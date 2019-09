Film stasera in TV: da non perdere oggi, venerdì 6 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film commedia da vedere stasera in TV

Little Italy – Pizza, amore e fantasia, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia canadese di Donald Petrie con Emma Roberts, Hayden Christensen, Alyssa Milano, Danny Aiello e Andrea Martin. Sal e Vince erano migliori amici e avevano creato una delle pizze più amate e leggendarie della Little Italy, ma le cose sono cambiate. I due hanno litigato, si sono divisi e ognuno ha aperto la sua pizzeria iniziando una guerra commerciale che va avanti da 15 anni. Mentre Sal e Vince occupano il tempo cercando di sabotarsi a vicenda, i loro figli però si innamorano pazzamente l’uno dell’altra.

Tonno spiaggiato, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Alle 21.00, su Sky Cinema Comedy c’è la commedia demenziale “Tonno spiaggiato”, a pochi mesi dall’uscita nelle sale. Con Frank Matano, Marika Costabile, Lucia Guzzardi, Niccolò Senni, Fabrizio Nevola per la regia di Matteo Martinez. Francesco è un comico che non fa ridere nessuno. L'unica che ride alle sue battute pietose recitate in palcoscenico è Francesca. Gag surreali e humor nero per un film da vedere in una serata senza pretese.

Al lupo! Al lupo!, ore 21 su Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 1992 per la regia di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Sergio Rubini, Francesca Neri e Barry Morse. Dei tre fratelli, Vanni è sempre stato il più affidabile. Ora è un affermato pianista, a differenza di Gregorio che ora fa il dee jay. Vanni si accorge però della scomparsa del padre e contatta Livia, la sorella, per mettersi alla sua ricerca.

Film biografici da vedere stasera in TV

First Man – Il primo uomo, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Arriva la più recente pellicola di Damien Chazelle, con Ryan Gosling e Claire Foy. “First man” ripercorre le tappe principali che portarono Armstrong sulla Luna, a partire dalla tragica morte della figlia e al seguente arruolamento nella NASA, fino al comando della missione Apollo 11, passando per la tragica fine dell’equipaggio dell’Apollo 1 e per l’incidente a cui sopravvisse lo stesso Neil. Il film è stato candidato a quattro premi Oscar e ha vinto la statuetta per i “Migliori effetti speciali”. Fra gli altri riconoscimenti figura anche un Golden Globe per la “Miglior colonna sonora originale”.

Coco avant Chanel – L’amore prima del mito, ore 21 su Premium Cinema Emotion

Film biografico del 2009 per la regia di Anne Fontaine, con Audrey Tatou, Alessandro Nivola, Marie Gillain, Emmanuelle Devos. La carriera di Coco Chanel, grande stilista francese che incarnò la donna moderna prima ancora di inventarla e arrivò ad essere tutt’uno con il modello d’abito che proponeva. La storia di una donna che per la sua classe non tramonterà mai.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Lorax – Il guardiano della foresta, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Regia di Chris Renaud, Kyle Balda, film del 2012 con Danny DeVito, Ed Helms, Zac Efron, Taylor Swift, Rob Riggle, Jenny Slate. Come tutti anche Ted è nato e cresciuto in una cittadina in cui tutto è di plastica, tutto è finto e non c'è vegetazione. In quel microambiente la vita scorre tranquilla e nessuno sente la mancanza del verde. Nessuno tranne la ragazza di cui Ted è perdutamente innamorato: lei farebbe di tutto per trovare un albero, lui farà di tutto per procurarglielo. A mettergli i bastoni fra le ruote è il magnate locale, lo spietato industriale che rifornisce la città di ossigeno in bottiglia e che non ha interesse ad un ritorno della fotosintesi clorofiliana. Cartoon ecologista dai creatori di “Cattivissimo me”.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Stardust, ore 21 su Sky Cinema Family

Regia di Matthew Vaughn, film del 2007 con Claire Danes, Ian McKellen, Bimbo Hart, Alastair MacIntosh, David Kelly. Da qualche parte nell'Inghilterra vittoriana c'è un muro di mattoni che separa il villaggio reale di Wall da Stormhold, una città fantastica governata da un re malvagio e abitata da streghe e creature magiche. Al di qua del muro vive Tristan, un giovane garzone che sogna l'avventura e il grande amore. Il ragazzo decide di attraversare il muro per donare una stella alla ritrosa Victoria. La stella, Yvaine, è una fanciulla luminosa precipitata dal cielo alla morte del sovrano. Il suo cuore immacolato è bramato da Lamia, una strega crudele che vorrebbe strapparlo e divorarlo per riconquistare la giovinezza. Sul petto di Yvaine batte il rubino che permetterebbe ai sette principi, rivali e litigiosi, di regnare su Stormhold. Braccata dai desideri dei malvagi, spetterà a Tristan proteggere lo splendore di Yvaine. La favola che tutti vorrebbero leggere e anche vedere, visti i grandiosi effetti speciali.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Taken: la vendetta, ore 21 su Sky Cinema Family

