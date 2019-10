1994, le anticipazioni del finale di stagione della serie TV

L'appuntamento con il settimo e l'ottavo episodio di 1994 è per venerdì 25 ottobre alle 21.15, ovviamente su Sky Atlantic. Il settimo e penultimo episodio ha come centro focale proprio i tre protagonisti della serie - Leonardo e Veronica, in procinto di sposarsi, da una parte, e Pietro, alla ricerca di vendetta e di giustizia, dall'altra -, mentre l'ottavo e ultimo, l'epilogo dell'intera saga, ambientato nel 2011, ci porta un'ultima volta dentro le vite dei personaggi, prima di salutarli per sempre. Intanto, ecco alcune anticipazioni. - 1994, le più belle foto di Guido Caprino nei panni di Pietro Bosco

1994, episodio 7

Nel settimo e penultimo episodio di 1994 ci avviciniamo sempre di più alla fine dell’anno e anche alla fine del Governo Berlusconi I: mentre Di Pietro abbandona il pool Mani Pulite per non rischiare di compromettere l’ottimo lavoro fatto finora – la guerra contro il Cavaliere si è fatta fin troppo personale –, Scaglia deve prendere atto del fatto che anche il suo idolo è umano e ha dei dubbi e delle debolezze. Ma allora, nulla ha più valore? Intanto, per Veronica e Leonardo è arrivato il momento di convolare a nozze, ma lei, incinta di qualche mese, è assalita dai dubbi. Per esempio: chi è veramente l’uomo che sta per sposare? Pietro va alla ricerca di vendetta e di risposte, ma la situazione gli sfugge decisamente di mano. Il futuro sarà ancora tutto da scrivere, ma la fine, quantomeno quella di 1994, è vicinissima.

1994, episodio 8 - Finale di stagione e di serie

Nell’ottavo e ultimo episodio di 1994 ritroviamo i nostri protagonisti per l’ultima volta. E’ passato un po’ di tempo, molte cose sono cambiate attorno a loro, ma non dentro di loro. Non siamo più nel 1994, bensì nel 2011, il 12 novembre per la precisione, durante un altro periodo assolutamente cruciale della Storia italiana contemporanea. Dopo un’estate di fuoco, per l’impennata dello spread più che per le temperature, un’altra epoca sta per volgere al termine, e un’altra ancora sta per cominciare. Cosa sarà successo a Leonardo, a Veronica e a Pietro durante questi 17 anni? Come e dove li ritroveremo? C’è ancora speranza per loro? E’ stato uno spettacolo affascinante, ma ora è tempo che il sipario cali. Questa volta per sempre.