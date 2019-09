Nel 2019 il Re Mida del cinema ha il volto di Brad Pitt: l'attore ha messo a segno, a poche settimane di distanza uno dall’altro, importanti incassi al botteghino prima con C’era una volta a Hollywood, poi con Ad Astra. E c’è già chi lo dà per certo fra i nomi candidati al prossimo Oscar.

Che ne pensa Brad Pitt? L’attore sceglie di stare lontano dai riflettori: non promuoverà la sua candidatura all'Oscar. “Mi asterrò. Non si sa mai, è bello quanto estraggono il tuo nome. Ma lo scopo di un film - dice alle pagine dell’Entertainment Weekly - è essere visto dal pubblico, parlare alle persone nel presente e nel futuro. Trovo il dare la caccia ai premi un disservizio alla purezza della narrazione e una cosa inquietante su cui focalizzarsi”.

Insomma, il fine ultimo di un attore non è certo quello di ricevere la statuetta più ambita di Hollywood. Quello, al limite, è un puro effetto collaterale… E a dirla tutta, la soddisfazione di stringere fra le mani un Oscar, Brad Pitt se l’è già tolta nel 2014 con 12 anni schiavo. Anche se, tecnicamente, il riconoscimento è andato alla pellicola premiata come Miglior film, più che all’attore. Pitt vanta anche tre nomination: una come Miglior attore non protagonista per L'esercito delle 12 scimmie e due come miglior attore protagonista per Il curioso caso di Benjamin Button nel 2009, e per L'arte di vincere tre anni più tardi.

Quel che è certo è che Brad Pitt ha tutte le carte in regola per concorrere al premio, entrambi gli ultimi ruoli che ha interpretato sul grande schermo valgono almeno una menzione, a detta della critica di settore. Prendiamo il film di Quentin Tarantino: in C’era una volta a Hollywood, Pitt è Cliff Boothe, stutman di professione, che si ritrova a recitare al fianco dell’amico Leonardo Di Caprio. Il box office parla chiaro: quasi 357 milioni di incasso, 41 milioni dei quali solo nel weekend di esordio. Ad Astra, a quota 89 milioni di bigliettoni, è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia (LA RECENSIONE) ed è appena arrivato in Italia.

