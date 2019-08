Programmi TV da non perdere stasera, domenica 25 agosto

Programmi TV in onda stasera

Spiando i reali ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua su Sky Uno la programmazione speciale dedicata alla famiglia Windsor. Per scoprire i segreti, i retroscena, le storie e la vita dei chiacchieratissimi membri della famiglia reale, domenica 25 agosto l’appuntamento è con “Spiando i reali”.

Chi è l’assassino?, ore 20:55 Crime investigation

Alan, appena tornato a casa, scopre il corpo senza vita della sua compagna. Le indagini effettuate nei giorni seguenti mostrano uno scioccante segreto.

Almodovar - Tutto sulle mie donne, ore 21:15 Sky Arte

Presidente della giuria al Festival di Cannes 2017, Pedro Almodovar è il regista che ha creato le “chicas Almodovar”. Da Pepi, Luci, Bom a Parla con lei, da Legami! a Volver; le protagoniste dei suoi film sono amanti, donne tormentate e madri che tracceranno per noi un ritratto tutto al femminile del noto regista spagnolo.

Battistology, ore 21:00 Comedy Central

Maurizio Battista illustra il rapporto tra italiani e il regalo. Soprattutto, come si è evoluto in questi ultimi anni. Il comico fa un in giro per l'Italia per verificare se all'uomo si fanno ancora regali inutili e se il marito non conta ancora nulla in famiglia.

100% Sexy, ore 21:00 lei

Alle 21:00 su lei, la seconda stagione di “100% sexy”, la serie dedicata a persone con look eccessivi e decisamente troppo audaci che si affidano ai consigli di tre esperti – uno stylist, un make up artist e un hair stylist, che dovranno valorizzare la loro personalità.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che offre un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di oggetti comuni, dando per scontato il lavoro dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Gordon Ramsay: fuori menù, ore 20:55 National Geographic

Gordon Ramsay arriva negli angoli più remoti dell'Isola del Sud in Nuova Zelanda. Durante la sua avventura, lo chef scopre i segreti della cucina maori.

NASA X-Files, ore 21:05 Discovery Science

Torna la serie che apre le porte sugli archivi segreti della NASA, la più importante e prestigiosa agenzia spaziale del mondo. Si indaga su tutti quegli episodi (avvistamenti, incidenti in orbita, incontri ravvicinati) che sono stati classificati come "Riservati".

Nate & Jeremiah: missione casa, ore 21:10 Discovery travel & living

I due esperti interior design, Nate Berkus e suo marito Jeremiah Brent, aiutano le famiglie a rimediare ai disastrosi restauri precedenti sulle loro case.

Come gli Arabi hanno cambiato il mondo, ore 21:00 History

Sin dall'ottavo secolo, gli Arabi hanno diffuso la loro conoscenza nel mondo antico. I loro studi in campi fondamentali come la matematica, la medicina o la filosofia influenzano ancora oggi il nostro mondo.

Canyon: distese selvagge, ore 21:00 Nat Geo Wild

Nei vasti territori dell'America dell'ovest, l'Altopiano del Colorado è un vero e proprio spettacolo geologico creato dai diversi fenomeni meteorologici.

Crociere: navi da sogno, ore 21:00 Nat Geo People

In “Crociere: navi da sogno” saliamo a bordo della Royal Princess, una lussuosa nave da crociera. Lo staff medico deve occuparsi di alcune scimmie dispettose. Intanto, Lauren assume il controllo e i maghi tentano di realizzare i loro pericolosi trucchi.

Serie TV in onda stasera

Vice, ore 21:15 Sky Atlantic

Per il ciclo Il Racconto del Reale, va in onda su Sky Atlantic “Ritorno alla Corea del Nord & California in fiamme”, la situazione in Corea del Nord dopo lo storico summit con Trump e quella in California in seguito ai numerosi incendi.

Magnum P.I., ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo la prima stagione di “Magnum P.I.”, il remake del telefilm cult anni '80, con protagonista un ex Navy Seal che fa il detective alle Hawaii. In questo reboot, Thomas Magnum è interpretato da Jay Hernandez.

