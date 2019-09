“The Batman”, Christian Bale parla di Robert Pattinson

Non è stata accolta con molto favore, la scelta di dare la parte del nuovo Batman a Robert Pattinson. Anzi, i fan del Cavaliere Oscuro hanno fatto girare numerose petizioni online per invitare regista e casa di produzione a cambiare idea. Il motivo? Il suo passato da attore troppo “rosa”, e troppo poco dark. Come a voler scongiurare un Ben Affleck bis.

E se nei giorni scorsi a parlare del nuovo Batman era stato proprio lui, Robert Pattinson, ora in difesa della sua interpretazione sono scesi altri volti noti.

Robert Pattinson: le parole di Christian Bale

Che abbia voce in capitolo, non c’è dubbio: Christian Bale ha indossato i panni di Batman in “Batman Begin” di Christopher Nolan, ne “Il cavaliere oscuro” e - infine - in “Il cavaliere oscuro - Il ritorno”.

Intervistato da Variety al Toronto International Film Festival, ha commentato a proposito di Robert Pattinson nelle vesti del celebre supereroe: «Ah, bene… bella scelta. Robert è interessante». Per poi confermare l’opinione di James Mangold - regista di “Ford v Ferrari” - che aveva giudicato Pattinson un buon attore. Il suo consiglio al nuovo Batman? Decisamente… originale (pare sia lo stesso dato a suo tempo a Ben Affleck): «Accertati di saper fare la pipì da solo. Non ti senti molto simile ad un supereroe quando non puoi farlo», alludendo alle difficoltà che indossare il costume comporta.

Intanto, anche Robert Pattinson continua a parlare del suo Batman. Seppur mantenendosi piuttosto misterioso. «C’è ancora molto da fare, ho così tante cose nella testa!», ha commentato. Mentre, alla domanda se preferisse per la sua versione del Cavaliere Oscuro il soprannome RBatz o Battinson (quello di Ben Affleck era Batfleck), ha risposto che preferirebbe non averne proprio.

Kristen Stewart su Robert Pattinson

Non è stato, Christian Bale, l’unico attore a spendere belle parole per Robert Pattinson. Anche Kristen Stewart, sua ex fidanzata e compagna di set nella saga di “Twilight”, ha espresso tutta la sua felicità. «Credo sia l'unico che possa interpretare quella parte. Sono molto felice per lui. È pazzesco. Sono molto, molto felice di questa cosa. Quando l'ho saputo ho pensato che fosse fantastico», ha commentato entusiasta.

Il motivo? Secondo l’attrice, Pattinson avrebbe proprio il volto adatto ad interpretare il Cavaliere Oscuro. Soprattutto, i suoi zigomi si sposerebbero alla perfezione con quella leggendaria maschera. Un commento sincero, soprattutto se si pensa che la relazione tra i due non è finita esattamente bene.

Al di là delle opinioni degli altri attori, ciò che è certo è che Pattinson si impegnerà al massimo per trasformarsi nel Cavaliere Oscuro. La sua dedizione al lavoro è incredibile, tanto che - nei giorni scorsi - l’attore ha dichiarato di non riuscire a concedersi vacanze. «Se ti è capitato di affrontare dei periodi duri con il lavoro, temi che questo possa succedere di nuovo. Non sento quindi alcun bisogno di staccare la spina e prendermi una vacanza per andare in chissà quale luogo di villeggiatura», ha raccontato.