Film stasera in TV: da non perdere oggi, martedì 15 ottobre

Film fantascienza da vedere stasera in TV

Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film del 2001 per la regia di Tim Burton, con Mark Wahlberg, Helena Bonham Carter, Tim Roth r Michael Clarke Duncan. Spazio 2029: l’astronauta Leo Davidson dovrebbe lasciare ai soli scimpanzè il compito di sondare i misteri del cosmo. Invece, in piena tempesta galattica, segue le sorti di un primate gettandosi nell’ignoto e, sprofondando nel tempo fino a un futuro lontano, su un pianeta sconosciuto, circondato da scimmie intelligente e uomini resi schiavi. Sarà lui, con l’aiuto di una scimpanzé illuminata, Ari, per realizzare la resistenza del genere umano.

Film biografici da vedere stasera in TV

Bohemian Rhapsody, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film biografico del 2018 di Bryant Singer, con Rami Malek, Lucy Boyton, Gwilym Lee, Ben Hardy e Joseph Mazzello. I Queen con la loro musica e il loro grandissimo frontman, Freddie Mercury, hanno mandato in frantumi ogni stereotipo e convenzione. L’ascesa della band raccontata in un film che descrive il percorso musicale del gruppo fino alla reunion alla vigilia del Live Aid, nel 1985. Da non perdere.

Race: il colore della vittoria, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film biografico del 2016 diretto da Stephen Hopkins, con Stephan James, Jason Sudeikis, Jeremy Irons, Carice van Houten e Eli Goree. La pellicola racconta l’esaltante storia dell’atleta di colore, James Cleveland, detto Jesse, che trionfa alle controverse Olimpiade di Berlino del 1936. L’uomo, con già quattro medaglie d’oro, diventa il simbolo della lotta contro le folli ideologie di Hitler e del Nazismo.

Film commedia da vedere stasera in TV

Superfantozzi, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Film comico all’italiana del 1986 per la regia di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Liù Bosisio, Gigi Reder e Luc Merenda. La storia dell’occidente attraversata da Fantozzi, dal paradiso terrestre fino alle Crociate, dalla foresta di Sherwood fino alla Seconda Guerra Mondiale. Comicità in pieno stile fantozziano, da non perdere per gli amanti del genere.

Torno a vivere da solo, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Regia di Jerry Calà. Un film con Jerry Calà, Tosca D'Aquino, Enzo Iacchetti, Don Johnson, Paolo Villaggio, Eva Henger. Giacomo, detto Giagià, affermato agente immobiliare, scappa da sua moglie Francesca, una napoletana approdata a Milano negli anni '80, e torna a vivere da solo, nell’appartamento in cui viveva da ragazzo. Dopo 26 anni, troviamo lo stesso personaggio di “Vado a vivere da solo”. Passato anche alla regia, Jerry Calà confeziona un film gradevole che non fa rimpiangere il primo capitolo.

La vita è una cosa meravigliosa, ore 21 su Premium Cinema +24 HD

Questa sera, non perderti questa commedia italiana del 2010, con Vincenzo Crocitti, Vincenzo Salemme, Armando De Razza, Gigi Proietti, Nancy Brilli e la magistrale regia di Carlo Vanzina. In una Roma dai colori estivi si muovono un poliziotto addetto alle intercettazioni (che ascoltando le vite degli altri scopre che la fidanzata fa la escort), uno stimato chirurgo con un figlio svogliato che più che studiare (anche lui medicina) preferisce scommettere e un pezzo grosso del mondo bancario che casualmente finisce in un gruppo di piccolo borghesi e per curiosità si finge magazziniere. Ognuno di questi, suo malgrado, si trova ad aggiustare i propri problemi tramite scorciatoie: il poliziotto che ascolta le conversazioni di una ragazza di cui si è invaghito, il chirurgo che raccomanda il figlio presso gli amici professori per non farlo bocciare (e che a sua volta assume o licenzia le loro amanti per sdebitarsi) e il bancario che finanzia fondi poco puliti. Ma tutti alla fine troveranno un modo di cambiare vita.

Prime, ore 21 su Comedy Central

Film commedia del 2006 diretto da Ben Younger, con Uma Thurman, Meryl Streep, Bryan Greenberg, Jon Abrahams, Adriana Biasi e David Younger. Un giovane pittore si invaghisce di una donna appena divorziata e la corteggia insistentemente. Quando lei decide di ricambiare questo interesse, si trova a dover fare i conti con mille ostacoli e con una psicanalista invadente che, guarda caso, è anche la madre del ragazzo.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Zathura – Un’avventura spaziale, ore 21 su Sky Cinema Family

Un film di Jon Favreau, con Tim Robbins, Josh Hutcherson, Jonah Bobo, Dax Shepard, Kristen Stewart. Danny e Walter, due fratelli rispettivamente di sei e dieci anni, trovano un vecchio gioco da tavolo nello scantinato di casa. Danny decide di cominciare a giocare. Così lui e il fratello si trovano all'improvviso proiettati nello spazio profondo. Tratto da un romanzo dell'autore di “Jumanji”, un’avventura spaziale che può piacere sia ai ragazzi che agli adulti.

Sahara, ore 21 su Sky Cinema Action

Regia di Breck Eisner. Un film con Matthew McConaughey, Penélope Cruz, Steve Zahn, Lambert Wilson, Glynn Turman, Delroy Lindo. Il protagonista è Dirk Pitt, al centro di numerose avventure raccontate dallo scrittore Clive Cussler. Il film non è un capolavoro, benché il cast sia di ottimo livello. Da vedere se amate i film d’avventura e volete trascorrere due ore divertenti.