800 words, ore 21:00 Fox life HD

Su Fox life HD alle 21:00 rivediamo la seconda stagione di “800 words”, la serie australiano-neozelandese con protagonista George Turner, un popolare giornalista che scrive una rubrica settimanale sul più importante giornale di Sydney, composta esattamente da 800 parole.

Elementary, ore 21:05 Fox Crime

Alle 21:05 su Fox Crime va in onda “Elementary”, la serie tv basata su una rilettura in chiave moderna del personaggio di Sherlock Holmes di sir Arthur Conan Doyle. Le vicende si svolgono a New York, Holmes è Jonny Lee Miller, mentre Lucy Liu veste i panni della versione femminile di Watson.

Forever, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo invece “Forever”, la serie fantasy-poliziesca con protagonista il dottor Henry Morgan, medico legale di New York che ha oltre 200 anni ed è immortale. Ogni volta che muore, il suo corpo scompare e l'uomo "rinasce", nudo, nelle acque dell'East River.

Splitting up together, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories rivediamo la prima stagione di “Splitting up together”, la serie tv che segue le vicende di una coppia che, dopo il divorzio, improvvisamente si riappacifica. La coppia ha tre figli che vivono in casa con un genitore a settimane alterne, mentre l'altro vive nell'appartamento del garage sul retro della casa.

Dc’s legends of tomorrow, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action, altri due episodi di “Dc’s legends of tomorrow”, la serie incentrata su un gruppo di personaggi, le cosiddette Leggende, che cercano di salvare il mondo viaggiando nel tempo. La puntata di stasera ha il titolo “Condizioni di utilizzo”.

The cool kids, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 su Fox Comedy, rivediamo gli episodi della prima stagione di “The cool kids”, la serie tv creata da Charlie Day. Un’irriverente comedy sulla terza età ambientata in una casa di riposo. Una donna si unisce a tre amici determinati a divertirsi, sempre e comunque.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Griffin, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox, tornano le vicende della famiglia più scorretta e irriverente della tv, i Griffin. Peter, Lois, Meg, Chris, Stewie e Brian vi aspettano con le loro avventure.

Oggy e i maledetti scarafaggi, ore 21:00 DeA kids

Continuano i guai per Oggy che nonostante gli sforzi, non riesce a liberarsi dei maledetti scarafaggi che infestano la sua casa.

Top Wing, ore 20:45 Nick jr

Su Nick jr. va in onda “Top Wing”, la serie animata che racconta le avventure di quattro uccelli molto coraggiosi: Swift, Penny, Brody e Rod. I pennuti abitano Big Whirl Island e sono cadetti all'Accademia Top Wing.

Victorious, ore 21:15 Nickelodeon

Alle 21:15 su Nickelodeon continuano gli episodi di “Victorious”, la serie tv incentrata su Toni Vega, un’aspirante cantante che frequenta la Hollywood Arts, una scuola di arti dello spettacolo. Accanto a lei, la sua famiglia, la sorella Trina, il suo migliore amico Andrè e altri personaggi.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo! Goal da paura, ore 21:00 Boomerang

La gang e in Brasile per seguire dal vivo i festeggiamenti del Campionato mondiale di calcio 2014, ma la parata dei carri a Rio viene interrotta da un demone che semina il panico tra i tifosi.

Claude, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior, un altro episodio di “Claude”, il cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

Miraculous: le storie di Ladybug, ore 21:00 Disney Channel

Altri due episodi di “Miraculous: le storie di Ladybug”, la serie creata in computer grafica che vede come protagonisti due ragazzi parigini, Marinette e Adrien, che si trasformano nei supereroi Ladybug e Chat Noir per proteggere la città dai supercattivi creati da Papillon.

Furiki Wheels, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Furiki Wheels” la serie animata creata da Alphanim (oggi Gaumont Animation) nel 2017.

