Wilson, Rachel Leigh Cook, Penelope Ann Miller. Katie è una bella bionda di provincia che si sposta in città per incontrare il suo fidanzato. Dopo averlo colto sul fatto con un’altra, Katie decide di lasciarsi alle spalle il passato e iniziare una nuova vita, tra nuovi lavori e uomini misteriosi. Un gradevole film d’intrattenimento.

Quo Vado?, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia italiana diretta da Gennaro Nunziante, con Checco Zalone, Lino Banfi, Sonia Bergamasco, Maurizio Micheli. Checco è un ragazzo fortunato. Nella vita ha realizzato tutti i suoi sogni. Tutti lo invidiano. Vive con i suoi genitori e quindi non è costretto a sobbarcarsi una costosa indipendenza, è fidanzato, ma riesce a tenersi lontano dalle responsabilità del matrimonio e dei figli, e, soprattutto, ha un posto fisso: un impiego sicuro nell'ufficio provinciale caccia e pesca. Tutto va a gonfie vele fino a quando, un giorno, il Governo vara la riforma della pubblica amministrazione che decreta il taglio delle province. Checco è messo di fronte a una scelta difficile: lasciare il posto fisso o venire trasferito lontano da casa. Una commedia divertentissima, che ironizza sul mito del posto fisso.

Selvaggi, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un film di Carlo Vanzina, con Ezio Greggio, Leo Gullotta, Antonello Fassari, Cinzia Leone, Franco Oppini. Un gruppo di turisti italiani in vacanza ai Caraibi, dopo l'atterraggio d'emergenza del loro aereo, finisce su un'isola deserta. Stereotipi in una commedia italiana.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Ant-Man and the Wasp, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film americano del 2018 per il genere superheroes, con la regia di Peyton Reed. Nel cast, Paul Rudd, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Walton Goggins. Scott deve affrontare le conseguenze delle sue azioni sia come padre che come supereroe. Mentre tenta di barcamenarsi tra la sua vita quotidiana e le responsabilità derivate dai poteri che possiede, si vede assegnare una nuova missione, questa volta al fianco di Wasp. Un film favoloso con effetti speciali da lustrarsi gli occhi: consigliato soprattutto agli appassionati del genere.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

I puffi 2, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione per la regia di Raja Gosnell. Tornano gli ometti blu in una nuova avventura ambientata a Parigi. Lo stregone Gargamella crea una coppia di creature simili ai Puffi, i Monelli, che utilizza per ottenere la magica “essenza blu”'. Alla ricetta però manca un ingrediente segreto che solo Puffetta conosce. Gag divertenti e grafica eccezionale per un film adatto a tutta la famiglia.

Film western da vedere stasera in TV

Blueberry, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di Jan Kounen. Un film con Vincent Cassel, Juliette Lewis, Michael Madsen, Temuera Morrison, Vahina Giocante. Liberamente ispirato al famoso personaggio a fumetti “Blueberry”, il film di Jan Kounen rappresenta l'incontro tra l'epicità classica dei film western e un'ambientazione sovrannaturale. Il viaggio iniziatico di un uomo alla ricerca delle proprie radici. Un film per gli amanti dell’avventura.

Film thriller da vedere stasera in TV

Twisted – Gioco perverso, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film canadese del 2018 per la regia di Philippe Gagnon, con Elizabeth Arnois, Morgan Kelly, Kimberly-Sue Murray. Kara è il supporto principale del fidanzato Tyler, che rimetterà in piedi dopo un brutto periodo. I due progettano di sposarsi e tutto è perfetto, almeno fino a quando non ricompare Isabelle, ex fidanzata di Tyler disposta a tutto per riaverlo per sé. La situazione, inutile dirlo, degenera presto, in un gioco perverso che sfocerà nella gelosia e nella violenza. Suspense alle stelle.

An acceptable loss – Decisione estrema, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

In prima visione su Sky Cinema Uno va in onda “An acceptable loss – Decisione estrema”, il thriller politico diretto da Joe Chappelle, con Tika Sumpter e Jamie Lee Curtis. Elizabeth Lamm, detta Libby, è una docente universitaria, ex consigliere per la sicurezza degli Stati Uniti. La sua ritrovata tranquillità viene interrotta quando uno studente della sua università, tale Martin, comincia a perseguitarla. Come se non bastasse, allo stesso tempo comincia a subire pressioni da parte del governo americano, preoccupato che lei possa rivelare dettagli scottanti su di un’operazione a cui ha preso parte in passato.

