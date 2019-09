“IT: Capitolo 2”, Andy Muschietti rivela due curiosità

Finalmente è approdato nelle sale italiane, “IT: Capitolo 2”. Sequel di “IT”, uscito nel 2017, vedrà il Club dei Perdenti scontrarsi con la stessa minaccia di sempre: il terribile Pennywise, tornato a Derry.

È ambientato, “IT: Capitolo 2”, 27 anni dopo le vicende del primo capitolo. Quelli che un tempo erano bambini terrorizzati dal clown Pennywise sono ora adulti decisi ad onorare una promessa: correre a Derry qualora il pagliaccio fosse ricomparso, per sconfiggerlo definitivamente.

A parlare, nei giorni scorsi, è però stato il regista Andy Muschietti. Che ha svelato due curiosità sul suo film con con Bill Skarsgård e Jessica Chastain.

La scena (impossibile) di “IT”

Al termine del primo capitolo di “IT”, uscito nel 2017, ci sarebbe dovuta essere una scena post-credits che anticipasse il contenuto del seguito che - di lì a poco - sarebbe arrivato: è quanto rivelato da Muschietti. Una scena con… Jessica Chastain, star di “IT: Capitolo 2”.

«Beverly Marsh risponde al telefono 27 anni dopo, dopo i titoli di coda. Avreste visto un telefono che squillava, ma un iPhone (era dunque impossibile che fossimo nel 1989). Poi avreste visto entrare nell'inquadratura una mano, la cinepresa avrebbe ruotato intorno alla nuca di questa rossa e ve la sareste trovata davanti: Jessica Chastain!», ha raccontato Andy Muschietti. Tuttavia, gli impegni dell’attrice l’hanno impedito.

Ha poi confessato, il regista, come sia stato difficile trovare attori adulti che somigliassero agli adolescenti del primo capitolo. Sebbene alla fine Jessica Chastain nel cast ci sia entrata per davvero.

Il ringiovanimento degli attori

E non è, la scena che non c’è mai stata, l’unica curiosità su “IT” svelata da Andy Muschietti.

«Abbiamo girato la prima nel 2016, con attori di 12-13 anni e quindi in quell’età in cui in una settimana la voce diventa più bassa, si entra nella pubertà e, all'improvviso, i nasi si allungano e arrivano i baffi. Tre anni dopo ce li siamo ritrovati decisamente cresciuti, alcuni più di altri, e abbiamo capito di dover procedere con il ringiovanimento digitale. Abbiamo ingrandito le teste, rimpicciolito i nasi, arrotondato le spalle», ha raccontato.

Un lavoro magistrale, dunque, quello compiuto mediante l’uso della tecnologia. Tanto più se si pensa che “IT: Capitolo 2” è stato girato in 86 giorni. «Non mi sono mai divertito tanto a fare un film come con questo. Avevo una squadra inarrestabile e ispirata che credeva in questa avventura tanto quanto me, e un cast che metteva il suo cuore e la sua anima in ogni sua performance», ha ricordato con entusiasmo Muschietti.

Fin dall’uscita del romanzo di Stephen King, nel 1986, attorno alla figura di IT c’è del resto una grande curiosità. La curiosità che si raccoglie attorno a ciò che non si capisce, come non si può capire la figura di un clown che - al posto delle risate - diffonde incubi. E “IT: Capitolo 2” non fa certo eccezione: la curiosità attorno a questo secondo capitolo è tanta, e l’uscita al cinema è finalmente pronta a soddisfarla.