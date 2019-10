Film stasera in TV: da non perdere oggi, sabato 12 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Contraband, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film americano del 2012 di Baltasar Kormakur, con Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben Foster e Giovanni Rivisi. È passato del tempo da quando Chris ha chiuso i ponti con la sua vita precedente, dov’era un contrabbandiere di successo. Però la tranquillità e l’onestà gli stanno strette: la sua vita viene nuovamente sconvolta quando accetterà l’incarico di un boss della droga. Un film da non perdere.

Red, ore 21 su Premium Cinema Energy

Film d’azione del 2010 per la regia di Robert Schwentke, con Bruce Willis, Mary Louis Parker, Morgan Freeman ed Ernest Borgnine. Frank, Joe, Marvin e Victoria sono ex membri della CIA in possesso di alcune informazioni segrete che la potente agenzia di spionaggio reputa anche pericolose. Affidandosi alle loro migliori qualità, cercheranno di sfuggire agli attentati e di svelare una delle più grandi cospirazioni nella storia degli Stati Uniti.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Indivisibili, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Un film diretto da Edoardo De Angelis con Marianna Fontana, Angela Fontana, Antonia Truppo, Massimiliano Rossi, Toni Laudadio, Gianfranco Gallo. Viola e Dasy sono due gemelle siamesi che cantano ai matrimoni e alle feste e, grazie alle loro esibizioni, danno da vivere a tutta la famiglia. Le cose vanno bene fino a quando non scoprono di potersi dividere. Il loro sogno (in particolare quello di una delle due) è la normalità. Un film atipico per una produzione italiana, vincitore di 6 David di Donatello e 6 Nastri d’argento. Una pellicola d’autore da vedere assolutamente.

Suite francese, ore 21 su Sky Cinema Romance

Film drammatico del 2015 con Michelle Williams, Matthias Schoenaerts, Kristin Scott Thomas, Sam Riley, Ruth Wilson, Lambert Wilson, Margot Robbie e la regia di Saul Dibb. Sono i primi mesi dell’occupazione tedesca della Francia. Nella cittadina di Bussy, la sposa di guerra Lucile Angellier attende in forzata compagnia della suocera, fredda e dispotica, le rare notizie del marito prigioniero. Intanto, Bussy viene invasa dai soldati tedeschi, che prendono alloggio nelle case degli abitanti del posto. Nella villa di Madame Angellier viene dislocato l'ufficiale Bruno Von Falk. Sulle prime Lucile cerca di ignorare la sua presenza, ma ben presto i due giovani verranno travolti dalla passione.

Personal effects, ore 21 su Sky Cinema Drama

Regia di David Hollander, con Ashton Kutcher, Michelle Pfeiffer, Kathy Bates, Brian Markinson, Rob LaBelle. Un ragazzo, deciso a vendicare l'omicidio della sorella, si innamora di una donna che proverà a calmare il suo rancore. Un dramma sentimentale con una buona interpretazione di Ashton Kutcher e Michelle Pfeiffer.

U-429 – Senza via di fuga, ore 21:15 su Sky Cinema Ritorno al Futuro

Film drammatico del 2004 per la regia di Tony Giglio, con William H. Macy, Til Schweiger, Scott Caan, Thomas Kreschmann e Lauren Holly. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il conflitto sottomarino tra Stati Uniti e Germania raggiunge il culmine della sua intensità. Dopo un combattimento cruento e spettacolare, il sommergibile Swordfish viene affondato dall’U-Boot nazista 429, e i pochi sopravvissuti fatti prigionieri. A bordo della nave nemica, i prigionieri americani tentano di sabotarne le manovre, ma un’epidemia di meningite e gli attacchi Alleati compromettono la sicurezza di tutti.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate, ore 21 su Sky Cinema Action

Tratto dal libro "Lo Hobbit", il film è il terzo capitolo della trilogia diretta dal maestro del fantasy cinematografico Peter Jackson. Nel cast Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, Evangeline Lilly, Lee Pace. Smaug ha deciso di scatenarsi dando fuoco a Pontelagolungo e ai suoi abitanti. Bard decide di combattere il drago e lo sconfigge. La montagna è libera e il tesoro dei nani incustodito e la bramosia di Thorin porta al conflitto tra l'esercito degli elfi e degli uomini. La battaglia delle cinque armate è l’ultimo capitolo della trilogia de “Lo Hobbit” ed è molto fedele al suo titolo e punta sulla rappresentazione dei conflitti tra diversi eserciti.

