Film commedia da vedere stasera in TV

No Escape – Colpo di stato, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Thriller americano del 2015 per la regia di Joh Erick Dowdle, con Owen Wilson, Pierce Brosnan, Lake Bell, Sterling Jerins, Claire Geare, Byron Gibson, Damian Mavis e Russell Geoffrey Banks. Una famiglia Americana si trasferisce nel Sud-Est Asiatico, dove si troverà coinvolta in un violento colpo di stato, durante il quale alcuni spietati ribelli attaccheranno la città in cui vivono.

Benvenuti a Marwen, ore 21:15 su Sky Cinema Due

“Benvenuti a Marwen” è un film di Robert Zemeckis, con Steve Carell, Leslie Mann e Diane Kruger, La pellicola racconta la storia di Mark Hogancamp, artista e fotografo che ha perso la memoria e ha inventato un modo originale per ricordare la sua vita. Il protagonista mette in scena nel proprio prato le gesta di un suo alter ego di nome Hogie in un fittizio villaggio belga, durante la Seconda Guerra Mondiale. La creazione artistica come terapia e la fuga nella trasfigurazione fantastica della vita come rimedio ai disturbi dovuti allo stress post-traumatico.

Giù le mani dalle nostre figlie, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Commedia americana del 2018 per la regia di Kay Cannon, con Leslie Mann, John Cena, Ike Barinholtz, Kathryn Newton e Gideon Adlon. Tre ragazze adolescenti si ripromettono di perdere la verginità durante il ballo di fine anno: i genitori, venuti a conoscenza di questo pazzo accordo, faranno di tutto per impedirlo. Un film esilarante.

Questi fantasmi, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Commedia italiana del 1967 per la regia di Renato Castellani, con Sophia Loren, Vittorio Gassman, Mario Adorf e Aldo Giuffrè. Lui crede nei fantasmi, ma l’amante della moglie è un uomo in carne ed ossa. Con un espediente senza precedenti, il protagonista riesce a salvare la faccia e l’amore. Un film da non perdere.

Momenti di trascurabile felicità, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Commedia italiana del 2019 per la regia di Daniele Luchetti, con Pierfrancesco Diliberto, Renato Carpentieri, Thony, Francesco Giammarco e Angelica Alleruzzo. A Paolo viene concesso, dopo la sua morte, di tornare a casa per un’ora e 32 minuti di bilanci. Avrà tempo di fare i conti con le cose importanti della propria vita, o gli torneranno in mente solo momenti di trascurabile felicità?

Figli delle stelle, ore 21:05 su Premium Cinema +24 HD

Nel pieno stile della commedia italiana, un film del 2010 diretto da Lucio Pellegrini, con Fabrizio Bentivoglio, Claudia Pandolfi, Edoardo Gabbriellini, Giorgio Tirabassi e Paolo Sassanelli. Un precario “cronico”, un giovane portuale di Marghera, un ricercatore universitario un po' stagionato, un’insicura giornalista tv ed un uomo appena uscito di galera, delusi dalla loro vita, decidono di passare all’azione e rapire un ministro. La convivenza tra gli improbabili rapitori e l’incredulo politico condurrà ad un’esilarante e surreale fuga tra le splendide montagne della Valle d'Aosta.

Undercover Brother, ore 21:05 su Premium Cinema Comedy

Commedia americana del 2002 per la regia di Malcolm D. Lee, con Eddie Griffin, Christ Kattan, Denise Richards e Aunjanue Ellis. Anton è un “coloured” in apparenza timido e sprovveduto. In realtà, è un coraggioso agente di un’associazione clandestina di afro-americani il cui scopo è proteggere l’etnia da una grande minaccia: The Man.

Lo stagista inaspettato, ore 21:05 su Premium Cinema Emotion

Regia di Nancy Meyers. Un film con Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo, Anders Holm, JoJo Kushner, Andrew Rannells. Ben, pensionato settantenne e vedovo, non riesce a rimanere senza amore né lavoro. Decide così di ripartire dalla gavetta, approfittando di un programma di stagisti senior promosso da un e-commerce di abbigliamento. A Ben viene assegnato il ruolo di assistente della fondatrice dell'azienda, Jules, più giovane di lui di 40 anni. L’intesa tra De Niro e la Hathaway è perfetta e il risultato è una commedia molto simpatica e gradevole.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Viaggio nell’isola dei dinosauri, ore 21 su Sky Cinema Family

Film d’avventura del 2014, diretto da Matt Drummond, con Darius Williams, Kate Rasmussen e Joe Bistaveous. Luca ha tredici anni e, dopo una vacanza indimenticabile, si ritrova in un mondo a lui sconosciuto, popolato da navi fantasma e creature preistoriche fantastiche. Qui incontra Kathryn Rose, una bella ragazza che abita questa terra dagli anni ’50. I due si metteranno in viaggio per trovare la strada di casa, mettendo in luce importanti segreti che cambieranno il loro futuro.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Flatliners – Linea Mortale, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Regia di Niels Arden Oplev. Un film con Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev, James Norton, Kiersey Clemons, Kiefer Sutherland. Cinque studenti di medicina del Trinity Emmanuel Medical Center si avventurano in un esperimento audace ma pericoloso. L'idea è dell'ambiziosa studentessa Courtney Hall che riunisce i suoi compagni in un laboratorio del seminterrato dell'università: ognuno di loro a turno si stende sul lettino lasciando che gli altri gli fermino il cuore. In quella breve ma angosciante esperienza di premorte, anche i più scettici assistono agli effetti del risveglio delle funzioni cerebrali oltre alle potenzialità della scoperta scientifica. Ma nessuno considera le controindicazioni. L'equilibrio tra realtà e finzione sorretto dalla suspense del thriller finisce per spezzarsi nella monotonia di una sceneggiatura ripetitiva.

