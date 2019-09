Film stasera in TV: da non perdere oggi, lunedì 9 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Ma cosa ci dice il cervello, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia italiana del 2019 per la regia di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Tomas Arana, Teco Celio e Remo Girone. Giovanna è una donna dimessa e noiosa che si divide tra lavoro al Ministero e gli impegni scolastici di sua figlia Martina. Dietro la sua scialba facciata, è però un agente segreto impegnato in pericolosissime missioni internazionali. In occasione di una rimpatriata scolastica, la protagonista parteciperà a una cena con i suoi grandi amici del passato e scoprirà che anche loro, come lei, sono costretti a subire quotidiane angherie dai loro capi e dalle ingiustizie della vita. Ma lei è un agente segreto e non c’è nulla che non possa riuscirle.

Operazione Spy Sitter, ore 21 su Sky Cinema Family

Diretto da Brian Levant con Jackie Chan, Lucas Till, Amber Valletta, Billy Ray Cyrus, George Lopez, Magnús Scheving. Bob Ho è una spia della Cia che ha deciso di ritirarsi. È vicino di casa e innamorato di Gillian la quale ha tre figli e ritiene che lui sia un venditore di penne. Un giorno la giovane donna deve partire per assistere il padre ammalato e affida la sua prole a Bob. Un film molto godibile per famiglie per una serata di totale relax.

Notting Hill, ore 21 su Comedy Central

Celeberrima commedia del 1999 diretta da Roger Michell, con Hugh Grant e Julia Roberts protagonisti. Il timido William Thacker gestisce una piccola libreria nel quartiere londinese di Notting Hill. È proprio lì che un giorno entrerà Anna Scott, gran diva di Hollywood. Tra i due è subito colpo di fulmine, ma la storia non è tra le più semplici da portare avanti. Una commedia sentimentale ricca di ironia e ben bilanciata, in cui non manca una certa articolazione psicologica dei personaggi. Squisita la coppia Hugh Grant e Julia Roberts.

Vacanze ai Caraibi, ore 20 su Sky Cinema Comedy

Regia di Neri Parenti. Un film con Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Luca Argentero, Ilaria Spada. A Santo Domingo, si intrecciano le storie di Mario Grossi Tubi, che ha sperperato il proprio patrimonio e quello della moglie Gianna; la loro figlia Anna Pia, che sta per sposare il cinquantenne Ottavio, che si spaccia per miliardario; Fausto e Claudia, opposti per stile di vita ma supremamente compatibili in materia erotica, e Adriano, conduttore di una tv catanese. Una commedia “vintage”, con le classiche gag piene di doppi sensi.

Sì, lo voglio, ore 21 su Sky Cinema Romance

Commedia del 2018 diretta da Christie Will Wolf, con Jen Lilley, Marcus Rosner, Jessica Lowndes, Christie Laing e Beau Daniels. Charlotte e James sono una coppia molto innamorata. Tuttavia, lei non riesce a sposare l’uomo che ama e lo molla per per due volte all’altare. Quando finalmente sembra decisa a fare il grande passo, deve però dimostrare a James di essere davvero intenzionata a convolare a nozze.

Amore e guerra, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Commedia americana del 1975 di Woody Allen con Woody Allen, Diane Keaton e Harold Gould. Storia di un perfetto codardo durante le guerre napoleoniche. Alcune gemme alleniane nel mezzo di una celebre rivisitazione di un romanzo russo.

Poveri ma ricchissimi, ore 21:05 su Premium Cinema

Film di Fausto Brizzi, con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro. Ormai ai Tucci il lusso non basta più: si sono resi conto che l’unica svolta possibile è il potere. Ecco perché indicono un referendum per chiedere l’indipendenza del loro paesino dall’Italia, dichiarandosi poi Principato indipendente così da poter promulgare nuove leggi. Con più gaffe di Donald Trump, i Tucci si riveleranno dei leader di stato semplicemente esilaranti. Grande ritorno della famiglia Tucci, sempre più ricca e cafona.

Chiamami aquila, ore 21 su Premium Cinema Comedy

Commedia americana del 1981 per la regia di Michael Apted, con John Belushi, Blair Brown, Allen Garfield e Carlin Glynn. Ernie Souchak è un reporter d’assalto di un giornale di Chicago. Tanto bravo quanto rompiscatole, viene mandato per punizione dal suo direttore a intervistare un’ornitologa che vive sulle Rocky Mountains, nella totale solitudine. La donna studia una rara specie di aquila. Naturalmente, la vita della donna viene sconvolta dall’irruenza del giornalista, che riesce anche a conquistare il suo cuore.

Film thriller da vedere stasera in TV

Il sacrificio del cervo sacro, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film thriller diretto da Yorgos Lanthimos, con Colin Farrell e Nicole Kidman. Un cardiochirurgo di fama internazionale ha un misterioso rapporto con un ragazzo che porterà lui e la sua famiglia sull’orlo dell’abisso. Un’inquietante pellicola premiata per la sceneggiatura al Festival di Cannes 2018.

