Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 20 settembre

Film d’azione da vedere stasera in TV

Un uomo tranquillo, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film d’azione del 2019 diretto da Hans Petter Moland, con Liam Neeson, Tom Bateman, Tom Jackson, Emmy Rossum, Laura Dern, John Doman. Nels è un uomo con una vita serena che guida uno spazzaneve in Colorado. La sua vita viene bruscamente sconvolta dalla morte del figlio Kyle, liquidata dalle autorità come un'overdose di eroina, e invece causata da una gang di spacciatori di droga. Da quel momento Nels avrà come unico obiettivo di punire i colpevoli. Liam Neeson in una storia di vendetta, remake del film norvegese “In ordine di sparizione”.

Giorni di tuono, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione del 1990 per la regia di Tony Scott, con Nicole Kidman, Tom Cruise, Robert Duvall, Randy Quaid. Cole è un giovane scapestrato, pilota di auto da corsa. Entra nella scuderia di un anziano saggio meccanico che gli fornisce un prototipo, e dopo le prime incomprensioni iniziano a fare team. Un grave incidente lo getta però in coma, ma Cole si riprende e vince, anche grazie a una conturbante neurologa. Un film di corse automobilistiche.

San Andreas, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Brad Peyton. Un film con Dwayne Johnson, Alexandra Daddario, Art Parkinson, Colton Haynes, Carla Gugino. All'indomani di un fortissimo terremoto in California, il pilota di un elicottero dei soccorsi decide di intraprendere un rischioso viaggio attraverso lo Stato per tentare di salvare sua figlia. Un film catastrofico che si allaccia alla storia di un’epopea privata e familiare. Con “The Rock”, Dwayne Johnson.

Film biografici da vedere stasera in TV

Red Joan, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film diretto da Trevor Nunn, con Judi Dench, Sophie Cookson, Stephen Campbell Moore, Tom Hughes. Le controverse vicende della vita di Melita Norwood, la spia britannica più longeva del KGB che lavorò per i sovietici per circa 40 anni, dagli anni '30 alla "pensione" nel 1972. Un'incredibile storia vera che prima ha ispirato il romanzo, ricco di elementi di finzione, “La ragazza del KGB” di Jennie Rooney e poi è stata portata sul grande schermo dal regista Trevor Nunn.

Film commedia da vedere stasera in TV

Matrimonio all’italiana, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Regia di Vittorio De Sica. Un film con Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Aldo Puglisi, Tecla Scarano, Marilù Tolo, Gianni Ridolfi. Filumena Marturano è una giovanissima prostituta e Don Domenico Soriano è un signorotto benestante. I due si incontrano durante un bombardamento in una casa di tolleranza e l'uomo, intenerito e affascinato, fa di lei la sua amante per anni. Ma Filumena non si accontenta e, un giorno, finge la morte per farsi sposare in extremis. Scoperta la beffa, stupirà nuovamente il consorte con una notizia che lo riguarda da molto vicino. L’adattamento cinematografico della briosa commedia “Filumena Marturano" di Eduardo de Filippo.

Return to me, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Bonnie Hunt. Un film con David Duchovny, Minnie Driver, James Belushi, Robert Loggia, Carroll O'Connor. Un uomo, rimasto da poco vedovo a causa di un incidente stradale, si innamora di una donna, ex malata di cuore, che ha appena subito un intervento: nessuno dei due sa che il cuore della donna è quello che è stato donato dalla moglie dell'uomo. Come recita il claim del poster: “una commedia che va dritta al cuore”.

Un microfono per due, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Todd Louiso. Un film con Jason Schwartzman, Ben Stiller, Anna Kendrick, Ebon Moss-Bachrach, Zachary Booth. Lo stimato insegnante di canto Professor Gribble promette il successo all'ex studente Marc Pease ma non mantiene la parola data. Una commedia per una serata in relax.

I babysitter, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film di Giovanni Bognetti, con Francesco Mandelli, Paolo Ruffini, Andrea Pisani, Simona Tabasco, Davide Pinter, Diego Abatantuono. Andrea, nel giorno del suo trentesimo compleanno, viene incaricato di fare da babysitter al figlio del suo capo. Ma le conseguenze saranno devastanti. Trasposizione letterale della commedia francese “Babysitting”, è un film da vedere per trascorrere una serata di divertimento con tutta la famiglia.