Darkest Minds, ore 21 su Sky Cinema Action

Film americano del 2018 per la regia di Jennifer Yuh, con Amanda Stenberg, Harry Dickinson, Skylan Brooks, Miya Cech, Mandy Moore. La sedicenne Ruby Daly non avrebbe mai pensato di poter sopravvivere alla piegata che ha ucciso il 98% dei bambini americani. Insieme a lei, tutti coloro che ce l’hanno fatta hanno ottenuto poteri sovrannaturali. Ruby è considerata pericolosa e viene spedita in un campo di suoi simili, da dove la sua vita cambierà per sempre.

Il sesto giorno, ore 21:05 su Premium Cinema Energy

Un film di Roger Spottiswoode. Con Robert Duvall, Arnold Schwarzenegger, Tony Goldwyn, Michael Rapaport, Sarah Wynter. Un'organizzazione con a capo un potente miliardario comincia segretamente a clonare le persone che ha precedentemente ucciso. Adam Gibson viene clonato, per errore, ancora in vita e vede la sua copia vivente. Diventa un testimone pericoloso da eliminare al più presto. Un film coinvolgente, con numerosi effetti speciali e una storia che forse andava sviluppata maggiormente.

Film romantici da vedere stasera in TV

Cocktail, ore 21 su Sky Cinema Romance

Film romantico del 1988, diretto da Long Ching Herman Yau, con Candy Lo, Eric Kot, Bobo Chan, Lawrence Cheng e Wing Yin Cheung. Dopo aver lasciato l’esercito, il giovane ambizioso Brian Flanagan cerca un lavoro a New York. Senza una specializzazione, trova soltanto un lavoro part-time come Barman. Il boss Douglas Koglan inizia a introdurlo nei segreti del mestiere e ben presto il duo diviene la più famosa coppia di barman di Manhattan. Spinto dall’inatteso successo, Brian inizia a pensare di aprire un proprio locale e, per metter da parte i soldi necessari, si trasferisce in Giamaica dove la professione è ben retribuita. Qui si innamora di Jordan, una giovane attraente artista americana. Ma Brian non è insensibile al fascino femminile e si metterà nei guai.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Chiudi gli occhi, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film americano del 2016 per la regia di Marc Forster, con Jason Clarke, Blake Lively, Kaitlin Orem e Wes Chatham. Gina e James hanno un matrimonio quasi perfetto. Lei è cieca sin da quando era bambina e dipende da lui, che la aiuta a vedere il mondo. Nonostante questo, i due vivono una vita idilliaca. Quando a lei viene offerta la possibilità di un trapianto, e riacquisterà la vista, tutto cambierà: la ritrovata indipendenza di Gina metterà in discussione una relazione durata anni.

Monster, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film americano del 2003 per la regia di Patty Jenkins, con Charlize Theron, Christina Ricci, Bruce Dern. Aileen Wuornos, che si mantiene prostituendosi, commette il suo primo omicidio per legittima difesa. La vittima è un cliente che l’ha massacrata di botte e ha tentato di stuprarla. La violenza subita scatena in lei una reazione a catena che la spinge a commettere nuovi omicidi. L’unica speranza è Selby, amore della sua vita.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Chips, ore 21:05 su Premium Cinema

Film d’azione americano del 2017 per la regia di Dax Shepard, con Dax Shepard, Michael Pena, Kristen Bell, Rosa Salazar, Adam Brody e Jessical McNamee. Jon Baker e Franck Poncharello sono appena entrati nella California Highway Patrol di Los Angeles: pur essendo molto diversi tra loro, insieme formeranno una squadra formidabile in un’avventura come non l’avevate mai vista.

Nessuno mi può giudicare, ore 21 Comedy Central

In “Nessuno mi può giudicare” di Massimiliano Bruno, commedia premiata col Nastro d’Argento, Anna Foglietta è Eva, una escort a cui Alice (Paola Cortellesi) si rivolge quando la sua vita dorata al fianco del marito imprenditore e del figlio di 9 anni va in frantumi. Rimasta vedova, e costretta ad abbandonare la sua vita agiata con tre domestici e tanti lussi, Alice va a vivere in un quartiere popolare ma deve racimolare soldi per pagare i debiti lasciati dal marito: l’unica soluzione è imitare Eva, che diventerà per lei una mentore ma soprattutto un’amica. Per la Foglietta, è il film della consacrazione.

