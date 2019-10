Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 25 ottobre

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, venerdì 25 ottobre, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Le Kardashian, ore 18:45 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua su Sky Uno “Le Kardashian”, il reality che segue la vita di una delle famiglie più high-profile di Hollywood. Protagoniste sono le sorelle Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West e Khloé Kardashian, insieme alle sorellastre Kendall e Kylie Jenner e alla loro “Momager” Kris Jenner. Kris, Kim, Kourtney e Khloé sono anche produttrici esecutive della serie.

X Factor Daily, ore 19:40 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua anche la striscia giornaliera dedicata ai concorrenti di X Factor. A condurre il Daily quest’anno Luna Melis, concorrente e finalista della scorsa edizione del talent. La rapper sarda si è classificata terza e ha conquistato il disco d’oro con il suo inedito “Los Angeles”. Luna ci accompagnerà dietro le quinte del programma fino alla fine del programma.

Alessandro Borghese - 4 ristoranti, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo un’altra puntata della nuova stagione di “4 ristoranti”, lo show on the road condotto dallo chef Alessandro Borghese. Una sfida tra 4 ristoranti, ciascuno dei quali giudicherà gli altri su location, menu, servizio e conto. Stasera lo chef è a Palermo per assaporare il “manciari di strada”. Chi tra Arianna, Davide, Giuseppe e Noel si aggiudicherà il titolo di miglior street food della città?

Negli occhi del detective, ore 21:00 Crime investigation

La serie segue passo dopo passo le indagini di omicidi intricatissimi attraverso racconti mozzafiato, ricostruzioni intense, interviste, testimonianze e false piste.

Valorose, ore 21:15 Sky Arte

Serena Dandini racconta donne valorose che con il loro contributo intellettuale e artistico hanno fertilizzato il loro tempo e la nostra storia. Ospite: la scrittrice Michela Murgia.

Lego Masters, ore 20:35 Blaze

Continua su Blaze “Lego Masters”, la prima competizione da incastro: 8 team di legolisti incalliti costruiranno l’impossibile sotto la guida di 2 giudici cresciuti a pane e mattoncini. Un solo obiettivo: vincere il titolo di LEGO Masters e un montepremi da urlo!

Battistology, ore 21:00 Comedy Central

Come sono cambiati fisicamente gli uomini italiani negli ultimi anni? Perché spopola la barba? Quanto spendono nel 2019 le donne per la cura del corpo? Ma soprattutto, perché giriamo tutti coi pantaloni strappati?

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.00 lei

Un’altra puntata della seconda stagione di “Malattie imbarazzanti XXL”. In questo episodio, ritroviamo alcuni dei pazienti più gravi, come Patience, che a un anno dalla visita deve subire un serio intervento. Scopriamo poi come se la cavano Mike e Sara dopo le drastiche procedure bariatriche.

Contact Project, ore 21:00 Discovery Science

La squadra identifica alcuni suoni non terrestri e strani avvistamenti avvenuti durante un terremoto. Le scosse potrebbero essere collegate alle attività UFO?

L’Eldorado della droga: Perù, ore 20:55 National Geographic

Gli agenti arrestano due corrieri della droga su un volo diretto in Etiopia. Inoltre, i poliziotti individuano un sospettato che sta per prendere un aereo per Hong Kong.

La città fantasma, ore 21:05 Discovery Science

Nick indaga su una casa dalla quale provengono le urla misteriose di un bambino. L'esperto ha individuato l'origine della presenza oscura, responsabile dell'attività paranormale registrata a Sheperdstown?

Pompei: dopo il disastro, ore 21:00 History

Il racconto di cosa accadde dopo l'eruzione del Vesuvio che distrusse Pompei. La città fu ricostruita con il massimo sforzo e con un grande impiego di risorse e mezzi.

Scandinavia selvaggia, ore 21:10 National Geographic Wild

Le creature che abitano nella Taiga si rifugiano nelle antiche foreste della Scandinavia. L'arrivo dell'autunno si avvicina e le creature devono riuscire a sopravvivere.

