Film stasera in TV: da non perdere oggi, domenica 13 ottobre

Film commedia da vedere stasera in TV

C’è tempo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia italiana per la regia di Walter Veltroni, con Stefano Fresi, Giovanni Fuoco, Simona Molinari, Francesca Zezza e Jean-Pierre Léaud. Stefano, quarantenne precario irrisolto, di lavoro fa l’osservatore di arcobaleni. Lui, che di suo padre non ha mai voluto sapere nulla, deve lasciare il suo paesino nel Piemonte per andare a Roma. Improvvisamente orfano e con un fratellastro tredicenne di cui non era nemmeno al corrente dell’esistenza, Stefano accetta la tutela del ragazzo beneficiando così di un lascito a suo favore. L’idea è quella di prendere i soldi e lasciarlo in un collegio da qualche parte, ma nel viaggio d’andata i due fratelli scopriranno il significato della parola famiglia.

Due fidanzati per Juliette, ore 21 su Sky Cinema Romance

Commedia romantica francese del 2017 per la regia di Eric Lavaine, con Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, Jamie Bamber, Anne Marvin e Sabrina Ouazani. La vita di Juliette è costellata da piccole e grandi decisioni, le quali si riveleranno però non essere il suo forte: a quarant’anni suonati preferisce delegare questo compito difficile ai genitori o alle amiche. Quando poi sulla sua strada si mettono due uomini meravigliosi, perfetti e innamorati di lei, la scelta diventerà ancora più difficile. Commedia per una serata tranquilla e in relax.

Gambit, ore 21:05 su Premium Cinema Comedy

Un film di Michael Hoffman, con Colin Firth, Cameron Diaz, Alan Rickman, Tom Courtenay, Stanley Tucci, Cloris Leachman. Un curatore di mostre organizza una truffa ai danni dell'uomo più ricco d'Inghilterra. Come esca, recluta una regina del rodeo texana. Un intrigo misterioso incentrato sulle armi seduttive delle donne.

Crazy, Stupid, Love, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Una commedia da guardare per una serata di relax in famiglia, con Julianne Moore, Marisa Tomei, John Carroll Lynch, Ryan Gosling, Steve Carell e la regia di John Requa e Glenn Ficarra. Cal Weaver e signora sono sposati da venticinque anni, hanno due figli e pochi problemi. Almeno fino a quando lei non lo informa di averlo tradito con un collega e di desiderare il divorzio. Improvvisamente single, Cal finisce ad ubriacarsi ogni sera di vodka al mirtillo in un bar dove non aveva mai messo piede prima, evitato da tutte tranne che dalla babysitter di suo figlio, una diciassettenne perseguitata dal ragazzino ma cotta del padre. L'autocommiserazione ostentata di Cal, al bancone del bar, infastidisce Jacob Palmer, giovane seduttore seriale, che si ripromette di aiutarlo a dimenticare la moglie e a tornare in pista.

Un tuffo nel passato, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Commedia canadese del 2010 per la regia di Steve Pink, con John Cusack, Chevy Chase, Crispin Glover, Lizzy Caplan e Kate Walsh. Un quartetto di amici quarantenni trascorre una serata alcolica che culmina in un bagno in una hot tub, piccola piscina d’acqua riscaldata che però li trasporta in viaggio nel tempo, per l’esattezza nel 1986.

Film drammatico da vedere stasera in TV

Sotto corte marziale, ore 21:15 su Sky Cinema Ritorno al Futuro

Tratto dal romanzo di John Katzenbach, il film del 2002 “Sotto corte marziale” vanta la regia di Gregory Hoblit. Tra il cast Bruce Willis, Colin Farrell, Terren Howard e Cole Hauser. Il tenente Hart è un brillante studente di legge imprigionato in un campo tedesco. Per i suoi precedenti viene nominato difensore di un pilota americano nero accusato di essersi vendicato un pilota bianco razzista. Un film per tutti i gusti: dai personaggi straordinari alla grande recitazione fino all’atmosfera di tensione che non allenta per tutti i 130 minuti.

Good People, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Film drammatico del 2014 per la regia di Henrik Ruben Genz, con James Franco, Kate Hudson, Omar Sy, Sam Spruell, Tom Wilkinson. Tom e Anna vivono a Londra e, per una serie di ragioni, si sono indebitati fino al collo. Una mattina, i due trovano un inquilino morto: sotto di lui, 200 mila sterline in conanti. Intravedendo nel denaro una soluzione veloce ai loro problemi, decidono di prendere i soldi. Da quel momento, però, diventano i bersagli di una spietata cospirazione che vuole recuperare il bottino. Un film che vi terrà col fiato sospeso.

Indivisibili, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Un film diretto da Edoardo De Angelis con Marianna Fontana, Angela Fontana, Antonia Truppo, Massimiliano Rossi, Toni Laudadio, Gianfranco Gallo. Viola e Dasy sono due gemelle siamesi che cantano ai matrimoni e alle feste e, grazie alle loro esibizioni, danno da vivere a tutta la famiglia. Le cose vanno bene fino a quando non scoprono di potersi dividere. Il loro sogno (in particolare quello di una delle due) è la normalità. Un film atipico per una produzione italiana, vincitore di 6 David di Donatello e 6 Nastri d’argento. Una pellicola d’autore da vedere assolutamente.

