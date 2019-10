Oscar 2020: chi ci sarà fra gli attori candidati?

Le nomination della 92esima edizione degli Oscar non sono ancora note. Ma quest’anno la scelta più ardua per la giuria dell’Academy sarà, presumibilmente, quella riguardante le candidature maschili. Ecco tutte le star che meriterebbero una menzione

di Floriana Ferrando

Il Joaquin Phoenix di Joker, il Leonardo Di Caprio diretto da Quentin Tarantino in C'era una volta a Hollywood, il Robert Pattinson di The Lighthouse: negli ultimi mesi al cinema sono stati diversi i protagonisti maschili che hanno saputo distinguersi grazie a performance talentuose, ma solo cinque di loro riceveranno una nomination agli Oscar 2020.

In attesa dell’annuncio ufficiale delle candidature, previsto per il prossimo gennaio, ricordiamo gli attori protagonisti degli ultimi grandi successi sul grande schermo.

Joaquin Phoenix, Joker

Una menzione d’onore va a Joaquin Phoenix, l’interprete del villain dei fumetti diretto da Todd Phillips nel film Joker. I comic movie sono stati a lungo snobbati dall’Academy, ma dopo la premiazione di Black Panther lo scorso anno (tre Oscar vinti a fronte di sette nomination), Phoenix può ben sperare. Con tre nomination in attivo, l’ultima per The Master del 2012, l’attore avrebbe tutte le carte in regole per entrare a fare parte della rosa dei candidati: per interpretare Joker, Phoenix ha perso 52 chili e ha saputo restituire al suo personaggio la giusta inquietudine mescolata sapientemente ad un’amabile leggerezza.

Leonardo Di Caprio, C'era una volta a Hollywood

Leo Di Caprio ha sfiorato l’Oscar cinque volte prima di poter stringere in pugno la statuetta per la sua interpretazione in The Revenant - Redivivo. Ma quest’anno potrebbe riprovarci grazie al ruolo di Rick Dalton, lo squattrinato attore protagonista dell’ultima fatica di Quentin Tarantino, C’era una volta a Hollywood, a cui la star ha saputo conferire pathos e umorismo.

Adam Driver, Storia di un matrimonio

Noto al grande pubblico per la sua parte nella serie americana Girls, Adam Driver ha ottenuto la prima nomination all’Oscar per BlacKkKlansman nel 2019. Quest’anno il ruolo di Charlie, un regista teatrale di New York in pieno divorzio e impegnato nel trasferimento a Los Angeles, potrebbe valergli la seconda candidatura ai prossimi Oscar.

Antonio Banderas, Dolor y gloria

Dopo essere stato premiato al Festival di Cannes per la sua interpretazione in Dolor y gloria, Antonio Banderas - che nel film di Pedro Almodóvar porta in scena una delicatezza ben distante dai ruoli da spavaldo che lo hanno reso famoso - potrebbe essere notata anche dall’Academy. La pellicola ha tutti gli ingredienti che solitamente piacciono alla giuria: malattia, tossicodipendenza e amore perduto, oltre a molto umorismo. Per Antonio Banderas sarebbe la prima nomination all’Oscar.

Oscar 2020, attori verso la prima nomination?

Fra gli attori che agli Oscar 2020 meriterebbero la loro prima nomination ricordiamo Adam Sandler, che in Uncut Gems è uno scellerato gioielliere di New York, e Jonathan Pryce de I due papi, che nel film interpreta il cardinale Jorge Bergoglio. La pellicola è diretta da Anthony McCarten, il regista sotto la cui guida Eddie Redmayne, Gary Oldman e Rami Malek hanno vinto la statuetta in passato.

Anche Taron Egerton meriterebbe la sua prima nomination: in Rocketman è Reginald Dwight, un giovane amante della musica che dà il via alla sua scalata al successo, proprio come aveva fatto Rami Malek (premiato con un Oscar) in Bohemian Rhapsody.

Resta Robert Pattinson, che in The Lighthouse interpreta Ephraim Winslow, un guardiano del faro di fine Ottocento. Ma chissà se l’Academy sarebbe pronta a premiare un attore che si è dato all’autoerotismo (per copione, ovviamente) sul grande schermo…

