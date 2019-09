Io, Leonardo: la recensione del film con Luca Argentero

Luca Argentero è Leonardo Da Vinci

“Spinto dalla mia insaziabile curiosità, giunsi all’entrata di una grande caverna e subito sentii in me paura e desiderio. Paura per le tenebre intorno a me e desiderio di scoprire le meraviglie che esse celavano.” Sono queste le parole che ci introducono nell’universo di Leonardo da Vinci, uno dei più grandi geni dell’umanità. Artista, scienziato, inventore, Leonardo è più grande di qualsiasi definizione. Un uomo dai confini indefiniti, misteriosi, inafferrabili. Sicché il film sceglie di raccontare Da Vinci attraverso un viaggio nella sua mente. Non a caso l’opera si intitola Io, Leonardo, perché, come scriveva Arthur Rimbaud, “l’io è un altro.” In un’epifania di immagini, parole, disegni, invenzioni, esploriamo i ricordi, gli spazi, le memorie leonardesche.

In punta di piedi, accompagnati dalla voce narrante di Francesco Pannofino, abbiamo l’occasione di poter visitare la camera oscura dei pensieri di Leonardo, il tempio delle sue ossessioni. Certo, sono luoghi senza tempo, perché per citare un altro genio, ovvero Albert Einstein: “la distinzione tra passato, presente e futuro è solo un'illusione ostinatamente persistente”. Cosi, nel film Leonardo resta sempre uguale a se stesso. Un affascinante ed elegante uomo di 35 anni dai lunghi capelli ondulati, Luca Argentero con pudore e misura interpreta l’artista, incorniciato dalle luci dell’anima create da Daniele Ciprì.I fallimenti come la gigantesca statua equestre per Ludovico Il Moro, mai realizzata, e l’affresco della battaglia di Anghiari dissolto nell’oblio, convivono con la creazione dell’Uomo Vitruviano e la genesi dell’Ultima Cena (forse la sequenza più potente e suggestiva di tutto il film) grazie anche al montaggio sapiente di Valentina Corti. Cecilia Gallerani (Angela Fontana) la celebre dama con l’ermellino, si alterna al Salai, ossia Gian Giacomo Caprotti, l’amato discepolo, il fascinoso ed efebico “mascalzoncello” che presterà le sue fattezze per il celebre ritratto di San Giovanni Battista.

Io, Leonardo, un film originale e innovativo

Ma più che la mera cronologia di una vita straordinaria, ciò che colpisce di Io Leonardo è l’approccio originalissimo e coinvolgente. Grazie a una certosina fedeltà storica che ritroviamo nei costumi, nelle acconciature, negli oggetti di scena, nei dialoghi di Leonardo (ricavati dai suoi scritti autografi, in particolare dal Trattato della Pittura) prendono vita, si animano le invenzioni e i disegni leonardeschi. In questo senso la ricostruzione delle sale dell’asse del Castello sforzesco risulta davvero meravigliosa e impressionante.

Tuttavia, lo sguardo sempre attento e sensibile del regista Jesus Garces Lamber (già autore dell’ottimo Caravaggio - L’Anima e il sangue) ci offre una visione dell’uomo Leonardo, oltre che dell’artista. Un essere sempre in movimento: uno scienziato che più conosce e più vorrebbe conoscere. Un individuo alla ricerca della pace interiore, perennemente scisso tra ragione e sentimento, parimenti a quella sequenza in cui viene sezionato un bulbo oculare, forse, un omaggio al surrealista Un Chien Andalou. Perché Leonardo Da Vinci è un figlio mai riconosciuto dal padre, il notaio Ser Piero d’Antonio. Un bambino che nei suoi appunti ricorderà la madre Caterina, solo nell’elenco delle spese sostenute per la sua sepoltura. Un uomo, in grado di vivere e soprattutto di sopravvivere in compagnia di un’assenza. Un cuore in tempesta come il famoso disegno leonardesco raffigurante un Uragano con enormi getti d’acqua che travolge cavalieri e alberi.

Insomma, Io, Leonardo è un film misterioso e affascinante come il sorriso della Gioconda. Un’opera che, per l’appunto gioca con la paura e con il desiderio. Fear and Desire che non a caso è il titolo del primo film di Stanley Kubrick. In fondo tutti i geni hanno qualcosa in comune.