La ruota delle meraviglie – Wonder Wheel, ore 21 su Sky Cinema Drama

Su Sky Cinema Drama alle 21 “La ruota delle meraviglie” di Woody Allen. Con Jim Belushi, Juno Temple, Justin Timberlake, Kate Winslet, Max Casella, Jack Gore. Ginny ha un figlio di dieci anni con una tendenza per la piromania e ha sposato in seconde nozze Humpty che lavora nel Luna Park di Coney Island. La donna è insoddisfatta del suo matrimonio e trova nel bagnino Mickey un uomo colto che la comprende. Un giorno arriva Carolina, figlia di Humpty e fuggita dall'entourage del marito mafioso. Quando Mickey ne fa la conoscenza, Ginny avverte il pericolo. Un film con l’ottima fotografia di Vittorio Storaro e interpreti straordinari come Kate Winslet e Jim Belushi. Woody Allen si conferma un grande regista.

Film biografici da vedere stasera in TV

La mia vita è uno zoo, ore 21 su Sky Cinema Family

Film del 2012, capolavoro del regista Cameron Crowe, con un cast stellare che va da Matt Damon a Scarlett Johansson. La pellicola porta sullo schermo la storia tratta dal romanzo autobiografico di Benjamin Mee. Dopo la scomparsa prematura della moglie, il protagonista decide di traslocare assieme ai figli per cambiare aria. La casa prescelta per il trasferimento, tuttavia, si trova in un luogo abbastanza strano, ossia nel bel mezzo di un vecchio zoo semiabbandonato dall’uomo ma non certo dai duecento animali esotici che ancora lo abitano. E il contratto di vendita dell’abitazione prevede che l’acquirente s’impegni a non chiudere lo zoo, motivo per cui l’uomo si ritrova costretto a gestire assieme alla famiglia una vera e propria giungla.

The Program, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film biografico del 2015 per la regia di Stephen Frears, con Ben Foster, Chris O’Dowd, Guillaume Canet, Jesse Plemons. Un giornalista irlandese si convince che le performance del ciclista Lance Armstrong durante il tour de France siano state facilitate dall’uso di sostanze vietate. Fermo nella sua idea, inizia a cercare le prove per incastrare il campione.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Solo: A Star Wars Story, ore 21 su Sky Cinema Action

Film di fantascienza del 2018, con Woody Harrelson, Warwick Davis, Clint Howard, Thandie Newton, Paul Bettany e la regia di Ron Howard. Han Solo è il protagonista di una serie di avventure nel profondo e pericoloso sottobosco criminale del mondo di Star Wars: in questo episodio incontrerà il suo futuro amico e copilota, Chewbecca, e il noto scommettitore Lando Calrissian. Una pellicola interamente dedicata al passato di Han Solo, tra fughe rocambolesche e avventure spaziali da non perdere.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Contraband, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film americano del 2012 di Baltasar Kormakur, con Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben Foster e Giovanni Rivisi. È passato del tempo da quando Chris ha chiuso i ponti con la sua vita precedente, dov’era un contrabbandiere di successo. Però la tranquillità e l’onestà gli stanno strette: la sua vita viene nuovamente sconvolta quando accetterà l’incarico di un boss della droga. Un film da non perdere.

Fast & Furious 8, ore 21:10 su Premium Cinema +24 HD

Film del 2017 per la regia di F. Gary Gray, con Vin Diesel, Dwayne Johnson, Charlize Theron, Helen Mirren, Jason Stratham e Michelle Rodriguez. Dom e Letty sono in luna di miele mentre Brian e Mia si sono ritirati dai giochi. Tutti sembrano aver ripreso la loro vita regolare, quando una donna misteriosa seduce Dom e lo introduce in un mondo criminale che non gli lascia scampo – costringendoli ad affrontare nuove prove senza limiti. Da Cuba a New York, il gruppo attraverserà il globo mordendo l’asfalto per riportare a casa colui che li ha resi una famiglia.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Animali fantastici e dove trovarli, ore 21:10 su Premium Cinema

Regia di David Yates. Un film con Ezra Miller, Eddie Redmayne, Colin Farrell, Ron Perlman, Jon Voight, Samantha Morton. Il giovane magizoologo Newt Scamander arriva a New York dall'Inghilterra con una valigia piena delle creature fantastiche che ha raccolto e salvato in molti anni di viaggi e ricerche. Senza volere, scambia però il prezioso carico con quello di Jacob Kowalski, pasticcere e No-Mag (è il nome americano dei Babbani), il quale libera inavvertitamente le creature, violando lo Statuto di Segretezza e mettendo Newt nei guai. La sceneggiatura è stata scritta da J. K. Rowling, l'autrice dei best seller dedicati ad Harry Potter, di cui il film è il primo dei cinque spin-off. Per tutti coloro che hanno amato la saga del maghetto inglese.

Film thriller da vedere stasera in TV

The Hitcher, ore 21:10 su Premium Cinema +24 HD

Film americano del 2007 per la regia di Dave Meyers, con Sean Bean, Sophia Bush, Zachary Knighton, Neal McDonough. Grace e Jim sono una giovane coppia di studenti universitari che decide di passare qualche giorno in vacanza nella casa di campagna di lei. I due si mettono in viaggio in auto e per strada, mentre infuria una tempesta, e accettano di dare un passaggio a un autostoppista. Presto però si renderanno conto che le intenzioni dell’uomo non sono affatto rassicuranti e il viaggio si trasformerà in un incubo orribile.

