La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Come ti ammazzo l’ex, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia americana del 2009 per la regia di John Inwood, con Heather Graham, Jennifer Coolidge, Matthew Settle, Amber Heard, Joey Laurey dams e Sam Lloyd. Mentre frequenta un corso impostole da un giudice per imparare a controllare gli attacchi di rabbia, la solitaria Alex fa amicizia con la dentista Nikki e Stella, imprenditrice nel settore di pesticidi. Insieme, le tre donne decidono di offrire un servizio poco convenzionale: impartire dolorose lezioni agli uomini delle loro vite e di quelli che, in generale, infestano l’esistenza delle donne con un atteggiamento negativo.

Show Dogs – Entriamo in scena, ore 21:05, su Sky Cinema Family

Regia di Raja Gosnell, con Will Arnett, Natasha Lyonne, Omar Chaparro, Oliver Tompsett, Andy Beckwith, Giampaolo Morelli. “Show dogs – Entriamo in scena” è la storia di Max, eccezionale cane poliziotto, e Frank, agente dell’FBI. Tra i due non è certo amore a prima vista, ma a metterli insieme è un’indagine a dir poco scottante, incentrata su una gang di contrabbandieri di animali. Una spy comedy basata su un grande classico dei set cinematografici che sembra non conoscere mai periodi di stanca: l’accoppiata poliziotto/cane.

The Romantics – Intrecci d’amore, ore 21 su Sky Cinema Romance

In “The Romantics”, commedia Americana del 2010 per la regia di Galt Niederhoffer, c’è un cast formato da Katie Holmes, Anna Paquin, Josh Dunhamel, Malin Akerman e Jeremy Strong. Sette trentenni, amici sin dai tempi del college, si riuniscono per il matrimonio di Lila e Tom. Per amore di quest’ultimo, la futura sposa è sempre stata in competizione con la damigella d’onore, Laura, e le tensioni non sono ancora finite.

Tu mi nascondi qualcosa, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Questo venerdì alle ore 21:15 va in onda su Sky Cinema Uno “Tu mi nascondi qualcosa”, una romantic comedy all’italiana. Esordio alla regia di Giuseppe Lo Console, nel cast Rocco Papaleo, Giuseppe Battiston, Stella Egitto, Sarah Felberbaum, Rocio Munoz Morales. Un film corale, commedia sull'infedeltà fra tradimenti scoperti per caso, fidanzate pornostar e uomini con una doppia vita. Buona interpretazione da parte del cast. Da vedere per trascorrere una serata piacevolmente leggera.

Downsizing – Vivere alla grande, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Regia di Alexander Payne. Un film con Matt Damon, Christoph Waltz, Chau Hong, Jason Sudeikis, Kristen Wiig, Neil Patrick Harris. Siamo in Norvegia e uno scienziato trova la soluzione per risolvere il problema della sovrappopolazione: rimpicciolire gli esseri umani. Una volta miniaturizzata, l'umanità tornerà ad essere sostenibile per il pianeta. Una commedia mescolata a fantascienza e fantasy che tratta un tema importante come la sostenibilità ambientale. Non perfettamente riuscito.

Sono pazzo di Iris Blond, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Commedia italiana del 1996 per la regia di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Claudia Gerini, Mino Reitano e Andréa Ferréol. Lasciato dalla fidanzata dopo un’onorata carriera come tastierista nella Roma degli anni ’70, Romeo cade in crisi depressiva e suona a Bruxelles per un pubblico d’anziani. Lì si innamora di Iris Blond, una cameriera di origini italiane immigrata. Decide di fare coppia, ma la differenza d’età e il successo improvviso di lei tracciano dei solchi nella loro vita sentimentale.

Las Vegas: una vacanza al casinò, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Film commedia del 1997 diretto da Stephen Kessler, con Chevy Chase, Marisol Nichols e Beverly D’Angelo. La famiglia Griswold decide di trascorrere le proprie vacanze nella capitale del divertimento americano, Las Vegas. Oltre a divertirsi, il signor Griswold e i suoi familiari troveranno anche tanti modi per mettersi nei guai.

Film di supereroi da vedere stasera in TV

Spider-Man, ore 21:15 su Sky Cinema Ritorno al Futuro

Film americano del 2002 per la regia di Sam Raimi, con Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst e James Franco. Rimasto orfano in tenera età, timido e un po’ scombinato, Peter Parker cresce nel Queens insieme a zia Mary e zio Ben, che gli vogliono un mondo di bene e a cui è attaccatissimo. Un giorno, mentre assiste con la classe a una dimostrazione scientifica sugli aracnidi, viene morso da un ragno geneticamente modificato che gli conferisce dei poteri speciali. Ecco le origini di Spider-Man, uno dei supereroi più amati di sempre.

