“The Batman”: Zoe Kravitz nuova Catwoman

C’è grandissima attesa, per il film “The Batman” di Matt Reeves, previsto nelle sale il 25 giugno 2021. Una data ancora lontana, che i fan del Cavaliere Oscuro si sono già appuntati in calendario. Non fosse altro che per vedere come se la caverà Robert Pattinson, l’ex divo di “Twilight” che - a detta di molti - sarebbe troppo poco macho per vestire i panni del nuovo Batman.

In attesa che il film arrivi sullo schermo, sta pian piano prendendo forma il cast. Che, ora, ha anche la sua Catwoman.

Chi è Zoe Kravitz, la Catwoman di “The Batman”

A renderlo noto è stato Variety: Matt Reeves ha scelto di far indossare a Zoe Kravitz i panni di Catwoman. La star di “Big Little Lies” sarà quindi la sensuale antagonista dell’“uomo pipistrello”, andando ad interpretare un ruolo che - prima di lei - è stato portato in scena da star del calibro di Anne Hathaway, Halle Berry e Michelle Pfeiffer.

Ma chi è Zoe Kravitz? Figlia di Lenny Kravitz e di Lisa Bonet, Zoe nasce a Los Angeles nel 1988. Debutta al cinema del 2007 in “Sapori e dissapori” di Scott Hicks, a cui seguono diverse pellicole: “Gli ostacoli del cuore” di Shana Feste, “Twelve” di Joel Schumacher, “X-Men - L’inizio” di Matthew Vaughn, “Mad Max: Fury Road” di George Miller, la serie “Divergent” e quella di “Animali fantastici”. E, sebbene i più la conoscano per il suo ruolo di Bonnie Carlson in “Big Little Lies”, Zoe non è nuova all’universo Batman: nel 2017 ha infatti prestato la sua voce proprio a Catwoman nel film d’animazione “LEGO Batman - Il film”.

Pare che, in lizza per il ruolo di Catwoman, ci fossero anche altre attrici (tutte di origini africane): Ana de Armas, Ella Balinska, Eiza Gonzalez, Zazie Beetz. Per ora, da Zoe Kravitz non è arrivata nessuna dichiarazione. Sebbene la si possa immaginare felicissima, stando alle sue dichiarazioni del passato: «Entro in panico tra un film e l’altro, mentre aspetto un nuovo ingaggio: da piccola, quando andavo a scuola mi dicevano: “Sei così cool per via dei tuoi genitori”. Da allora voglio dimostrare di farcela da sola».

“The Batman”: i rumors sul cast

Le riprese di “The Batman” cominceranno solamente nel 2020, e la formazione del cast è solamente agli inizi. Tuttavia, i rumors non si placano.

The Hollywood Reporter dà per certo Jeffrey Wright, star della serie tv “Westworld - Dove tutto è concesso”, nei panni del commissario di polizia Jim Gordon, in passato interpretato da Gary Oldman e da J.K. Simmons. Mentre, secondo Variety, Jonah Hill (candidato all’Oscar per “L'arte di vincere” e “The Wolf of Wall Street”) potrebbe unirsi al cast nel ruolo di un villain, probabilmente l’Enigmista o il Pinguino.

Nell’attesa che tutti i ruoli vengano definiti, i fan del Cavaliere Oscuro non possono che concentrarsi sulle scelte già fatte. Riuscirà Robert Pattinson a convincere i suoi “detrattori”? E che Catwoman sarà Zoe Kravitz? Non resta che attendere per scoprirlo.