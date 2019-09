Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 3 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 3 settembre, in TV su Sky. Commedie, azione e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Professore per amore, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Marc Lawrence. Un film con Hugh Grant, Marisa Tomei, Allison Janney, J.K. Simmons, Chris Elliott. Keith Michaels è uno sceneggiatore di successo in crisi, che accetta di andare ad insegnare in una piccola università Americana. Sara, invece, una studentessa decisamente fuori corso, ma molto motivata. Tra i due nascerà un’intesa speciale. Una commedia romantica.

Daddy’s Home 2, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Sean Anders, con John Lithgow, Mel Gibson, Mark Wahlberg, Will Ferrell, Linda Cardellini. Dusty e Brad uniscono le loro forze per regalare ai figli il miglior Natale possibile. Ma questa volta all'aeroporto arrivano i loro padri: l'attraente papà di Dusty e quello super affettuoso di Brad, sbarcati per passare le feste insieme ai nipoti. Le vacanze così si trasformano in un vero caos. Una divertente commedia da vedere insieme a tutta la famiglia.

Poveri ma ricchi, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Fausto Brizzi. Un film con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro. La famiglia Tucci vive modestamente a Torresecca, un piccolo paesino. Danilo, il padre, intreccia mozzarelle, Loredana, la madre, è casalinga, la figlia Tamara fa la cassiera al supermercato, Marcello, lo zio, è un disoccupato cronico. Ma i Tucci si vogliono bene e sono una famiglia unita. Quando vincono 100 milioni di euro alla lotteria si trasferiscono in blocco in un hotel 5 stelle a Milano. Basato su una commedia francese di successo, “Les Tuche”, il film è una commedia all’italiana gradevole e divertente e con un cast affiatato.

The best man holiday, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Malcolm D. Lee. Un film con Morris Chestnut, Taye Diggs, Regina Hall, Terrence Howard, Sanaa Lathan, Nia Long. Un gruppo di amici dai tempi del college si riunisce durante le vacanze di Natale. Scopriranno quanto sia facile riaccendere dimenticate rivalità e storie d'amore. Il tema della mascolinità affrontato con abilità, nel giusto equilibrio tra commedia e dramma.

Maschi contro femmine, ore 20:55 Comedy Central

Regia di Fausto Brizzi. Un film con Paola Cortellesi, Fabio De Luigi, Sarah Felberbaum, Chiara Francini, Lucia Ocone. L’eterno conflitto tra uomini e donne raccontato attraverso quattro storie che si avvicendano di continuo, intersecandosi in più punti. Walter e Monica sono alle prese con il primo figlio e non fanno l'amore da quasi un anno. Intanto, i vicini di casa Chiara e Diego non perdono un'occasione per insultarsi a vicenda. Marta e Andrea, invece, sono due studenti universitari che condividono un appartamento e una ragazza. Una commedia ben interpretata, anche se troppo teatrale per impostazione e tempi.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Lo chiamavano Jeeg Robot, ore 21:15 Sky Cinema Due

Esordio alla regia di Gabriele Mainetti, con Claudio Santamaria, Ilenia Pastorelli, Luca Marinelli. Per uno strano caso della vita Enzo Ceccotti entra in contatto con una sostanza radioattiva. A causa di un incidente sul lavoro (ma non troppo) scopre di possedere una forza sovraumana. Ombroso, introverso e chiuso in se stesso, Enzo accoglie il dono dei nuovi poteri come una benedizione per la sua carriera di delinquente. Tutto cambia quando incontra Alessia, convinta che lui sia l'eroe del famoso cartone animato giapponese Jeeg Robot d'acciaio. Ma a impedirgli di compiere le sue missioni c'è anche il perfido e ambizioso Fabio Cannizzaro detto Lo Zingaro, con quale avrà un regolamento di conti titanico! Ben sette David di Donatello per questo film piacevole e divertente, da vedere.

Revenge, ore 21:00 Sky Cinema Action

Un film di Coralie Fargeat, con Matilda Anna Ingrid Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe, Guillaume Bouchède, Jean-Louis Tribes. Jen è una giovane e avvenente donna, coinvolta in una relazione sentimentale clandestina con Richard, uomo di successo. Durante un weekend in una lussuosa villa nel deserto, la ragazza viene violentata da Stan, amico di Richard, fortemente attratto da lei. Quando Jen racconta l’accaduto all’amante, l’uomo decide di non fare nulla, scatenando in lei il desiderio di vendetta. Il primo “revenge” movie diretto da una donna.