Serie TV in onda stasera

1994 - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic e Sky Cinema Uno

In contemporanea su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno, in prima visione tv, vediamo il finale di stagione di 1994, l’ultimo capitolo della trilogia sugli anni che hanno cambiato il volto della politica e della società italiana. Il 1994 è l’anno della "discesa in campo" di Silvio Berlusconi e l’anno in cui spettacolo e politica iniziano a fondersi. 1994 è nata da un’idea di Stefano Accorsi, protagonista insieme a Miriam Leone, Guido Caprino e Antonio Gerardi.

S.W.A.T., ore 21.00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo gli episodi della prima stagione di “S.W.A.T.”, il remake dell’omonima serie tv degli anni ‘70. Il protagonista è l’ex Marine Daniel Harrelson, che viene incaricato di dirigere un’unità tattica specializzata che rappresenta l’ultima tappa delle forze dell’ordine di Los Angeles.

The Resident - 1 ^ TV, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00, vediamo la terza stagione di “The Resident”, la serie tv ambientata tra le corsie del Chestain Park, un grande ospedale di Atlanta. Devon Pravesh è un dottore che si è appena laureato ad Harvard e viene assegnato al bravissimo dottor Conrad, uno specializzando anziano dai metodi molto rudi.

Private Eyes, 1^ TV, ore 21:05 Fox crime

Alle 21:05 su Fox crime la terza stagione di “Private Eyes”, la serie con Jason Priestley nei panni di un ex-giocatore di hockey su ghiaccio diventato investigatore privato. Vive con il padre e la figlia adolescente con deficit visivo ed è divorziato da dieci anni.

Law & Order - Unità speciale, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime vediamo la ventesima stagione di “Law & Order - Unità speciale”, il primo spin-off della fortunata serie “Law & Order”. La trama segue le vicende dell'Unità Vittime Speciali della polizia di New York, che si occupa esclusivamente delle vittime colpite da crimini sessuali.

Roswell, New Mexico - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories continua la nuova serie ideata da Carina Adly Mackenzie ispirata alla serie di romanzi per ragazzi “Roswell High” di Melinda Metz. Dopo essere tornata nella sua città natale di Roswell (Nuovo Messico), la figlia di due persone immigrate e senza documenti scopre che la sua cotta adolescenziale è un alieno che ha sempre tenuto nascoste le sue capacità soprannaturali.

The last kingdom, ore 21:15 Premium stories

Un altro episodio della serie televisiva britannica ambientata alla fine del IX secolo e basata sulla serie di romanzi “Le storie dei re sassoni” scritta da Bernard Cornwell. Il protagonista è Uhtred di Bebbanburg, figlio di un aldermanno sassone, rapito dai vichinghi danesi e addestrato come uno di loro.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Mr Magoo, ore 20:55 DeA kids

Quincy Magoo è un ricco pensionato, basso, calvo e molto miope. Talmente miope che non si rende mai conto dei pericoli che corre e dai quali scampa ogni volta incolume grazie a eventi fortuiti. Ha un nipote di nome Waldo e un cane di nome Ciccio.

44 gatti, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr vediamo “44 gatti”, la serie animata italiana ideata da Iginio Straffi e tratta dall'omonima canzone del 1968 che ne fa da sigla. La serie racconta le avventure di quattro gattini musicisti che suonano in una band musicale, i Buffycats.

SpongeBob, ore 20:45 Nickelodeon

Torna su Nickelodeon anche “SpongeBob”, la serie animata ambientata a Bikini Bottom, una cittadina sul fondo dell’Oceano Pacifico abitata da creature con sembianze e intelligenza umana.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo! La minaccia del cane meccanico, ore 21:00 Boomerang

Scooby-Doo e la Mystery Inc. sono i numeri uno nel risolvere casi di mostri e fantasmi, ma non sarà facile con un cane robot gigante.

Puppy Dog Pals, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Bingo e Rolly, due adorabili cuccioli di carlino, sono fratelli con la passione per l'avventura.

