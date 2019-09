The Batman, trama e cast: nuovi dettagli

Continua ad aumentare l’hype per The Batman, film di Matt Reeves, che avrà come protagonista Robert Pattinson, che indosserà per la prima volta il costume del Cavaliere Oscuro di Gotham City. La sua crescita attoriale è indubbia, anche se parte del pubblico di massa continua a identificarlo unicamente come “il vampiro di Twilight”. Pattinson ha avuto modo di lavorare al fianco di grandi registi come David Cronenberg, lavorando a progetti come Cosmopolis e Civiltà perduta.

Il film non arriverà in sala prima del 2021, il che costringerà il pubblico a mesi e mesi di attesa interminabili. Intanto però i fan di Batman lasciano accrescere il proprio entusiasmo dalle tante anticipazioni che stanno circolando, relative sia alla trama che al cast.

The Batman, le prime anticipazioni

A parlare è stato Daniel Richtman, che ha rivelato a Comicbook.com quale dovrebbe essere la trama, in termini generali, del prossimo Batman. La struttura generale è stata definita come una “detective story”. Di colpo alcune persone iniziano a perdere la vita in modi molto misteriosi a Gotham City. Una situazione complessa e intricata, che costringerà l’eroe mascherato ad addentrarsi nei meandri della città che lo ha cresciuto, andando a caccia di indizi. L’enigma sembra in più modi connesso alla storia della città, così come ai suoi peggiori criminali. In questa pellicola tutti i principali nemici del pipistrello sono in libertà, il che darà la sensazione di una metropoli del tutto allo sbando. Batman li passerà in rassegna, così da poter raggiungere la verità. Tutti potenzialmente sospettati e parte integrante di un vero e proprio thriller. Un cinecomic che, come nel caso del Joker di Joaquin Phoenix, premiato al Festival di Venezia, promette di raggiungere un elevato livello di maturità.

The Batman, un film ricco di villain

Tanti i nemici di Batman che potrebbero trovare spazio in questo nuovo film dedicato al Cavaliere Oscuro. Robert Pattinson potrebbe ritrovarsi faccia a faccia con Eddie Redmayne, che si è lasciato andare a una confessione. In occasione del Toronto’s International Film Festival, l’attore ha svelato a IMDb quale villain gli piacerebbe interpretare. Vorrebbe ritrovarsi a vestire i panni di Edward Nygma, che gli appassionati di fumetti sanno bene essere l’Enigmista.

Non vi è certezza sul numero di personaggi che appariranno nel film, con i casting che proseguono e fanno discutere. Il più chiacchierato è senza dubbio quello che ha visto come protagonista Zoe Kravitz, che sembra però sia stata costretta a rifiutare. Tanti gli impegni presi in precedenza per poter indossare il costume di Catwoman, considerando come le riprese della pellicola avranno inizio a gennaio 2020 a Londra.

Parlare di villain a Gotham City vuol dire però avere subito in mente la figura di Joker. I fan hanno quindi ipotizzato l’eventuale incontro sul set di Robert Pattinson e Joaquin Phoenix, entrambi al di fuori dell’Universo Esteso DC. A spegnere gli animi dei fan ci ha però pensato il regista Todd Phillips, che ha spiegato come negli Stati Uniti i fumetti siano un po’ come Shakespeare. A tante versioni di Amleto possono corrisponderne altrettante di Joker. Non è da escludere dunque che venga scelto un altro attore per la parte.