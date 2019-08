Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 25 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film thriller da vedere stasera in TV

Joker - Wild Card, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film thriller del 2015 diretto da Simon West, con Jason Statham, Michael Angarano, Dominik García-Lorido, Hope Davis e Milo Ventimiglia. Remake dell'omonimo film con Burt Reynolds del 1987. Nick Wild, ex marine, si dedica alla protezione di ricchi desiderosi di provare i brividi che può offrire Las Vegas, città che lui spera di lasciare al più presto, ma dove dovrà presto difendersi da una terribile accusa. Nei giorni prima di Natale, infatti, una ragazza viene brutalmente picchiata, gettata sul marciapiede e lasciata agonizzante in una pozza di sangue. Si tratta, della povera Holly, che riesce ad arrivare miracolosamente al pronto soccorso, mormorando una sola parola: “Nick”.

Il segreto dei suoi occhi, ore 21.15 Sky Cinema Due +24

Film thriller del 2015 diretto da Billy Ray, con Julia Roberts, Nicole Kidman, Michael Kelly, Chiwetel Ejiofor, Dean Norris e Lyndon Smith. L’agente dell’FBI Ray passa tredici anni della sua vita a indagare sul misterioso e brutale omicidio della figlia della sua collega Jess. Dopo un duro lavoro, il detective riesce finalmente a trovare degli indizi cruciali, che lo conducono a scoprire una terribile verità a cui nessuno è disposto a credere.

Film biografici da vedere stasera in TV

A Private War, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film tratto dalla vera storia della giornalista di guerra Marie Colvin, rimasta uccisa nel 2012 durante un attacco missilistico in Siria. La pellicola racconta la sua vita dal 1985 fino alla sua morte, quando fu reporter per il Sunday Times. Nella sua lunga e coraggiosa carriera, la Colvin convinse Arafat a raccontarle la sua vita, Gheddafi a farsi intervistare ben due volte, perse un occhio in Sri Lanka, vinse numerosi premi e strinse un sodalizio professionale con il fotografo Paul Conroy, che durò fino alla fine. Regia di Matthew Heineman, con Rosamund Pike, Jamie Dornan, Tom Hollander, Stanley Tucci, Greg Wise e Faye Marsay.

Film commedia da vedere stasera in TV

Hot Shots!, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Appartenente al filone demenziale di “Una pallottola spuntata”, il film ha come protagonista Charlie Sheen nei panni di un pilota d'aerei che deve compiere una difficile missione. Le sue avventure saranno rese più piacevoli dall’incontro con una donna fatale, interpretata da Valeria Golino. Una parodia divertente e demistificatoria di alcuni film cult del cinema di Hollywood. Regia di Jim Abrahams, con Charlie Sheen, Cary Elwes, Valeria Golino, Lloyd Bridges, Kevin Dunn e Jon Cryer.

Come farsi lasciare in 10 giorni, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film commedia del 2002 diretta da Donald Petrie, con Matthew McConaughey, Kate Hudson, Adam Goldberg, Michael Michele e Celia Weston. “Come farsi lasciare in 10 giorni” è il titolo di un articolo che una giovane ragazza deve scrivere per il giornale in cui lavora. Senza farsi troppi scrupoli, decide di prendere come cavia per il suo esperimento un malcapitato incontrato in un locale. Il ragazzo, nel frattempo, ha scommesso con il suo capo di riuscire a far innamorare una ragazza, anche lui in 10 giorni.

Un poliziotto da happy hour, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia del 2011 diretto da John Michael McDonagh, con Brendan Gleeson, Don Cheadle, Liam Cunningham, David Wilmot e Rory Keenan. Ufficiale di polizia in una cittadina della costa ovest d'Irlanda, il sergente Gerry Boyle ha diverse particolarità: un umorismo molto particolare, una speciale passione per le giovani prostitute, un'insofferenza verso i superiori che non conoscono la sua zona, ma pensano di sapere tutto quando si tratta di sgominare i trafficanti di cocaina che sfruttano le fredde acque del Connemara per i loro truci traffici.

Moschettieri del re - La penultima missione, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film commedia diretto da Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini e Margherita Buy. Una pellicola che riprende i celebri personaggi creati dalla penna di Alexandre Dumas e li getta di nuovo nella mischia per una penultima missione. A convocare D’Artagnan e i tre moschettieri Athos, Porthos e Aramis è la regina di Francia, che vuole fermare le trame del cardinale Mazzarino, persecutore di ugonotti. Ma i moschettieri non sono più quelli di un tempo.

Il mio grosso grasso matrimonio greco 2, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film commedia diretto da Kirk Jones, con Nia Vardalos, John Corbett, Lainie Kazan, Gia Carides, Joey Fatone e Elena Kampouris. Toula Portokalos e Ian Miller tremano all'idea che la loro adorata figlia adolescente, Paris, possa lasciare Chicago per frequentare l'università altrove. Nel cast tornano tutti i protagonisti del capitolo originale, tra cui la coppia Nia Vardalos e John Corbett, con la new entry Elena Kampouris.

