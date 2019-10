An Acceptable Loss: è tempo di decisioni estreme

Il thriller politico in prima visione tv giovedì 24 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno con Tika Sumpter e Jamie Lee Curtis vede un’ex esperta di sicurezza diventata professoressa, che viene però perseguitata dal suo passato.

Se accetti di svolgere un incarico di un certo tipo, per quanto tu possa decidere di tirartene fuori, prima o poi il pericolo torna a trovarti. È il caso di Libby, la protagonista di An Acceptable Loss – Decisione estrema, thriller politico in prima visione tv giovedì 24 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno.



Elizabeth Lamm, detta Libby (qui con il volto della giovane e talentuosa Tika Sumpter), è un’ex esperta di sicurezza: lavorava come consigliere di sicurezza per il vice presidente degli Stati Uniti d’America Rachel Burke (la veterana Jamie Lee Curtis).



Stufa dei rischi del mestiere, Libby si è ritirata dal campo e ha accettato un incarico come professoressa in una prestigiosa università, dove però i colleghi non sembrano accettarla di buon grado. Maniaca della sicurezza, la donna vive senza mail, telefono cellulare e computer e segue una routine molto rigida.



La sua ritrovata tranquillità viene interrotta quando uno studente della sua università, tale Martin, comincia a perseguitarla. Come se non bastasse, allo stesso tempo comincia a subire pressioni da parte del governo americano, preoccupato che lei possa rivelare dettagli scottanti su di un’operazione a cui ha preso parte in passato.