Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 23 ottobre

Programmi TV in onda stasera

Le Kardashian, ore 18:45 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua su Sky Uno “Le Kardashian”, il reality che segue la vita di una delle famiglie più high-profile di Hollywood. Protagoniste sono le sorelle Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West e Khloé Kardashian, insieme alle sorellastre Kendall e Kylie Jenner e alla loro “Momager” Kris Jenner. Kris, Kim, Kourtney e Khloé sono anche produttrici esecutive della serie.

X Factor Daily, ore 19:40 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua anche la striscia giornaliera dedicata ai concorrenti di X Factor. A condurre il Daily quest’anno Luna Melis, concorrente e finalista della scorsa edizione del talent. La rapper sarda si è classificata terza e ha conquistato il disco d’oro con il suo inedito “Los Angeles”. Luna ci accompagnerà dietro le quinte del programma fino alla fine del programma.

MasterChef USA, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Su Sky Uno, un’altra puntata di MasterChef USA, la versione americana del cooking show più famoso al mondo. I concorrenti affrontano una Mystery Box in cui devono creare un piatto a base di noci. Il vincitore della prova otterrà tre importanti vantaggi durante la sfida successiva.

Quei cattivi ragazzi, ore 21:05 Crime investigation

Il programma racconta la storia di pericolosi gangster e protagonisti del crimine internazionale. Storie di sangue, potere, soldi, tra malavita ed efferatezze. Un punto di vista unico sulle dinamiche spietate delle organizzazioni criminali più temibili e famose di sempre.

L’ultimo giorno da rockstar, ore 21:15 Sky Arte HD

Le vite leggendarie e le tragiche morti di alcune delle più grandi stelle delle musica rock. Nell'episodio esploreremo l'eredità artistica di David Bowie.

Lego Masters, ore 20:40 Blaze

Su Blaze vediamo “Lego Masters”, la prima competizione da incastro: 8 team di legolisti incalliti costruiranno l’impossibile sotto la guida di 2 giudici cresciuti a pane e mattoncini. Un solo obiettivo: vincere il titolo di LEGO Masters e un montepremi da urlo!

Maurizio Battista: Scegli una carta, ore 21:00 Comedy Central

Maurizio Battista torna a teatro con un nuovo spettacolo dal titolo “Scegli una carta”. Scegliere una carta vuol dire prendere delle decisioni e tentare la fortuna, così come succede nella vita quotidiana.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21:00 lei

Su lei alle ore 21:00, un’altra puntata di “Malattie imbarazzanti XXL”. Stasera i dottori cercano di capire come l'obesità influenzi la vita sessuale delle persone e contribuisca a uccidere la passione.

Una famiglia fuori dal mondo, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel vediamo il reality che segue la vita di una famiglia di nove persone che vive nella parte più selvaggia dell’Alaska. Billy e Ami Brown sono i genitori di Matt, Bam, Bear, Gabe, Noah, Snowbird e Rain.

Mega fabbriche, ore 20:55 National Geographic

Entriamo nella fabbrica della Ferrari dove viene prodotta la nuova FF, la prima Ferrari a quattro posti, che avrà i motori più potenti della storia della casa automobilistica di Maranello.

Top Ten: allarme clima, ore 21:05 Discovery science

Per secoli, l'uomo ha realizzato strumenti pratici o estremi per proteggersi dal clima. Scopriamo le 10 migliori invenzioni climatiche.

Italia nascosta: Firenze, ore 21:00 History

Grazie all'uso della tecnologia 3D, Alexander Armstrong e il dottor Michael Scott esplorano Firenze. I due sveleranno storie nascoste fatte di intrighi e misteri ad oggi ancora sconosciuti.

Wild: dall’alba al tramonto, ore 21:10 Nat Geo wild

24 ore per cacciare e sopravvivere: andiamo nelle regioni più isolate e selvagge del pianeta per trascorrere un'intera giornata a stretto contatto con gli animali. Ci troviamo nell'arido deserto di Atacama, dove roditori, felini e uccelli combattono per la loro sopravvivenza.

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

Succession - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic vediamo la nuova stagione di “Succession”, la serie creata da Jesse Armstrong (“Black Mirror”, “Veep”). La storia di una famiglia disfunzionale, tra ambizione e corruzione. La serie segue le vicende di Logan Roy, anziano proprietario di un impero delle telecomunicazioni insieme a sua moglie Marcia e ai loro quattro figli.

Extravergine - 1^ TV, ore 21:00 Fox life e ore 21:15 Fox

Su Fox life parte “Extravergine”, una nuova serie comica con protagonista la simpatica Lodovica Comello. La serie racconta la vita di Dafne, una ventinovenne che scrive per una rivista on line ma non è per niente soddisfatta della sua vita. In più, alla sua età è ancora vergine.

Harrow, ore 21:05 Fox crime

Alle 21:05 rivediamo la seconda stagione di “Harrow”, la serie con protagonista Ioan Gruffudd nei panni del dottor Daniel Harrow, un patologo legale con il totale disprezzo per le autorità e una totale empatia per i morti.

The sinner - 1^ TV, ore 21:14 Premium Crime

Su Premium Crime vediamo la seconda stagione di “The sinner”, la serie tv con protagonista Jessica Biel. Cora è una moglie e mamma serena che, colta da un improvviso impeto di rabbia, uccide ferocemente, e senza motivo, uno sconosciuto. Il detective Harry Ambrose indaga su cosa può aver scatenato il gesto della donna.

Claws - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15 su Premium Stories, vediamo invece la terza stagione di “Claws”, la serie tv incentrata sulle vicende di cinque estetiste della Florida che entrano a far parte del mondo della criminalità organizzata, solitamente riservato agli uomini.

Krypton - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, alle 21:15 va in onda la seconda stagione di “Krypton”, la serie basata sui fumetti e i personaggi pubblicati dalla DC Comics. Ambientata su Krypton 200 anni prima della nascita di Kal-El, vale a dire Clark Kent (Superman), segue le vicende di Seg-El, nonno di Kal-El/Superman.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Mr Magoo, ore 20:55 DeA kids

Quincy Magoo è un ricco pensionato, basso, calvo e molto miope. Talmente miope che non si rende mai conto dei pericoli che corre e dai quali scampa ogni volta incolume grazie a eventi fortuiti. Ha un nipote di nome Waldo e un cane di nome Ciccio.

44 gatti, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr vediamo “44 gatti”, la serie animata italiana ideata da Iginio Straffi e tratta dall'omonima canzone del 1968 che ne fa da sigla. La serie racconta le avventure di quattro gattini musicisti che suonano in una band musicale, i Buffycats.

SpongeBob, ore 21:05 Nickelodeon

Torna su Nickelodeon anche “SpongeBob”, la serie animata ambientata a Bikini Bottom, una cittadina sul fondo dell’Oceano Pacifico abitata da creature con sembianze e intelligenza umana.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo: il mistero del Cavaliere Nero, ore 21:00 Boomerang

Villa Grimsley è stregata. Solo Scooby-Doo e la sua gang possono risolvere il mistero del Cavaliere Nero.

Fancy Nancy Clancy, ore 21:15 Disney Junior

Alle 21:15 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Guarda anche i film in onda stasera in TV