Film thriller da vedere stasera in TV

Manhattan Nocturne, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Film thriller del 2013, diretto da Brian DeCubellis, con Adrien Brody, Yvonne Strahovski, Campbell Scott, Jennifer Beals e Linda Lavin. Porter Wrenè un brillante giornalista di cronaca nera, che viene sedotto da una donna per investigare sul misterioso omicidio del marito, un regista famoso il cui corpo viene ritrovato sotto le macerie di un palazzo in demolizione.

Duplicity, ore 21 su Premium Cinema Emotion

Film thriller del 2009, con Julia Roberts, Clive Owen, Tom Wilkinson, Paul Giamatti, Kathleen Chalfant e la regia di Tony Gilroy. Clarie e Ray sono amanti e ex agenti della Cia, entrambi al servizio di due importanti società. La loro relazione inizia con la messa in atto di un piano per rubare la formula di un prodotto rivoluzionario, in modo da garantirsi un futuro milionario.

Film commedia da vedere stasera in TV

Vacanze ai Caraibi, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Regia di Neri Parenti. Un film con Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Luca Argentero, Ilaria Spada. A Santo Domingo, si intrecciano le storie di Mario Grossi Tubi, che ha sperperato il proprio patrimonio e quello della moglie Gianna; la loro figlia Anna Pia, che sta per sposare il cinquantenne Ottavio, che si spaccia per miliardario; Fausto e Claudia, opposti per stile di vita ma supremamente compatibili in materia erotica, e Adriano, conduttore di una tv catanese. Una commedia “vintage”, con le classiche gag piene di doppi sensi.

Green Book, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Regia di Peter Farrelly. Un film con Viggo Mortensen e Mahershala Ali. Nel 1962, dopo la chiusura di uno dei migliori club di New York in cui lavorava, Tony Vallelonga (detto Tony Lip, per la sua capacità oratoria) deve a tutti i costi trovare un lavoro per mantenere la sua famiglia. Accetta, quindi, di lavorare per il pianista afroamericano Don Shirley e decide di seguirlo in tour nel sud degli Stati Uniti, dove - nonostante il grande successo riscosso - subisce vessazioni e violenze a causa dei forti pregiudizi contro i neri ancora vigenti nella zona. Ambientato nell’America degli anni ’60, ispirato dalla storia vera del padre di Nick Vallelonga, tra gli sceneggiatori della pellicola. “Green book” ha vinto tre premi Oscar e tre Golden Globe.

Soap opera, ore 21 su Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2014 per la regia di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, Ricky Memphis, Cristiana Capotondi e Diego Abatantuono. A poche ore dal capodanno si incroceranno le storie emotive, di amore e odio, dei bizzarri residenti di un palazzo. Un film divertente, stralunato, per una serata insieme a tutta la famiglia.

Bibi e il segreto della polvere magica, ore 21 su Sky Cinema Family

Film commedia del 2004 per la regia di Franziska Buch, con Sidonie von Krosigk, Marie-Louise Stahl, Corinna Harfouch e Katja Riemann. Bibi, ragazzina curiosa di magia, passa troppo tempo a esercitarsi nella stregoneria e troppo poco a studiare. Per rimediare ai suoi brutti voti, deve passare le vacanze estive in un austero collegio nel castello di Altenberg, dove legherà con Elea, compagna di classe su una sedia a rotelle.

Fast & Furious 8, ore 21:10 su Premium Cinema

Film del 2017 per la regia di F. Gary Gray, con Vin Diesel, Dwayne Johnson, Charlize Theron, Helen Mirren, Jason Stratham e Michelle Rodriguez. Dom e Letty sono in luna di miele mentre Brian e Mia si sono ritirati dai giochi. Tutti sembrano aver ripreso la loro vita regolare, quando una donna misteriosa seduce Dom e lo introduce in un mondo criminale che non gli lascia scampo – costringendoli ad affrontare nuove prove senza limiti. Da Cuba a New York, il gruppo attraverserà il globo mordendo l’asfalto per riportare a casa colui che li ha resi una famiglia.

Due Gran Figli di… ore 21:05 su Premium Cinema +24 HD

Regia di Lawrence Sher. Un film con Owen Wilson, Ed Helms, J.K. Simmons, Katt Williams, Terry Bradshaw, Ving Rhames. I fratelli gemelli Kyle e Peter sono molto diversi. Alla festa per il nuovo matrimonio di mamma scopriranno che lei aveva mentito sull'identità del loro vero padre, i due partiranno insieme alla ricerca del genitore. Convinti di trovarlo facilmente a Miami, dovranno invece ripercorrere a ritroso le avventure sessuali della loro disinvolta madre. Una commedia on the road.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV