La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 29 settembre, in TV su Sky. Thriller, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Conspiracy – La cospirazione, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Debutto alla regia di Shintaro Shimosawa, con Al Pacino, Anthony Hopkins, Josh Duhamel. Ben Cahill è un giovane e ambizioso avvocato che si ritrova coinvolto in un delicato intrigo di potere tra Arthur Denning, un corrotto manager farmaceutico, e Charles Abrams, uno dei soci del suo studio legale. Quando il caso prende una svolta pericolosa, l'uomo deve cercare di scoprire la verità prima di perdere tutto. Un legal thriller di complotti, che indaga i limiti e i confini morali delle persone.

La preda perfetta, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Regia di Scott Frank. Un film con Liam Neeson, Dan Stevens, David Harbour, Boyd Holbrook, Adam David Thompson. Matt Scudder, ex poliziotto diventato investigatore privato, si aggira per New York fra incontri degli alcolisti anonimi e scontri con i trafficanti di droga. Uno di questi, Kenny Kristo, sceglie di ingaggiare Matt perché lo aiuti a trovare i sadici psicopatici che hanno rapito, torturato e ucciso sua moglie. Inizia così una caccia all'uomo in cui il confine tra bene e male diventa sempre più labile, il fine giustifica i mezzi e la legalità è l'ultima delle preoccupazioni. Un thriller avvincente, con grande cura dell’immagine.

Blow out, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Thriller diretto da Brian de Palma, con protagonisti John Travolta, Nancy Allen e John Lithgow. Jerry è un tecnico del suono che, una notte, salva Sally da un incidente automobilistico avuto insieme al governatore, candidato alle presidenziali, il quale però perde la vita. Ascoltando l’audio dell’incidente, Jerry si rende conto di avere davanti un omicidio politico, ma all’inizio nessuno gli crederà. Ecco dunque che ha inizio un’investigazione privata, con l’aiuto di Sally. Verità inafferrabili per John Travolta in un thriller di Brian De Palma.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Un amore sopra le righe, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di Nicolas Bedos. Un film con Doria Tillier, Nicolas Bedos, Denis Podalydès, Antoine Gouy, Christiane Millet. Il famoso scrittore Victor Adelman muore. Un giornalista va a trovare la vedova, Sarah Adelman. Comincia allora il racconto di una storia d'amore movimentata, attraverso 45 anni di vita di coppia. Un film che racconta un amore “irreversibile”, tra passioni, tradimenti, separazioni e riconciliazioni di una vita a due.

Sicilian ghost story, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, con Julia Jedlikowska, Gaetano Fernandez, Corinne Musallari, Andrea Falzone, Federico Finocchiaro. Luna è una giovanissima ragazza che frequenta Giuseppe, suo compagno di classe. Tuttavia, i genitori di lei si oppongono al rapporto tra i due, in quanto sostengono che il padre del ragazzo sia un mafioso, fino a quando il ragazzo non scompare misteriosamente. Suo padre, Santino di Matteo, è infatti un ex-mafioso e collaboratore di giustizia che, per vendetta, si vede portare via il figlio, rapito nel 1993 e successivamente sciolto nell’acido al principio del ‘96. La pellicola si ispira a uno dei fatti di cronaca nera che ha segnato l’Italia degli anni Novanta e continua ancora oggi a far discutere. “Sicilian ghost story” ha vinto il premio come miglior sceneggiatura non originale ai David di Donatello 2018.

The Untouchables - Gli intoccabili, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film diretto da Brian de Palma, con Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro, Andy Garcia. Durante gli anni del proibizionismo, l’agente del Ministero del Tesoro americano Elliott combatte il crimine nella speranza di poter un giorno incastrare Al Capone. Per perseguire questo obiettivo, metterà in piedi una squadra non ufficiale di agenti “intoccabili”. Un film brillante, da non perdere per nessun motivo.

Everest, ore 21:15 Premium Cinema

Film diretto da Baltasar Kormákur, con Jake Gyllenhaal, Jason Clarke, Keira Knightley, John Hawkes, Josh Brolin, Emily Watson, Robin Wright. Il film ripercorre le vicende di un gruppo di scalatori che il 10 maggio del 1996 si avventura sull’Everest, nel tentativo di raggiungere la vetta della montagna più alta del mondo. Una violenta tempesta, però, li inghiotte in una delle tormente più feroci mai raccontate dall’uomo. Un ottimo film, da vedere.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

The last days, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Regia di David e Àlex Pastor. Un film con Quim Gutiérrez, José Coronado, Marta Etura, Leticia Dolera, Mikel Iglesias. Una misteriosa epidemia colpisce l'intero pianeta Terra. Le persone sviluppano una fobia per gli spazi aperti che porta immediatamente alla morte. In tutto questo, Marc si mette alla ricerca della fidanzata Julia, senza mai uscire all'aperto. Un film apocalittico, fantahorror spagnolo pluripremiato in patria.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Dragon Trainer, ore 21:00 Sky Cinema Family

Delizioso film d’animazione di Dean DeBlois, Chris Sanders. In un villaggio di grandi e forzuti vichinghi, Hiccup è secco e inadatto al combattimento, con una spiccata passione per la costruzione di macchinari. Si ritroverà ben presto a scoprire che i draghi non sono terribili nemici da combattere e accenderà la miccia del possibile cambiamento. Un film da vedere con tutta la famiglia, per una serata divertente e piacevole.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Lionheart – Scommessa vincente, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film di Sheldon Lettich, con Jean-Claude Van Damme, Deborah Rennard, Harrison Page, Lisa Pekilan, Brian Thompson. Arruolato nella Legione Straniera, Lyon diserta e vola a Los Angeles per salvare il fratello nei guai con alcuni trafficanti di droga, ma lo trova morto. Mentre cognata e nipotina lo ritengono responsabile dell’accaduto, il disertore combatte contro un’imbrogliona del mondo del kickboxing e due tipacci della Legione che vogliono riportarlo indietro. Un cult del cinema action con Jean-Claude Van Damme.

American Sniper, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film di Clint Eastwood, con Bradley Cooper, Sienna Miller, Luke Grimes, Jake McDorman. Il cecchino Chris Kyle viene inviato in Iraq con lo scopo di proteggere i suoi alleati. Grazie alla sua precisione straordinaria, riuscirà a salvarli in innumerevoli occasioni: questa sua professionalità lo renderà anche uno degli obiettivi primari del nemico. Un film da vedere, tratto dalla storia vera del soldato divenuto eroe Chris Kyle, raccontata in accezione western dal maestro Eastwood.

Film commedia da vedere stasera in TV

Moonlight & Valentino, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di David Anspaugh. Un film con Whoopi Goldberg, Kathleen Turner, Elizabeth Perkins, Gwyneth Paltrow, Jon Bon Jovi. La storia di una donna che dopo aver perso il marito in un tragico incidente, trova conforto nella migliora amica Silvie, nella sorella Lucy e nella matrigna Alberta. Da una commedia di Ellen Simon, figlia del grande Neil.

Forever Young, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia italiana di Fausto Brizzi, con Fabrizio Bentivoglio, Sabrina Ferilli, Teo Teocoli, Stefano Fresi, Pasquale Petrolo. Giorgio è un cinquantenne con una fidanzata che potrebbe essere sua figlia. Diego è un dj ultracinquantenne, dipendente di Giorgio, che deve fare largo ad un millennial forte dei suoi milioni di "mi piace". Angela è una quarantottenne divorziata che, un po' a sorpresa, si ritrova coinvolta in una relazione con un diciannovenne, prima di scoprire che il ragazzo è il figlio della sua amica cougar. Franco è un ultrasessantenne che pratica tutti gli sport in maniera ossessiva, in perenne corsa contro il tempo che passa. La smania senza pace dell’eterna giovinezza.

What women want - Quello che le donne vogliono, ore 21:15 Premum Cinema Emotion

Film di Nancy Meyers, con Mel Gibson, Valerie Perrine, Helen Hunt, Alan Alda, Marisa Tomei. Un pubblicitario di successo e sciupafemmine incallito si ritrova improvvisamente a leggere nella mente delle donne. Una pellicola divertente e rilassante, intramontabile commedia romantica per una serata da trascorrere a casa con la famiglia o gli amici.

Ted 2, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Seth MacFarlane. Un film con Mark Wahlberg, Amanda Seyfried, Seth MacFarlane, Liam Neeson, Morgan Freeman. In crisi con sua moglie Tami-Lynn, Ted pensa bene di avere un figlio con lei, sperando che un nuovo nato possa riavvicinarli. Per farlo dovrà ricorrere all'inseminazione artificiale, dopo diverse richieste e tentativi di aggiudicarsi del seme "famoso", la scelta del donatore ricadrà sull'amico di una vita: John. Sequel molto divertente del fortunatissimo “Ted”. Un film dissacrante e politicamente scorretto, per una serata di divertimento assoluto.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

King Arthur: Il potere della spada, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film di Guy Ritchie, con Charlie Hunnam, Jude Law, Katie McGrath, Annabelle Wallis, Eric Bana, Aidan Gillen. Una pellicola d'avventura ispirata a "Le Morte d'Arthur" di Thomas Mallory pubblicato nel 1485. Film da vedere, la vicenda di re Artù resta sempre ricca di fascino per tutti gli amanti del genere avventura-fantasy.

