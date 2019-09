Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 14 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 14 settembre, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Nudi e felici, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di David Wain, con Paul Rudd, Jennifer Aniston, Justin Theroux, Alan Alda, Malin Akerman, Ken Marino. Il film racconta la storia di una coppia che, dopo aver perso tutti i soldi, decide di trasferirsi da New York ad Atlanta per rifugiarsi in una comunità hippy. Una pellicola ironica.

Show dogs – Entriamo in scena, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Raja Gosnell, con Will Arnett, Natasha Lyonne, Omar Chaparro, Oliver Tompsett, Andy Beckwith, Giampaolo Morelli. “Show dogs – Entriamo in scena” è la storia di Max, eccezionale cane poliziotto, e Frank, agente dell’FBI. Tra i due non è certo amore a prima vista, ma a metterli insieme è un’indagine a dir poco scottante, incentrata su una gang di contrabbandieri di animali. Una spy comedy basata su un grande classico dei set cinematografici che sembra non conoscere mai periodi di stanca: l’accoppiata poliziotto/cane.

Due sotto il burqa, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Sou Abadi. Un film con Félix Moati, Camélia Jordana, William Lebghil, Anne Alvaro, Carl Malapa. Leila e Armand studiano a Scienze Politiche e si amano. I genitori di lui sono iraniani, il fratello di lei è un radicalista islamico. Una delle sue prime imposizioni è quella di impedire alla sorella di incontrare Armand. Il quale, però, trova una soluzione. Indossa l'abito integrale che lascia scoperti solo gli occhi e si presenta a casa di Leila come una fanciulla di nome Sheherazade bisognosa di lezioni. Una commedia che tratta il tema dell’integralismo islamico in maniera divertente e autoironica, senza mai scadere nel razzismo.

Compromessi sposi, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Su Sky Cinema Comedy va in onda “Compromessi sposi”; un film diretto da Francesco Miccichè, con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme. Diego e Gaetano, uno imprenditore del Nord e l’altro sindaco del Sud, si ritrovano inaspettatamente a essere futuri consuoceri. Provano immediatamente odio reciproco, ma scoprono presto di essere uniti in un unico intento: impedire a ogni costo il matrimonio dei figli. Una commedia in cui, ancora una volta, la differenza culturale regionale viene riproposta per rubare qualche risata allo spettatore.

L’ora legale, ore 21.15 Premium Cinema

Film diretto e interpretato da Salvatore Ficarra e Valentino Picone, con Leo Gullotta, Vincenzo Amato, Tony Sperandeo. Salvo e Valentino sono cognati e vivono a Pietrammare, paesino della Sicilia dove gestiscono insieme un chiosco sulla piazza principale. Il marito della sorella di Valentino, a sua volta sorella della moglie di Salvo, è Pierpaolo Natoli, un professore di liceo dagli elevati valori morali e dalla condotta integerrima. Film da vedere per ridere - amaramente - sul malcostume italiano.

Quando meno te lo aspetti, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Garry Marshall. Un film con Kate Hudson, John Corbett, Joan Cusack, Helen Mirren, Amber Valletta, Hayden Panettiere. Abituata ad un lavoro con disponibilità 24 ore su 24, Helen vede sconvolta la propria vita da una tragedia: la sorella e il cognato muoiono in un incidente stradale e i due figli, anziché essere affidati alla più disponibile sorella Jenny, tutta casa e famiglia, vengono consegnati a lei. Helen si trova schiacciata tra i nuovi compiti di madre adottiva e le pretese del suo capo Dominique. Una divertente commedia dal regista di “Pretty woman”.

Loro chi?, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia diretta da Fabio Bonifacci e Francesco Miccichè, con Marco Giallini, Edoardo Leo, Catrinel Marlon, Lisa Bor. Il trentaseienne Davide ha un sogno: guadagnarsi la stima dell’imprenditore per cui lavora, ottenere un aumento e, magari, anche una promozione. La sua occasione, dopo tanto, arriva: dovrà presentare un brevetto rivoluzionario. Purtroppo si affiderà a Marcello, che di mestiere fa l’imbroglione. Divertente commedia incentrata su un gioco di inganni multipli.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Ghost – Fantasma, ore 21:15 Sky Cinema Due

Pellicola cult del 1990 per la regia di Jerry Zucker, con Demi Moore, Patrick Swayze, Whoopi Goldberg, Tony Goldwyn. Sam viene ucciso da un ladro inesperto, ma ha una seconda chance: può rimanere nel mondo dei vivi sotto forma di fantasma per saldare il conto e, soprattutto, proteggere l’amatissima moglie. Vincitore di due premi Oscar e un Golden Globe, è uno dei film più acclamati dei suoi tempi: da vedere almeno una volta nella vita.

