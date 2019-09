La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

I Babysitter, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film commedia con la regia di Giovanni Bognetti, con Francesco Mandelli, Paolo Ruffini, Andrea Pisani, Simona Tabasco, Davide Pinter, Diego Abatantuono. Andrea, nel giorno del suo trentesimo compleanno, viene incaricato di fare da babysitter al figlio del suo capo. Ma le conseguenze saranno devastanti. Trasposizione letterale della commedia francese “Babysitting”, è un film da vedere per trascorrere una serata di divertimento con tutta la famiglia.

I Flintstones, ore 21 su Sky Cinema Family

Film commedia del 1994 ispirata ai simpatici cartoni animati dedicati agli uomini preistorici. Regia di Brian Levant, con John Goodman, Elizabeth Taylor, Elizabeth Perkins, Rick Moranis e Halle Berry. A Bedrock, nell’azienda dove lavorano Fred e Barnie, si vuole scovare un nuovo dirigente tra gli operai. Per non far fare brutta figura a Fred, Barnie scambia il suo test attitudinale con quello dell’amico, così Fred si ritrova con una paga da nababbi, mentre l'amico viene licenziato. Agli inizi i Flintstones ospitano la coppia amica, ma poi Fred si fa prendere la mano dal denaro. Raggirato da un superiore tramite una dark lady niente male finisce col litigare con Barnie. Alla fine ci sarà uno scontro tra il cattivo e Fred che deve salvare i propri bambini. La versione in “carne ed ossa” della celebre serie animata.

Autumn in New York, ore 21 su Sky Cinema Romance

Film romantico americano del 2000 per la regia di Joan Chen, con Richard Gere, Winona Ryder ed Anthony LaPaglia. Lui ha 48 anni, lei 22. Lui è un prezzolato dongiovanni, lei ha una serie di difficoltà di apprendimento, ama le perline ed Emily Dickinson. Tra i due sboccerà un amore che vi farà commuovere. Un film da fazzoletto, con un Richard Gere intenso e da non perdere.

L’alba della libertà, ore 21 su Sky Cinema Drama

Un film di Werner Herzog con Christian Bale, Steve Zahn, Jeremy Davies. La storia vera di Dieter Dengler, pilota della U.S Air Force, americano di origini tedesche, abbattuto e catturato in Laos durante la guerra del Vietnam. Dengler riesce ad organizzare la sua fuga e quella di un gruppo di prigionieri. Basato su un documentario del 1977 dello stesso Herzog, il film si basa soprattutto sul concetto di libertà, anche in senso metaforico.

Morto Stalin, se ne fa un altro, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Commedia del 2012 diretta da Armando Iannucci, con Jeffrey Tambor, Steve Buscemi, Michael Palin, Jason Isaacs e Paddy Considine. La sera del 28 febbraio del 1953 Radio Mosca diffonde in diretta il “Concerto per pianoforte e orchestra n. 23” di Mozart. Toccato dall’esecuzione che ascolta nella sua dacia di Kountsevo, Joseph Stalin ne domanda una registrazione. Ma nessuna registrazione era prevista per quella sera. Paralizzati dalla paura, direttore e orchestra decidono di ripetere il concerto.

Notte prima degli esami, ore 21:00 Comedy Central

Regia di Fausto Brizzi, con Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi. Ambientato negli anni ‘80 racconta i giorni precedenti all’esame di maturità di un gruppo di ragazzi pieni di sogni e desideri. Commedia adolescenziale campione d'incassi che ha lanciato la carriera di Vaporidis e della Capotondi.

Una donna per amica, ore 21:05 su Premium Cinema Comedy

Un film con Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini, Adriano Giannini, Valeria Solarino diretto da Giovanni Veronesi. Quando Claudia decide di sposarsi, il suo grande amico Francesco si accorge che l'amicizia tra uomo e donna è più complicata del previsto. Una commedia gradevole e intelligente per trascorrere una serata all’insegna del divertimento.

Film drammatico da vedere stasera in TV

L’Eroe, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico italiano del 2019 diretto da Cristiano Anania, con Salvatore Esposito, Marta Gastini, Vincenzo Nemolato, Enrica Guidi e Cristina Donadio. Giorgio è un giornalista di provincia, declassato per aver osato ostacolare alcuni poteri e costretto a lavorare in un piccolo giornale per non rischiare il licenziamento. Proprio nella cittadina in cui si trasferisce, però, avviene un evento clamoroso: il rapimento della nipote di un’importante imprenditrice locale.

Southpaw – L’ultima sfida, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film USA del 2015 per la regia di Antoine Fuqua, con Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Naomie Harris, Forest Whitaker, Oona Laurence, 50 cent e Miguel Gòmez. Il pugile Billy “The Great” Hope è il campione in carica dei pesi medi. Noto per la particolare posizione che adotta durante i combattimenti, Billy è mosso da sentimenti di inadeguatezza e da un disperato bisogno di amore, soldi e fama. Con una bella famiglia, soldi e fama, è al massimo della forma quando un tragico incidente uccide la moglie e rovina per sempre i suoi sogni, costringendolo a una vita di abuso di alcol e farmaci. La spirale si interrompe quando conosce Tick, ex pugile che decide di allenarlo per riportarlo in vetta.