Sei ancora qui, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Thriller americano del 2018 per la regia di Scott Speer, con Bella Thorne, Dermot Mulroney, Richard Harmon, Amy Price-Francis e Hugh Dillon. Un evento catastrofico ha fatto sì che cadesse la barriera che separa il mono dei vivi da quello dei fantasmi. Dopo anni di tranquilla convivenza, un fantasma invia un messaggio minaccioso a una ragazza, costringendola a una missione che cambierà il corso della sua vita. Da non perdere.

Film di animazione da vedere stasera in TV

Asterix e il regno degli Dei, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Regia di Alexandre Astier, Louis Clichy. Nel 50 A.C. quasi tutta la Gallia è occupata dai Romani, tranne un villaggio dell’Armorica, abitato da irriducibili Galli resiste all'invasore. Esasperato, Giulio Cesare decide di cambiare strategia: se i Galli non ne vogliono sapere di muovere un passo verso la romanità, saranno i Romani stessi a trasferirsi a casa loro. Divertimento assicurato con l’ennesima avventura tratta dai fumetti di Asterix e Obelix.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Il giustiziere della notte, ore 21 su Sky Cinema Action

Inizio settimana all’insegna dell’azione su Sky Cinema Action: Eli Roth dirige Bruce Willis ne “Il giustiziere della notte”, remake dell’omonimo film cult degli anni ‘70 con Charles Bronson. Paul Kersey è un chirurgo che vive coscienziosamente tenendo a bada la sua aggressività. Quando la sua famiglia viene colpita da un atto di violenza, Paul inizia a fare giustizia a modo suo per le strade di Chicago, diventando presto una celebrità del web. Nel cast anche Elisabeth Shue e Vincent D'Onofrio. Consigliato se siete stati degli appassionati del cinema d’azione degli anni ‘70 e lo siete ancora.

Jurassic World, ore 21 su Premium Cinema +24 HD

Film d’azione del 2015 diretto da Colin Trevorrow, con Vincent D'Onofrio, Judy Greer, Bryce Dallas, Howard Brian Tee e Irrfan Khan. Usando il DNA di vari animali, i genetisti hanno creato un nuovo dinosauro spaventoso. La pellicola è il quarto capitolo della saga di Jurassic Park e un film ideale per i fan della storia sui dinosauri e di chi ama l’azione e i colpi di scena.

Film drammatico da vedere stasera in TV

La signora dello zoo di Varsavia, ore 21 su Sky Cinema Drama

“La signora dello zoo di Varsavia” è una toccante storia drammatica, tratta dal romanzo di Diane Ackerman, per un film diretto nel 2017 da Niki Caro e interpretato da Daniel Brühl, Michael McElhatton, Goran Kostic, Jessica Chastain e Iddo Goldberg. La pellicola è ambientata nella Seconda guerra mondiale. Jan Zabisnki diventa direttore dello zoo di Varsavia nel 1929. Insieme a sua moglie Antonina popola il giardino zoologico, nato da una mostra itinerante ottocentesca di animali, delle specie più belle e più esotiche. Nel ‘39, però, l'invasione della Polonia da parte della Germania nazista e il bombardamento che la precede distruggono lo zoo, uccidendo molti animali e spingendo i due coniugi a offrire un nascondiglio a centinaia di ebrei. Non perdere questa prima visione nella settimana dedicata alla commemorazione delle vittime della Shoah.

The million dollar hotel, ore 21:05 su Premium Cinema Emotion

Film drammatico americano del 1999 per la regia di Wim Wenders con Mel Gibson, Milla Jovovich, Jeremy Davies e Jimmy Smith. Los Angeles, 2001. Spostati e vagabondi hanno preso dimora al “Million Dollar Hotel” dove, tra gli altri, abita anche Tom Tom che si è innamorato di Eloise, angelo della strada. Izzy è una tossicodipendente che ha avuto un incidente: il caso viene affidato al detective Skinner.

Film fantascienza da vedere stasera in TV

Macchine mortali, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Fantasy americano del 2018 per la regia di Christian Rivers, con Hera Gilmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving, Leila George. Migliaia di anni dopo la distruzione del mondo civilizzato a causa di un cataclisma, la razza umana si è adattata a un nuovo stile di vita. Gigantesche città in movimento vagano per la terra, prendendo di mira le città più tradizionali. Tom è membro di una classe inferiore e si trova a combattere per la sopravvivenza dopo aver incontrato Hester, pericolosa fuggitiva. I due sigleranno un’alleanza destinata a cambiare il futuro.

Matrix, ore 21:05 su Premium Cinema Energy

Film di fantascienza del 1999, vincitore di quattro premi Oscar. Regia di Lilly Wachowski e Lana Wachowski, con Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Joe Pantoliano, Hugo Weaving e Carrie-Anne Moss. Dietro una realtà che non è tale, si nasconde un mondo in cui si cammina sui soffitti e si sprofonda nell’asfalto, dove le macchine hanno sopraffatto gli uomini, che vengono coltivati nell’illusione per ricavarne energia. Solo Neo, aiutato da Morpheus e da Trinity, può fare luce sulla verità.