No problem, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film diretto e interpretato da Vincenzo Salemme, con Giorgio Panariello, Sergio Rubini, Aylin Prandi, Iaia Forte. Arturo Cremisi è (o, meglio, era) il protagonista di una soap opera dal titolo "Un bambino a metà". Federico, il bambino che interpreta il ruolo di suo figlio, gli ruba costantemente la scena grazie anche agli appoggi di cui gode la madre Barbara. Sul set la tensione è alle stelle ma la situazione si complica all'estremo quando negli studi di registrazione giunge il piccolo Mirko che, avendo perso il padre e vivendo con una madre sempre in tensione, si è identificato nel protagonista della soap e ha deciso che Arturo è il padre che gli manca. Un’irresistibile commedia che fa riflettere sui miti della società attuale.

Film fantastici da non perdere stasera in tv

Hook - Capitan Uncino, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film fantastico del 1991, diretto da Steven Spielberg con un cast d’eccezione composto da Dustin Hoffman, Julia Roberts, Robin Williams, Maggie Smith, Bob Hoskins. La famosa favola della Walt Disney “Peter Pan” viene portata sul piccolo schermo con persone vere e non in cartoni animati. Una pellicola ideale per grandi e piccoli, per una serata da trascorrere in famiglia.

Film horror da vedere stasera in TV

The Strangers - Prey at night, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film horror del 2018 diretto da Johannes Roberts, con Christina Hendricks, Martin Henderson, Bailee Madison, Lewis Pullman, Emma Bellomy. Cindy e Mike decidono di portare i due figli in vacanza in una località sperduta fra i boschi, dove abitano dei loro parenti. Appena arrivati, bussa alla loro porta una ragazza che chiede di Tamara, ma viene allontanata da Cindy, convinta che si tratti di un errore. Questo episodio dà il via a un vero e proprio bagno di sangue. Per riuscire a uscire indenni da questa notte da incubo, i vari componenti della famiglia dovranno fare affidamento a tutte le proprie risorse. Il sequel della pellicola “The Strangers”, arrivato a dieci anni di distanza dal primo capitolo.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Gifted Hands - Il dono, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Diretto da Thomas Carter, con Cuba Gooding Jr. e Ele Bardha. “Gifted Hands - Il dono” racconta la storia vera di Benjamin Carson: ragazzo con problemi di apprendimento a scuola, crescendo riesce a superare gli ostacoli che la vita gli pone davanti diventando un rinomato neurochirurgo, tra i più famosi al mondo. Film molto intenso ed emozionante.

L’Eroe, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film 2019 diretto da Cristiano Anania, con Salvatore Esposito, Marta Gastini, Vincenzo Nemolato, Enrica Guidi e Cristina Donadio. Giorgio è un giornalista di provincia, declassato per aver osato ostacolare alcuni poteri e costretto a lavorare in un piccolo giornale per non rischiare il licenziamento. Proprio nella cittadina in cui si trasferisce, però, avviene un evento clamoroso: il rapimento della nipote di un’importante imprenditrice locale. Protagonista di un film dal carico psicologico e sociale stimolante è Salvatore Esposito (“Gomorra – La serie”).

Asher, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Michael Caton-Jones. Un film con Famke Janssen, Jay Hieron, Blake Perlman, Marta Milans, David Wohl, Ron Perlman. Asher, un membro del Mossad, diventa un killer su commissione a New York. Durante un lavoro andato storto, conosce Sophie. Nasce un sentimento, ostacolato dal passato dell'uomo. Film in prima visione TV, venerdì 20 settembre alle ore 21:15 su Premium Cinema.

Maria Maddalena, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Un film del 2018 di Garth Davis, con Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor, Tahar Rahim. Maria Maddalena è una giovane donna alla ricerca di una nuova vita, costretta dal destino a sfidare la sua famiglia, molto tradizionale, e aderire a un nuovo movimento religioso guidato da Gesù di Nazareth: solo in lui sarà in grado di trovare se stessa, in un emozionante viaggio spirituale che la condurrà fino a Gerusalemme. Un film intenso e teatrale che esplora, con delicatezza e talento, la storia della biblica Maria Maddalena.

Film thriller da vedere stasera in TV

Codice 999, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film poliziesco del 2016, diretto da John Hillcoat, con Casey Affleck, Chiwetel Ejiofor, Anthony Mackie, Aaron Paul, Clifton Collins Jr.. Una banda di criminali deve uccidere un agente per conto della mafia russa. Qualcosa, però, non va come previsto. Ottima prova del cast e bella sceneggiatura per questo thriller in cui non manca né l’azione né la profondità.