Film thriller da vedere stasera in TV

Doppia colpa, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Su Sky Cinema Suspense alle 21 va in onda “Doppia colpa”, un film di Simon Kaijser con Guy Pearce, Minnie Driver, Pierce Brosnan, Odeya Rush, Clark Gregg, Alexandra Shipp, Jamie Kennedy, Freya Tingley, Carlo Rota. Evan Birch è un padre di famiglia e uno stimato professore di filosofia in un prestigioso college. Quando una studentessa di nome Hannah scompare, sua moglie comincia a nutrire dei dubbi. Il detective Malloy lo ritiene coinvolto nel caso e le prove raccolte sembrano dargli ragione. Un thriller cupo e avvincente con un cast di grande rilievo.

Film romantici da vedere stasera in TV

Per sempre la mia ragazza, ore 21 su Sky Cinema Romance

Per chi ama emozionarsi davanti al piccolo schermo, arriva su Sky Cinema un bellissimo film romantico del 2018, diretto da Bethany Ashton Wolf e interpretato da Alex Roe, Jessica Rothe, John Benjamin Hickey, Abby Ryder Fortson e Tyler Riggs. Un cantante country decide di tornare nella propria città d’origine dopo essersi allontanato per anni in cerca di successo. Il motivo del suo rientro è il suo chiodo fisso: un vecchio amore per cui ancora gli arde il cuore. Una vecchia fiamma che mai si è spenta, anzi, continua a bruciargli l’anima. “Per sempre la mia ragazza” è tratto dal best-seller di Heidi McLaughlin, che pagina dopo pagina ha fatto battere il cuore a tantissimi lettori.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Third Person, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico americano del 2013 per la regia di Paul Haggis, con Liam Neeson, Maria Bello, Mila Kunis, Kim Basinger, Adrien Brody e Olivia Wilde. Michael è uno scrittore che vive a Parigi, reduce del divorzio dalla moglie. Un giorno riceve visita dall’amante, ambiziosa giornalista che sogna di esordire nella narrativa A New York un’ex attrice vuole la custodia di suo figlio mentre a Roma Sean, uomo d’affari, si innamora di una nomade. Tre storie di amore, passione e tradimento ambientate in tre parti del mondo molti diverse, con tutte le analogie del caso.

Una sola verità, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film americano del 2008 per la regia di Rod Lurie, con Kate Beckinsale, David Schwimmer, Matt Dillon e Vera Farmiga. La giornalista Rachel Armstring ha tra le mani uno scoop esplosivo: uno scandalo in cui è coinvolto il governo, insieme alla CIA, in cui un agente sotto copertura viene svelato. La pubblicazione dell’articolo getta Washington nel caos, e invia un funzionario dalla giornalista per scoprire quali sono le sue fonti. Lei si rifiuta di darle: ha inizio una storia che la porterà dritta dietro le sbarre.

Il gabbiano, ore 21 Sky Cinema Drama

Film del 2018 per la regia di Michael Mayer, con Annette Bening, Saoirse Ronan, Corey Stoll, Elisabeth Moss, Mare Winningham, Brian Dennehy. Nella campagna russa, verso la fine dell’Ottocento, un gruppo di amici si riunisce in una lussureggiante residenza estiva, vivendo un misto di passioni non corrisposte e di tragedia. Il tutto ha inizio quando la famosa scrittrice Irina porta il giovane amante, Boris, nella casa di campagna di famiglia per il fine settimana. Qui, Boris matura un’ossessione per Nina, amante del figlio di Irina, lasciando che tutto finisca in dramma.

La grande bellezza, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Roma vista attraverso gli occhi di Jep Gambardella (Toni Servillo), scrittore 65enne cinico e disincantato. “La Grande Bellezza” di Paolo Sorrentino ha vinto l’Oscar come miglior film straniero, si è aggiudicato un Golden Globe, un premio BAFTA, 9 David di Donatello, 4 European Film Awards, 5 Nastri d’argento. Nel cast, anche Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Serena Grandi, Carlo Buccirosso, Pamela Villoresi.

Le Colline Della Morte, ore 21:15 su Sky Cinema Ritorno al Futuro

Film drammatico del 2010, per la regia Jeremy Sims, con Brendan Cowell, Alan Dukes, Alex Thompson, Harrison Gilbertson e Duncan Young. La storia di Oliver Woodward, giovane eroe di guerra australiano che nel 1916 prese parte alle azioni della Prima Compagnia Australiana, impegnata a scavare gallerie sul fronte occidentale per minare le fortificazioni tedesche.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Pacific Rim – La rivolta, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Film d’azione del 2018 con John Boyega, Scott Eastwood, Tian Jing, Cailee Spaeny, Rinko Kikuchi, Burn Gorman e la regia di Steven DeKnight. Jake Pentecost, il figlio dell’eroico Stacker Pentecost, non è come suo padre e ha infatti lasciato il corpo speciale di piloti degli enormi robot detti jaeger per vivere alla giornata tra piccoli furti e truffe. Finisce però nei guai per colpa di una ragazzina, Amara Namani, e potrà tirarsene fuori solo se accetterà di partecipare a un programma di addestramento di nuovi piloti. Questa attività sembra diventare inutile quando Liwen Shao annuncia il suo progetto: nuovi jaeger pilotati in remoto come droni. Il suo ex collega Hermann Gottlieb ha invece una diversa invenzione in cantiere: propulsori a base di sangue di kaiju per rendere più rapido l'impiego dei jaeger. Nonostante tutti questi avanzamenti, i piloti e gli scienziati saranno presi in contropiede da un misterioso jaeger che attacca le industrie Shao.