Qualcosa di buono, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico americano del 2014 per la regia di George C. Wolfe, con Hilary Swank, Emmy Rossum, Stephanie Beatriz, Josh Duhamel e Ali Larter. Kate è una trentenne affermata la cui vita perfetta viene stravolta da una devastante malattia, la SLA. Kate e il marito Evan, nella ricerca di un assistente a tempo pieno per Kate, si imbattono in Bec, studentessa che ha risposto impulsivamente all’annuncio pur non avendo alcuna esperienza. Bec è una ragazza confusionaria incapace di gestire relazioni stabili, ma nonostante tutto Kate la sceglie come “angelo custode”.

Le relazioni pericolose, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Film americano del 1988 per la regia di Stephen Frears, con Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer e Uma Thurman. Il legame tra la marchesa di Merteuil e il visconte Valmont è molto particolare. Ferita dal fatto di essere stata abbandonata, la marchesa insiste a sfidarlo sulle sue abilità di conquistatore. Dopo aver felicemente insidiato una quindicenne, Valmont – sempre su indicazione della marchesa – seduce anche madame de Tourvel, moglie di un austero magistrato. Le reazioni della nobildonna inducono però il libertino a riflettere sulla sua esistenza…

Film d’azione da vedere stasera in TV

Left Behind – La profezia, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film d’azione e fantascienza del 2014 diretto da Vic Armstrong, con Nicolas Cage, Chad Michael Murray, Cassi Thomson, Nicky Whelan e Lea Thompson. Tratto dal primo romanzo della serie “Left Behind”. Sul pianeta Terra domina il caos. Milioni di persone iniziano a scomparire senza lasciare tracce, gli aerei cadono dal cielo, le auto si muovono senza conducenti causando centinaia di incidenti. In questo caos, il pilota Ray Steele fa di tutto per mettere in salvo la vita dei passeggeri a bordo del suo volo. Intanto, la figlia cerca disperatamente la madre e il fratello.

John Wick, ore 21 su Sky Cinema Action

Film d’azione del 2014 per la regia di Chad Stahelski, interpretato da Keanu Reeves, Ian McShane, Willem Dafoe, Jason Isaacs, Bridget Moynaha. John Wick, ex killer professionista, ha lasciato la sua attività per sposarsi con Helen, ma dopo pochi anni sua moglie muore di malattia. Tornato a casa dal funerale, John riceve l’ultimo regalo di Helen, un cane che la moglie gli ha lasciato perché abbia subito qualcuno da amare. L’animale, però, viene ucciso da una coppia di malviventi, che irrompono a casa sua aggredendo sia l’uomo che il cane. Quando si riprende dalla pestata, John seppellisce il piccolo amico e parte per una vendetta in cui ritroverà a malincuore il vecchio se stesso e i fantasmi del suo passato. Un action movie nel segno della vendetta.

Film horror da vedere stasera in TV

L’esorcismo di Hannah Grace, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Film americano del 2018 per la regia di Diederik Van Rooijen, con Shay Mitchell, Kirby Johnson, Stana Katic, Grey Damon e Nick Thune. Uno scioccante esorcismo finisce fuori controllo, costando la vita a una giovane donna. Mesi dopo, Megan Reed lavora all’obitorio quando prende in consegna un cadavere sfigurato. Chiusa da sola all’interno del seminterrato, Megan sperimenta terrificanti visioni e sospettare che il corpo sia posseduto da una terrificante forza demoniaca.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

San Andreas, ore 21:10 su Premium Cinema

Regia di Brad Peyton. Un film con Dwayne Johnson, Alexandra Daddario, Art Parkinson, Colton Haynes, Carla Gugino. All'indomani di un imponente terremoto in California, il pilota di un elicottero dei soccorsi decide di intraprendere un rischioso viaggio attraverso lo Stato per tentare di salvare sua figlia. Un film catastrofico che si allaccia alla storia di un’epopea privata e familiare. Con “The Rock”, Dwayne Johnson.

Film thriller da vedere stasera in TV

Sherlock Holmes, ore 21 su Premium Cinema +24 HD

Un film del 2009, diretto da Guy Ritchie e interpretato da Robert Downey Jr. nel ruolo dell'investigatore Sherlock Holmes e da Jude Law nei panni del dottor Watson. La sceneggiatura è ispirata ai romanzi dell'autore scozzese Sir Arthur Conan Doyle e tratta dal fumetto scritto appositamente da Lionel Wigram. I due protagonisti di questa avvincente pellicola si ritrovano coinvolti in un nuovo mistero, poiché chiamati ad affrontare uno strano criminale, appassionato di magia nera e che riappare dalla tomba.

Animali notturni, ore 21:05 su Premium Cinema Energy

Pluripremiato film scritto e diretto da Tom Ford, con Jake Gyllenhaal e Amy Adams. Susan è una gallerista affermata che vive una vita piena di agi ma vuota di sentimenti insieme al marito. Improvvisamente riceve per posta il romanzo dell’ex marito Edward, che non vede e sente da anni. Leggendo tutto di un fiato il libro Susan si accorge che parla di lei e della loro relazione distrutta dalle differenze di classe che Susan aveva promesso di non far crescere tra di loro. Thriller psicologico potentissimo di Tom Ford, che regala grandi interpretazioni di tutti i protagonisti.