I mercenari 2, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Simon West. Un film con Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Terry Crews, Jet Li, John Travolta. Dopo che Tool è stato brutalmente ucciso nel corso di una missione, i suoi compagni giurano di vendicarlo. Ma qualcosa va storto. A distanza di due anni dal primo capitolo, tornano gli eroi capitanati da Sylvester Stallone. Nonostante una sceneggiatura molto prevedibile, il film ha delle sequenze esplosive e alcuni momenti ironici.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Surf’s up: I re delle onde, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Regia di Ash Brannon e Chris Buck. Cody Maverick è un pinguino che sogna la prossima onda per lasciare Ghiacciano Terme e diventare un campione del surf. Seguito da una troupe televisiva che documenta la sua prima competizione professionistica, Cody abbandona la madre e il grasso fratello diretto all'isola di Pen Gu. Partecipando al Big Z Memorial Surf-Off, un concorso annuale dedicato a un surfista inghiottito dall'oceano, Cody riscopre il valore dell'amicizia e dell'altruismo, trova l'amore e qualche motivazione in più per cavalcare l'onda. Un film d’animazione da vedere insieme ai più piccoli, sull’importanza dell’amicizia.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Nelle pieghe del tempo, ore 21:00 Sky Cinema Family

Il film Disney “Nelle pieghe del tempo”, diretto da Ava DuVernay. Nel cast ci sono attori e celebrities come Oprah Winfrey, Reese Whiterspoon, Chris Pine, Mindy Kaling, Zach Galifianakis, affiancati dai giovanissimi Storm Reid, Deric McCabe, Levi Miller. Un famoso scienziato scompare dopo un esperimento. Sua figlia Meg non si rassegna all'idea di considerarlo morto e si mette alla ricerca del padre. Tratto dall’omonimo romanzo del 1963 di Madeleine L’Engle.

Film thriller da vedere stasera in TV

8mm – Delitto a luci rosse, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film del 1998 di Joel Schumacher, con Nicolas Cage, Joaquin Phoenix, James Gandolfini. Tom Welles è un investigatore privato affidabile, specialista nel pedinare mogli e mariti fedifraghi, in attesa dell’occasione che faccia decollare la sua carriera. E questa arriverà sotto forma di una strana bobina che gli farà scoprire alcuni aspetti oscuri e torbidi della società in cui vive. Per le mani ha uno “snuff movie”, un film porno che prevede, alla fine, l’omicidio della protagonista. Un film indimenticabile che lascia il segno, rigorosamente per adulti.

Ex machina, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Alex Garland. Un film del 2014 con Domhnall Gleeson, Oscar Isaac, Alicia Vikander, Sonoya Mizuno, Chelsea Li. Caleb è un impiegato di un grande motore di ricerca che viene scelto per un importante esperimento sull’intelligenza artificiale. Thriller psicologico incentrato su un triangolo amoroso tra due uomini e una bellissima donna robot.

Film romantici da vedere stasera in TV

L’amore secondo Isabelle, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Un film di Claire Denis, con Juliette Binoche e Gerard Depardieu. Isabelle è una pittrice cinquantenne e divorziata che cerca l'uomo della sua vita fra incertezze, desideri, sogni e speranze. “Una donna che è tutte le donne”, recita il claim pubblicitario del film. In effetti questa pellicola romantica è certamente un ritratto femminile.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Quello che non so di lei, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia Roman Polanski, con Emmanuelle Seigner ed Eva Green nei panni delle due protagoniste. Una scrittrice è continuamente perseguitata da lettere anonime e vive un incubo a occhi aperti in cui sarà facile scivolare nella tentazione di cercare una spalla su cui piangere. Troverà consolazione, infatti, nello strano e morboso rapporto con una fan che complicherà le maglie già molto ingarbugliate di una storia che lascia senza fiato. Un superbo dramma psicologico firmato Roman Polanski.

Il curioso caso di Benjamin Button, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di David Fincher. Un film con Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Elle Fanning. La vita di un bizzarro essere umano nato con l’aspetto di un ottantenne che, crescendo, diventa ancora più vecchio – almeno finché all’improvviso non inizia a ringiovanire. Un’esistenza complicata quella di Benjamin Button, storia tratta da una novella di Scott Fitzgerald.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Spider-Man: Un nuovo universo, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film d’animazione diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rotham, tratto dai cosiddetti fumetti del “Ragnoverso”. Uno street artist, punto da un ragno radioattivo, scopre l'esistenza di altri Spider-Man, provenienti da universi alternativi. Un’opera che è riuscita nell’impresa di essere mainstream e allo stesso tempo di sperimentare senza il timore di avventurarsi in territori poco familiari al grande pubblico. “Spider-Man: Un nuovo universo” ha conquistato un Oscar e un Golden Globe come miglior film d’animazione.

Film musical da vedere stasera in TV

Tutti insieme appassionatamente, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di Robert Wise, con Julie Andrews, Christopher Plummer, Eleanor Parker, Richard Haydn. La storia di Maria, una giovane che viene assunta come governante dei sette figli di un vedovo, il comandante von Trapp. Il suo arrivo in famiglia cambierà tutto. Tratto dal romanzo autobiografico di Maria Augusta von Trapp. Lasciatevi ammaliare dalle canzoni di Richard Rodgers e godetevi uno dei musical migliori di sempre, vincitore di cinque Oscar e due Golden Globe.

