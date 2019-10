Angelina Jolie torna a vestire i panni di Malefica nel nuovo film live-action della Disney, Maleficent – Signora del Male. Al suo fianco torna anche Elle Fanning nella parte di Aurora. New entry nel cast Michelle Pfeiffer, che rivediamo nel cinema fantasy dopo Ladyhawke e Stardust. La pellicola diretta da Joachim Rønning, che sostituisce Robert Stromberg, regista della prima pellicola del 2014, (nei cinema dal 17 ottobre), narra di tre donne forti contrapposte ad altrettanti uomini decisi e risoluti. Come ha avuto modo di spiegare la stessa Angelina Jolie: “La storia è una giusta rappresentazione di entrambi i sessi, mostrando quanto i rapporti con gli uomini siano importanti per noi”. E allora scopriamo quali sono i principali protagonisti maschili di Maleficent – Signora del Male

Harris Dickinson (Principe Filippo)

L’attore britannico Harris Dickinson (Trust, Darkest Minds), interpreta il Principe Filippo e va a sostituire il precedente attore Brenton Thwaites. Nella storia di questo secondo capitolo, è proprio lo stesso Principe Filippo, intenzionato a chiedere la mano della giovane Aurora, a far scattare la “guerra” tra Malefica e la madre di Filippo, la Regina Ingrith. All'insaputa di tutti, infatti, sarà proprio quest'ultima, a progettare di servirsi del matrimonio per separare per sempre umani e fate. Con Malefica e Aurora trovatesi su lati opposti di una guerra imminente, le due si chiedono se sia realmente possibile essere una vera famiglia.

Sam Riley (Fosco)

Nel primo film Maleficent del 2014 uno dei rapporti che aveva sicuramente incuriosito pubblico e critica era quello tra Malefica e il suo corvo mutaforma, Fosco (Diaval), interpretato dall'attore inglese Sam Riley (PPZ – Pride + Prejudice + Zombies, Control). In questo nuovo sequel, si comprende come il rapporto tra loro due sia molto solido e nonostante venga spesso maltrattato da Malefica, Fosco rimane incredibilmente tollerante e completamente leale nei suoi confronti. “Bisticciano continuamente tra loro - ha affermato lo stesso Riley - ma la storia è piena di messaggi importanti sulla tolleranza, l’accettazione, l’apertura e l’amicizia tra razze o specie diverse, che viene comunicata attraverso il rapporto tra questi due personaggi”. E ancora Riley: "Ci siamo divertiti molto perché Angie [la Jolie, n.d.R.] ha pensato che la nostra relazione fosse una delle cose che la gente ha maggiormente apprezzato del primo film e ha ragionato su come avremmo potuto ottenere ancora di più da questo tipo di vecchia relazione da coppia sposata. Litigano tra loro, ma sai che si adorano”. Proprio il loro indissolubile legame sarà una delle armi più efficaci nella battaglia contro la regina Ingrith.

Chiwetel Ejiofor (Conall)

Il misterioso personaggio di Connal è interpretato dall'attore inglese Chiwetel Ejiofor, già candidato all'Oscar per 12 anni Schiavo e interprete anche nel film Marvel. Doctor Strange. Nel film sarà proprio Connal a far scoprire a Malefica l’esistenza delle Creature delle Tenebre, un gruppo di creature alate e dotate di corna, molto simili a lei, che molti anni prima furono esiliate dal mondo degli umani. Una scoperta davvero sconvolgente per Malefica, che aveva sempre creduto di essere l’unico membro della propria specie. Anche se Malefica apprezza molto il senso di comunità e l’orgoglio condiviso dalle creature, il gruppo è caratterizzato da ostilità e disaccordo. Le Creature delle Tenebre sono legate alla natura e all'ambiente e sono determinate a proteggerli al meglio delle proprie possibilità. Questi guerrieri ecologisti vivono in comunione con la natura e la trattano con rispetto, ma sono in guerra con gli umani. Alcuni di essi, come Conall, vorrebbero trovare la pace piuttosto che combattere. “Conall è un guerriero saggio che in passato ha condotto le creature in guerra contro gli umani, ma ora vuole tentare un approccio diverso”, ha afferma lo stesso Ejiofor

Ed Skrein (Borra)

Ed Skrein, già protagonista in Deadpool, e in alcuni episodi della terza stagione de Il Trono di Spade interpretata Borra, il villain di questo sequel. Lui e Conall sono stati compagni d’armi e hanno combattuto insieme contro gli umani e, pur nutrendo un profondo rispetto reciproco, non sono sempre d’accordo. Infatti, Borra è convinto che la violenza sia l’unica soluzione e spera di sfruttare i poteri di Malefica. Sarà proprio lui, infatti, a muovere guerra contro il castello di Ulstead, battaglia alla quale si unisce anche la stessa Malefica.