Film thriller da vedere stasera in TV

Red Sparrow, ore 21 su Sky Cinema Action

Alle 21 su Sky Cinema Action va in onda stasera “Red Sparrow”, un film diretto da Francis Lawrence con Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Charlotte Rampling, Jeremy Irons. Dominika Egorova è la prima ballerina del Bolshoi che si prende cura con affetto di sua madre, sola e ammalata. Quando un brutto incidente pone bruscamente fine alla sua carriera, Dominika accetta la proposta dello zio Vanja, potente vicedirettore del SVR, di servire il governo di Mosca divenendo una Sparrow: un’agente pronta a tutto. Adattamento cinematografico di un libro di successo, il film è un thriller ben congegnato con una protagonista magnetica.

La regina del peccato, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Su Sky Cinema Suspense, va in onda alle 21 “La regina del peccato”, diretto da Jean-François Rivard con protagonista Christa B. Allen nei panni di giovane illustratrice dalla vita monotona, fidanzata con un medico. Quando incontra Jack, imprenditore affascinante e disinvolto, si trasforma nel suo alter ego “hot”.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Proof – La prova, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2005 diretto da John Madden, con Gywneth Paltrow, Anthony Hopkins, Hope Davis e Jake Gyllenhaal. Catherine deve fare i conti con la malattia mentale di suo padre, Robert, celebre matematico da cui lei ha ereditato un talento naturale per i numeri. Claire, sorella di Catherine, è convinta che quella pazzia sia ereditaria, e le sue convinzioni vengono confermate da Hal, giovane studente. Ispirato a un’opera teatrale di successo presentata a Broadway, il film ne conserva ancora il tratto e il ritmo.

Dolceroma, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film italiano del 2019 per la regia di Fabio Resinaro, con Lorenzo Richelmy, Luca Barbareschi, Valentina Bellè, Claudia Gerini, Francesco Montanari e Armando De Razza. Andrea Serrano, aspirante scrittore, è costretto a lavorare in un obitorio in attesa di sfondare. L’opportunità arriva grazie a Oscar Martello, grande produttore cinematografico, che decide di portare in scena il suo romanzo. I capitali a disposizione sono modesti, il regista un incompetente. La protagonista, Jacaranda, teme ripercussioni sulla sua carriera e distrugge gli hard disk con dentro il film – ma Oscar no può permettersi un fallimento. Una spirale discendente di eventi.

Native Son, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico americano del 2019 per la regia di Rashid Johnson, con Sanaa Lathan, Nick Robinson, Margaret Qualley, Bill Camp e Stephen McKinley. Un giovane afroamericano cresce e diventa uomo nel contesto urbano di South Side Chicago, dove vive con la madre e i fratelli. Determinato a migliorare la sua esistenza, accetta un lavoro come autista per conto della famiglia Dalton, ma un tragico evento lo porterà a fare i conti con i pregiudizi della gente.

Il filo nascosto, ore 21:10 su Premium Cinema +24 HD

Un film di Paul Thomas Anderson in prima visione TV, con Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville, Sue Clark, Joan Brown, Camilla Rutherford. Reynolds Woodcock è un rinomato sarto al centro della moda britannica nella fascinosa Londra anni '50. Una cameriera, Alma, ne resta sedotta e lo segue nella sua attività, diventando la sua musa. Nonostante la tenacia della giovane donna, Reynolds ha difficoltà a impegnarsi seriamente, questo la spingerà a trovare un rimedio. Un magnifico Daniel Day-Lewis nei panni di uno stilista senza concessioni e devoto alla sua arte. Il film, assolutamente da vedere, ha ottenuto sei candidature e vinto un Premio Oscar.

Darkman, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Un film di Sam Raimi, con Liam Neeson, Frances McDormand, Colin Friels, Larry Drake, Jessie Lawrence Ferguson. Il giovane scienziato Peyton Westlake sta sperimentando un modello innovativo di pelle sintetica. Un gruppo di criminali, guidati dal gangster Robert G. Durant, irrompe nel suo laboratorio alla ricerca di un documento segreto rinvenuto dalla fidanzata di Peyton. Dal regista de “La casa”, un cinefumetto intelligente e interessante.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

La mummia – il ritorno, ore 21:10 su Premium Cinema

Film d’avventura del 2001 per la regia di Stephen Sommers, con Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah e Arnold Vosloo. Sono passati dieci anni. Rick ed Evelyn si sono sposati e hanno avuto Alex, bambino di 8 anni che ha ereditato il loro senso dell’avventura e il fascino per antiche civiltà. Nel frattempo, nel deserto del Sahara sta per venire alla luce una nuova minaccia. Il Re Scorpione, un fiero guerriero, sta per essere risvegliato dal suo sonno eterno. A contrastare questo evento c’è chi pensa di risvegliare Imhotep, unico in grado di contrastarlo. Qualcuno però ha reclutato Rick ed Evelyn per evitare lo scontro. Da non perdere.