Un film d’azione diretto da Olivier Megaton, con Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Rade Serbedzija, Leland Orser, Luke Grimes. Un ex uomo della CIA, Bryan Mills è obiettivo della vendetta di un gruppo di criminali albanesi, imparentati con i rapitori uccisi per sua mano nella liberazione della figlia Kim avvenuta qualche tempo addietro. Sequel della pellicola “Io vi troverò”, sempre con Liam Neeson.

Contraband, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film americano del 2012 di Baltasar Kormakur, con Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben Foster e Giovanni Rivisi. È passato del tempo da quando Chris ha chiuso i ponti con la sua vita precedente, dov’era un contrabbandiere di successo. Però la tranquillità e l’onestà gli stanno strette: la sua vita viene nuovamente sconvolta quando accetterà l’incarico di un boss della droga. Un film da non perdere.

Film thriller da vedere stasera in TV

Hangman – Il gioco dell’impiccato, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Thriller americano del 2017 per la regia di Johnny Martin, con Al Pacino, Brittany Snow, Karl Urban e Sarah Shahi. Ray è un rispettabile detective della squadra omicidi. Il suo collega Will, esperto di profiling, riceve il compito di catturare un famigerato serial killer che ha commesso una serie di omicidi basati su un gioco per bambini. Un thriller torbido e inquietante.

Ocean’s 8, ore 21:10 su Premium Cinema 1° VISIONE TV

Thriller americano dal 2018 per la regia Gary Ross, con Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Mindy Kaling, Rihanna e molti altri. Dopo 5 anni in prigione, Debbie Ocean ha messo a punto il piano più grande della sua vita: rubare una collana di diamanti da 150 milioni di dollari. Per farlo, però, deve mettere in piedi una squadra di sole donne pronte a colpire durante una delle notti di gala più importanti di New York.

Codice Mercury, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Film thriller del 1998 diretto da Harold Becker, con Bruce Willis, Alec Baldwin, Peter Stormare e John Carroll Lynch. Un bambino affetto da autismo riesce a decodificare un numero segreto del Ministero della Difesa. Nessuno crede che la scoperta sia frutto di un semplice caso e, per questo, i genitori del piccolo vengono uccisi. A prendersi cura del bambino sarà un uomo che lo difenderà dai pericoli che lo attendono.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Famiglia allargata, ore 21 su Sky Cinema Romance

Quando la vita cambia ma tu non sei pronto! Commedia francese del 2018 per la regia di Emmanuel Gillibert, con Arnaud Ducret, Louis Bourgoin, Timéo Bolland. Antoine è uno scapolo donnaiolo incallino prossimo ai 40. Vive un uno splendido appartamento insieme al suo migliore amico, che però si trasferisce di lì a poco. Viene sostituito da Jeanne, bella donna single con due figli di 5 e 8 anni. Una strana, esilarante convivenza.

Fuga per un sogno, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film drammatico americano del 1992 per la regia di Edward Zwich con Christine Lahti, Meg Tilly e Patrika Darbo e Lenny von Dohlen. Darly è una cameriera da bar che ha ereditato una casa e un pezzo di terra in Alaska. Marianna è una casalinga demoralizzata e inquieta che aspetta il suo momento di gloria. Entrambe vivono a Normal, nel Wyoming e quando si incontrano nel parcheggio decidono senza tanti preamboli di andarsene insieme verso il Nord. Un film da non perdere!

Munich, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2005 per la regia di Steven Spielberg, con Eric Bana, Daniel Craig, Ciaran Hinds, Mathieu Kassovitz, Hanns Zischler e Ayelet Zurer. Olimpiadi ’72, Monaco: il commando di estremisti palestinesi Settembre Nero prende in ostaggio e uccide gli atleti israeliani. A seguito dell’attentato, una squadra di cinque uomini viene segretamente incaricata dal governo di stanare e uccidere i responsabili. Avner, ex ufficiale del Mossad, accetta di mettersi a capo della missione.

Film horror da vedere stasera in TV

IT, ore 20:50 su Premium Cinema +24 HD

Film americano del 2017 per la regia di Andres Muschietti, con Finn Wolfhard, Bill Skarsgard, Nicholas Hamilton e Javier Botet. In una piccola cittadina del Maine, un gruppo di sette ragazzini si ritrova faccia a faccia con la sua più grande paura: una malefico clown di nome Pennywise, la cui storia di orrore e omicidi si protrae da secoli.

