A 10 anni di distanza da The Strangers, lo slasher horror trova un sequel con protagonista Christina Hendricks, in prima visione tv mercoledì 12 giugno alle 21 su Sky Cinema Suspense.

Nel 2008 The Strangers terrorizzava il pubblico con la storia di tre individui mascherati che bussavano alla porta di casa di una coppia chiedendo di una certa Tamara, dopodiché davano inizio al massacro. A dieci anni di distanza, il sequel The Strangers – Prey at Night è tornato a far saltare gli spettatori sulle poltrone dei cinema, e ora è in onda in prima visione tv mercoledì 12 giugno alle 21 su Sky Cinema Suspense (canale 306).



Cindy (interpretata dall'ex star di Mad Men Christina Hendricks) e Mike decidono di portare i due figli Kinsey e Luke in vacanza in una località sperduta fra i boschi, dove abitano dei loro parenti. La decisione dipende dal carattere difficile di Kinsey, che con il suo spirito ribelle ha messo in difficoltà e imbarazzo la famiglia.



Appena arrivati, bussa alla porta della loro casetta prefabbricata una ragazza che chiede di Tamara, ma viene allontanata da Cindy, convinta che si tratti di un errore. Si tratta in realtà del segnale che dà il via a un vero e proprio bagno di sangue.



Per riuscire a uscire indenni da questa notte da incubo, i vari componenti della famiglia dovranno dare fondo a tutte le proprie risorse, perché i tre assassini mascherati del primo film sembrano ancora più assetati di sangue che in passato.