Film drammatici da vedere stasera in TV

L’impero del crimine, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film americano del 1991 per la regia di Michael Karbelnikoff, con Christian Slater, Patrick Dempsey, Anthony Quinn. New York, epoca del proibizionismo. Charlie Luciano e Frank Costello, italoamericani, si mettono in società con gli ebrei Meyer e Benny e diventano i ras del quartiere, conquistando il mercato del contrabbando. Per arrivare al monopolio assoluto dovranno però fare i conti con il boss Faranzano. Un gangster movie ambientato nella New York del proibizionismo.

Blood diamond - Diamanti di sangue, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Edward Zwick. Un film con Leonardo DiCaprio, Jennifer Connelly, Djimon Hounsou, Michael Sheen, Arnold Vosloo. Danny Archer è un ex mercenario della Rhodesia che contrabbanda diamanti durante la guerra civile in Sierra Leone, sul finire degli anni Novanta. Arrestato sul confine con la Liberia, finisce in carcere. Qui incontra Solomon Vandy, un pescatore separato dalla sua famiglia, indicato pubblicamente per avere nascosto un diamante di grande caratura. In cambio della libertà e della promessa di ritrovare la sua famiglia, Solomon decide di condurre Archer al diamante. Un film-denuncia sul traffico illegale di diamanti, con un’ottima sceneggiatura e un cast eccezionale.

Orgoglio e pregiudizio, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film diretto da Joe Wright, con Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Donald Sutherland, Rosamund Pike, Brenda Blethyn, Tom Hollander. Nell’Inghilterra rurale di fine ’700 un giovane aristocratico affitta la tenuta vicina a quella dei Bennet. Una sera, durante una festa danzante, Bingley fa il suo ingresso nella sala scatenando lo scompiglio fra le fanciulle del paese che desiderano un giro di danza e un buon partito da sposare. Accompagnato dall’altezzosa sorella e dal bello quanto presuntuoso Signor Darcy, Bingley si innamora perdutamente della primogenita dei Bennet, la timida e placida Jane. Amore a prima vista sarebbe anche per Darcy e la secondogenita dei Bennet, Lizzie, se non fosse per quella loro indole indomita e poco incline al confronto. Troppo orgogliosa lei, troppo prevenuto lui. Un film tratto dall’omonimo romanzo di Jane Austen.

Film biografici da vedere stasera in TV

Toro scatenato, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film biografico del 1980, diretto da Martin Scorsese, con Robert De Niro, Joe Pesci, Cathy Moriarty, Coley Wallace, Frank Adonis, James V. Christy. La pellicola racconta la storia di Jake La Motta, proveniente dal Bronx ma di origini italiane, che all’indomani della seconda guerra mondiale divenne campione mondiale dei pesi medi. Due Premi Oscar e un Golden Globe al capolavoro di Martin Scorsese sul mondo della boxe.

Film horror da vedere stasera in TV

The Nun – La vocazione del male, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Corin Hardy. Un film con Taissa Farmiga, Bonnie Aarons, Charlotte Hope, Demiàn Bichir, Lili Bordán. In un'antica abbazia della Romania una giovane suora di clausura si toglie la vita. Un prete dal passato tormentato e un giovane novizio sulla soglia del sacerdozio vengono inviati dal Vaticano per far luce sull'evento. Horror ecclesiastico, spin-off di The Conjuring - Il caso Enfield.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Edge of Tomorrow – Senza domani, ore 21:15 Premium Cinema +24

“Edge of tomorrow - Senza domani”, un film diretto da Doug Liman, con Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton, Brendan Gleeson, Jonas Armstrong, Tony Way. Tratto dall’omonimo romanzo scritto da Hiroshi Sakurazaka. Il maggiore Cage è l'ufficio stampa dell'esercito mondiale nella più grande guerra mai sostenuta dall'umanità, quella contro gli alieni atterrati sul nostro pianeta. Film fantascientifico molto ben fatto, che scorre come un fumetto o un videogioco. Consigliato per gli appassionati del genere.