Un poliziotto ancora in prova, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Una commedia d’azione diretta da Tim Story, con Ken Jeong, Ice Cube, Kevin Hart, Olivia Munn, Benjamin Bratt e Nadine Velazquez. Torna l'esilarante e divertentissima coppia formata da Ice Cube e Kevin Hart, alle prese con uno spacciatore di Atlanta.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Alpha: Un'amicizia forte come la vita, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film drammatico diretto da Albert Hughes, con Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Leonor Varela, Natassia Malthe e Priya Rajaratnam. Keda, figlio di Tau, sta attraversando i riti di formazione per entrare nella squadra di cacciatori e procacciatori guidata dal padre. Ha un talento innato per aguzzare le pietre e una buona intelligenza, ma è meno brutale di quello che richiede il mondo preistorico dove vive. Durante una caccia al bufalo, viene caricato da un animale e sbalzato giù da un crepaccio. Il suo corpo si ferma su una sporgenza nella roccia, ma gli altri pensano sia morto e lo abbandonano. Quando si riprenderà, finirà trascinato dall'acqua e dovrà difendersi da alcuni lupi. Con il loro capobranco ferito inizierà una sorta di rapporto di amicizia.

Run the Tide - Inseguendo un sogno, ore 21:00 Sky Cinema Drama

“Run the tide” è un film drammatico di Soham Mehta, con Taylor Lautner e Johanna Braddy. Rey ha rinunciato alle sue aspirazioni per crescere da solo il piccolo fratellastro Oliver, figlio della stessa madre Lola. Quando però esce dal carcere in cui è stata rinchiusa, Lola vorrebbe rimettere insieme la sua famiglia, ma Rey è disposto a fare di tutto per evitare che lei e i suoi problemi possano far male a lui e al fratello. Decide così di rapire Oliver e di fuggire verso le coste della California inseguendo quel sogno a cui aveva rinunciato anni prima. Per tentare di rintracciarli, Lola chiede aiuto all'ex marito Bo.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Hancock, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione del 2008 diretto da Peter Berg, con Will Smith, Charlize Theron, Jason Bateman, Jae Head, Eddie Marsan e David Mattey. Hancock è un supereroe impopolare, visto che è alcolizzato e quando interviene contro il crimine provoca sempre ingenti danni. Lui non se ne preoccupa, finché non incontra Ray Embrey, esperto in pubbliche relazioni, che decide di dargli una mano.

Autobahn - Fuori controllo, ore 21:14 Premium Cinema +24 HD

Film d’azione diretto da Eran Creevy, con Nicholas Hoult, Felicity Jones, Ben Kingsley, Anthony Hopkins e Nadia Hilker. Casey è un americano che lavora in Europa come corriere della droga, per conto di un gangster tedesco, Geran. Incontra Juliette e se ne innamora, esce dal giro per dedicarsi a lei. Quando scopre che Juliette ha bisogno di cure molto costose per poter sopravvivere, Casey torna a bussare alla porta di Geran: questi ha in serbo per lui un colpo molto pericoloso.

Film horror da vedere stasera in TV

The new daughter - Un'altra figlia, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film horror del 2009 diretto da Luis Berdejo, con Kevin Costner, Ivana Baquero, Gattlin Griffith, Samantha Mathis e Noah Taylor. Per dare un taglio al passato e per superare la separazione dalla moglie, lo scrittore John James si trasferisce con i due figli, il piccolo Sam e l'adolescente Louisa, in una grande casa isolata nella Carolina del Sud. Sam reagisce bene al cambiamento, mentre Louisa si sente totalmente sradicata dal proprio ambiente. Un giorno, la ragazza scopre un tumulo funerario dei nativi indiani e da quel momento il suo carattere diventa ancora più chiuso e misterioso. Fino a quando ruggiti di belve nella notte ed episodi inspiegabili cominciano a preoccupare John.

Shining, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film horror del 1990 diretto da Stanley Kubrick, con Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd e Scatman Crothers. Jack Torrance trova il giusto isolamento in un lavoro da custode per un vecchio albergo sperduto nel nulla. Lo seguono moglie, figlio e tutti i demoni che nel corso della vita Jack si è tenuto dentro.

Film mitologici da vedere stasera in TV

Troy, ore 21.15 Premium Cinema

Film mitologico del 2004 diretto da Wolfgang Petersen, con Brad Pitt, Orlando Bloom, Diane Kruger, Eric Bana, Sean Bean e Peter O'Toole. Il principe di Troia, Paride, rapisce la regina di Sparta Elena, moglie di Menelao. Questo evento scatenerà la guerra tra la Grecia micenea e Troia, che si protrarrà per dieci anni e che vedrà due protagonisti contrapposti, Achille tra le schiere dei greci e Ettore tra quelle dei troiani.

