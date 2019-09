Io, Leonardo: il trailer del film

Il 2 ottobre giunge in sala Io, Leonardo, ritratto al di fuori dei canonici schemi di una delle figure più illustri del panorama storico italiano. Il regista messicano Jesus Garces Lambert ha esplicato la propria idea nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto. Ha sottolineato come nell’immaginario generale Leonardo da Vinci sia un uomo anziano, dalla lunga barba e dal passo cadenzato. Questa pellicola invece lo mostrerà giovane, nel fiore degli anni, il che spiega la scelta di Luca Argentero come protagonista.

Io, Leonardo: la trama

Una narrazione particolare quella offerta da Io, Leonardo. Un vero e proprio viaggio nella mente dell’artista e dell’uomo, con lo stesso protagonista chiamato a scoprire se stesso, muovendosi tra i momenti più significativi della sua vita. Lo scienziato, l’inventore e l’artista esprimono liberamente il genio di un uomo grandioso e dalle mille sfaccettature.

Entrando in sala il pubblico avrà modo di acquistare il biglietto per una mostra a dir poco unica. Dall’altra parte di una finestra sarà infatti possibile ammirare una fedele riproduzione di Leonardo, intento a porre sé sotto la lente d’ingrandimento. L’uomo che meglio di tutti ha saputo incarnare lo spirito del Rinascimento mette piede in una Camera Oscura. Qui ha modo di incontrare suoi allievi, uomini dal grande potere e artisti di vario genere.

Io, Leonardo: il cast

Assoluti protagonisti di questa pellicola sono Leonardo e la voce narrante che lo guida nel suo percorso d’esplorazione interiore. Il primo è interpretato da Luca Argentero, attore classe 1978 che ha dato inizio alla propria carriera al cinema nel 2006, recitando ne Il quarto sesso. Francesca Comencini lo ha voluto nello stesso anno nel suo A casa nostra, anche se è innegabile come il suo primo grande successo sia stato Saturno contro, diretto da Ferzan Ozpetek, al fianco di Pierfrancesco Favino. La sua filmografia si compone principalmente di commedie e film romantici. Non mancano però all’appello pellicole drammatiche e altre sperimentali, almeno per il panorama nostrano. Basti pensare a Copperman di Eros Puglielli. Sul fronte delle collaborazioni internazionali, Argentero ha avuto modo di recitare al fianco di Julia Roberts in Mangia, prega, ama.

Il narratore invece, colui che farà da Virgilio nel lungo viaggio interiore di Leonardo, è un volto storico del cinema italiano, o per meglio dire una voce. Si tratta di Francesco Pannofino, attore e doppiatore classe 1958. È Luciano De Crescenzo che lo fa esordire al cinema. É il 1995 e il film è Croce e delizia. Poco più di 30 le produzioni cui ha preso parte nel corso degli anni, incrociando diverse volte sul set Luca Argentero, da Lezioni di cioccolato a Diverso da chi?. Alquanto ampio anche il suo impegno in televisione, tra fiction e film. Ottima la sua interpretazione in Nero Wolfe, anche se il grande pubblico non può che ricordarlo come il René Ferretti di Boris, giunto anche in sala nel 2011. In Io, Leonardo presta la propria voce, come fatto in passato con Denzel Washington, George Clooney, Antonio Banderas e altri volti celebri di Hollywood di cui è il doppiatore ufficiale.