Freedom Writers, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2007 per la regia di Richard La Gravenese, tratto dal libro “The Freedom Writers Daily” che racconta la storia vera di Erin Gruwell e della sua classe di ragazzi problematici. Nel cast: Hillary Swank, Patrick Dempsey, Scott Glenn, April L. Hernandez, Hunter Parrish, Imelda Staunton, Kristin Herrera. Erin arriva alla Wilson High School con grandi progetti, ma immediatamente si rende conto che il corpo studenti, principalmente latino-americano, vive una situazione sociale di grande disagio e ritiene che la scuola non abbia nessun valore. Un film pieno di emozioni e mai scontato, capace di catturare l’attenzione fino all’ultimo momento.

Alla fine ci sei tu, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Regia di Peter Hutchings. Un film con Nina Dobrev, Maisie Williams, Asa Butterfield, Tyler Hoechlin, Peyton List. Un ragazzo ipocondriaco affronta le sue peggiori paure quando accetta di esaudire gli ultimi desideri di una coetanea malata. “Alla fine ci sei tu” è una pellicola commovente per il tema che affronta, ma che non scivola mai nel pietismo, mantenendo sempre un approccio leggero alla materia, anche grazie ai due bravissimi attori protagonisti.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The Archer, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di Valerie Weiss. Un film con Bailey Noble, Jeanine Mason, Bill Sage, Michael Grant Terry, Andrew Caldwell. Lauren Pierce, campionessa liceale di tiro con l'arco, manda in ospedale un ragazzo per difendersi e viene rinchiusa in una struttura di correzione giovanile, da cui pianifica di fuggire. Un imprevedibile action film che vi terrà incollati allo schermo dall’inizio alla fine.

Film thriller da vedere stasera in TV

L’uomo senza ombra, ore 21.00 Sky Cinema Suspense

Film diretto da Paul Verhoeven, con Elisabeth Shue, Kevin Bacon, Josh Brolin, Kim Dickens, William Devane, Rhona Mitra. Lo scienziato Kane sperimenta su stesso i risultati della sua ricerca sull’invisibilità. Divenuto invisibile, però, scopre a sue spese che l'organismo umano è refrattario all'antidoto che dovrebbe riportarlo alla normalità. Film da vedere per gli effetti speciali e l’ottima interpretazione degli attori.

Film horror da vedere stasera in TV

Misery non deve morire, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di Rob Reiner. Un film con Lauren Bacall, James Caan, Kathy Bates, Richard Farnsworth, Frances Sternhagen. Misery è la creatura letteraria di uno scrittore che ha avuto enorme successo proprio in virtù di quel personaggio. Lo scrittore sta raggiungendo la sua villa in montagna e ha un incidente d'auto. Così deve ricorrere all'aiuto di un'infermiera, Annie. La donna è semplicemente una pazza e quando viene a sapere che il personaggio di Misery sta per morire, comincia a boicottare l'uomo in tutti i modi, arrivando anche alle più crudeli forme di violenza. Celeberrimo film, ricco di suspense e tensione, tratto dal romanzo di Stephen King.

Non aprite quella porta 3, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Film horror italiano del 1990 per la regia di Claudio Fragasso e Bruno Mattei, con Peter Hooten, Tara Buckman, Richard Foster, Mel Davis. Norfolk, Virginia: un omicida mascherato munito di guanto con artiglio terrorizza la città. Melanie è la prossima vittima del killer, ma dopo una notte da incubo il terrore non è ancora finito. Quell’uomo che le si è avvicinato dopo la tragedia, infatti, potrebbe essere il killer affascinato dalla sua spirale di autodistruzione. Sequel e terzo capitolo della saga “Non aprite quella porta”.

Film fantastici da non perdere stasera in tv

Justice League, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film americano del 2017 per la regia di Zack Snyder, con Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Henry Cavill, Ezra Miller, Ray Fisher. Dopo la morte di Superman, Bruce Wayne chiede l’aiuto di altri quattro supereroi per difendere l’umanità da un terribile nemico in comune. Ma potrebbe essere già troppo tardi. Per i fan dell’universo DC Comics.

