Emilia Clarke in Last Christmas

Uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 14 novembre e poche ore fa l’Universal Pictures ha pubblicato il trailer ufficiale in lingua italiana del film Last Christmas .

Una commedia romantica ambientata a Londra nel periodo più bello dell’anno, il Natale, con le musiche dell’indimenticabile George Michael. Scritto e diretto da Paul Feig con sceneggiatura di Bryony Kimmings e il premio Oscar Emma Thompson (che ha realizzato il soggetto della pellicola col marito Greg Wise), Last Christmas ha tutti i presupposti per diventare un cult natalizio, a partire dagli attori.

Last Christmas: il cast

Il regista de Le amiche della sposa si è affidato a un cast d’eccezione che vede come protagonisti la meravigliosa Emilia Clarke (nel ruolo di Kate) accanto a Henry Golding (Tom). Partecipano alla pellicola anche Michelle Yeoh (il capo di Kate) e la stessa Emma Thompson (nel ruolo della signora Adelia). Dalle immagini del trailer si capisce subito che alla base del film terrà banco la storia d’amore di Kate e Tom.

La sinossi

Kate è una giovane ragazza che spesso prende decisioni sbagliate, come quella di iniziare a lavorare come elfo in un negozio natalizio aperto durante tutto l’anno. Un ragazzo di nome Tom, attento e premuroso, sconvolge la vita di Kate. Il loro cuore inizia a battere l’uno per l’altro, ma il loro amore incontra tantissime difficoltà che svaniscono con la magia della neve che cade proprio la notte del 25 dicembre.

I film di Natale più belli

Durante il periodo più bello e luminoso dell’anno escono tantissimi film che molto spesso diventano dei veri e propri classici di Natale. Impossibile non menzionare Mamma, ho perso l’aereo e Mamma, ho riperso l’aero: mi sono smarrito a New York, rispettivamente del 1990 e 1992, diretti da Chris Columbs con protagonista un giovanissimo Macaulay Culkin. Non passa un anno senza che sia possibile rivederli in TV; L’amore non va in vacanza, film del 2006 e diretto da Nancy Meyers con Cameron Diaz, Jude Law e Kate Winslet. Una commedia romantica che fa sognare tutte le volte che la si guarda; Elf - Un elfo di nome Buddy, commedia diretta da Jon Favreau con protagonista Will Ferrell; Love Actually,film corale del 2003, scritto e diretto da Richard Curtis, con un ricco cast che vede tra gli altri Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Liam Neeson, Alan Rickman e Keira Knightley.